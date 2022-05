LimeWire, nový trh NFT, ktorý vzišiel z ukončenej aplikácie populárnej hudby zo začiatku 21. storočia, zaznamenal obrovský obchod s Universal Music Group (UMG).

Partnerstvo so spoločnosťou UMG, svetovým lídrom v rýchlo sa rozvíjajúcom hudobnom a zábavnom sektore, prispieva k trvalému návratu LimeWire do centra pozornosti.

Podľa tlačového oznámenia zverejneného v utorok dohoda s Universal Music umožňuje firme ponúkať svoj trh digitálnych zberateľských predmetov niekoľkým ikonickým nahrávacím spoločnostiam a uznávaným umelcom.

Medzi vydavateľstvá, ktoré by mohli preniknúť na trh LimeWire NFT a zvýšiť zapojenie fanúšikov prostredníctvom digitálnych hudobných NFT a skúseností s Web3, patria Interscope Records, Virgin Music, Republic Records, Def Jam Recordings, EMI, Capitol Records a Motown Records.

Paul a Julian Zehetmayr, Co-CEO LimeWire, v komentári k spolupráci uviedli, že partnerstvo bolo „skutočnou ukážkou tempa, akým hudobný priemysel prijíma Web3.“

„Sme nadšení, že môžeme sprístupniť ekosystém LimeWire NFT umelcom a fanúšikom Universal Music Group a nemôžeme sa dočkať, kedy uvidíme prvé kreatívne projekty spustené na trhu,“ dodali.

