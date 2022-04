KuCoin sa púšťa do IGO s novou platformou NFT

KuCoin, popredná globálna kryptomenová burza , spustila svoju NFT spúšťaciu platformu KuCoin IGO . Pikaster je prvý projekt, ktorý prichádza na platformu. Prvé kolo predaja začalo 11. apríla o 12:00 UTC.

Podpora rastu v hrách, metaverse, Web3

V súlade so svojimi zámermi podporiť rast v blockchainovom hraní, metaverse a prostredí Web3 kladie KuCoin dôraz na gamifikáciu a NFT, ktoré budú hrať kľúčovú úlohu v budúcich virtuálnych svetoch. Spoločnosť sa teraz púšťa do počiatočných herných ponúk.

Exkluzívny prístup k aktívam v hre

KuCoin IGO poskytne exkluzívny prístup k NFT v hrách používateľom burzy na celom svete, ktorí budú môcť bez problémov nakupovať, vyberať a investovať do NFT. Používatelia KuCoin IGO majú možnosť spravovať svoje NFT na burze, čím vytvárajú komplexné riešenie pre laikov aj skúsených nadšencov NFT.

Tvorcovia a vývojári hier môžu spúšťať výtvory jedným z mnohých spôsobov, vrátane aukcií, paušálnych predajov a tajomných boxov.

CEO KuCoin Johnny Lyu komentoval:

„Metaverza je jednou z najzaujímavejších tém súčasnosti a úplne novým spôsobom života v blízkej budúcnosti. Keď tak giganti ako Meta, Amazon a Tencent a bohatí investori ako Elon Musk vo veľkom investujú peniaze, talent a technológie do metaverza, treba veriť, že to bude historický trend, ktorý prinesie skutočne jedinečný zážitok. GameFi a NFT budú najtypickejšími vstupmi do metaverza, čo je veľký dôvod, prečo KuCoin spustil platformu IGO. Dúfame, že podporíme vývoj webu 3.0 prostredníctvom KuCoin’s IGO, vykopáme viac dobrých projektov GameFi a NFT a pomôžeme rozvoju celého odvetvia.“

Pikaster využíva ekonomický model s tromi žetónmi

Pikaster, prvý potvrdený projekt na IGO, je takzvaný projekt Truly-play and Truly-earn GameFi. Hráči majú finančné stimuly a majú prístup k inovatívnym funkciám produktov, ktoré zaručia skvelý herný zážitok.

Pikaster tiež obsahuje hernú peňaženku a systém zdieľania zisku, ako aj viacero herných režimov. Hra využíva blockchain komunity KuCoin. KuCoin uskutočnil strategickú investíciu do Pikaster prostredníctvom KuCoin Ventures v marci.

CMO Pikaster Luffy povedal:

„KuCoin bol vždy spoločnosťou s vysokými ambíciami a vždy sleduje možné zmeny v budúcnosti. KuCoin zároveň venuje veľkú pozornosť hodnote komunity a hodnote používateľov. To je úplne v súlade s našou filozofiou. Pikaster je presvedčený, že prinesie nové zmeny do tohto odvetvia, a to ako z herného hľadiska, tak aj z hľadiska vytvárania príjmov. Preto sa nazývame: Skutočne hrajte a skutočne zarábajte.“