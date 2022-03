Lucky Block (LBLOCK) dnes rastie – tu je plán na 0,1 dolára

Lucky Block (LBLOCK) dnes prudko stúpa. Hoci väčšina coinov na trhu prináša určité zisky, LBLOCK je na inej úrovni. Mohlo by to však signalizovať trvalý býčí beh, ktorý posunie mincu na 0,1 dolára? Zostáva to vidieť a tu je niekoľko faktov, ktoré treba mať na pamäti:

Nárast na 0,1 dolára bude znamenať, že Lucky Block (LBLOCK) vzrastie takmer 100x.

Je to druhý deň po sebe, čo minca zaznamenala dvojciferné zisky.

V čase písania tohto článku sa obchodovala za 0,0048 USD, čo predstavuje nárast približne o 20 %.

Zdroj údajov: Tradingview

Lucky Block (LBLOCK) – je most 0,1 USD príliš ďaleko?

Lucky Block (LBLOCK) je minca, ktorá má veľa potenciálov. Aby však dosiahla 0,1 dolára, bude musieť dosiahnuť takmer 100-násobné zisky. To nie je v kryptomenách bezprecedentné, no v súčasnosti existuje veľa prekážok.

Kľúčovou vecou, ktorú si treba uvedomiť, je, že Lucky Block (LBLOCK) v skutočnosti nebol kótovaný na žiadnej z veľkých búrz. To mu dáva obrovský potenciál rastu. Hodnota mincí zvyčajne môže explodovať, keď začnú vstupovať na hlavné výmenné platformy.

Lucky Block (LBLOCK) je tiež podhodnotený. Má trhovú kapitalizáciu okolo 140 miliónov dolárov, no mohla by byť väčšia. Cesta k 0,1 dolára nie je nemožná. Bude to však trvať trochu dlhšie. Je to preto, že podmienky na trhu momentálne nie sú také dobré.

Je Lucky Block (LBLOCK) dobrým aktívom?

Lucky Block (LBLOCK) sa snaží vybudovať globálnu lotériu s využitím sily blockchain technológie. Ide o inovatívny koncept, ktorý by mohol otvoriť dvere pre ďalšie služby súvisiace so stávkovaním.

Už len na základe toho to vyzerá na slušný nákup. Okrem toho projekt priťahuje veľa kapitálu a podpory investorov. Je len otázkou času, kedy sa stane obrovským na kryptotrhu.