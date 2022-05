Dnes som zjedol zdravú dávku pokorného koláča, takže možno tento článok môže slúžiť ako forma terapie.

Hovorím o Terra, jej natívnom tokene Luna a jej UST stablecoine. Aby som to rýchlo zhrnul, UST je algoritmický stablecoin, ktorý nie je technicky ničím podporovaný (majte so mnou, Luna býci). Zakaždým, keď sa vyrazí 1 UST, spáli sa 1 LUNA a naopak.

Toto udržiava fixáciu na 1 dolár, ale čo sa stane, keď existuje taký veľký predajný tlak, že UST klesne pod fix? To ľudí desí.

A keď sa ľudia boja, predávajú UST, zo strachu, že sa zlomí kolík.

To spúšťa viac strachu, ktorý spúšťa viac predaja, ktorý spúšťa viac strachu a tak ďalej a ďalej a ďalej. Keby som bol na prísnejšom počte slov, mohol by som to nazvať len útek na banku. Videli sme to dnes, s de-fixáciou UST, keď sa pred tridsiatimi minútami obchodovalo až za 88 centov (v súčasnosti 90 centov).

Kapituloval som

Bol som jedným z tých vystrašených ľudí. V skutočnosti som predal svoj UST za 95 centov za dolár, čím som prehltol dosť nepríjemných 5 % straty, ako je podrobne uvedené vo vlákne na Twitteri nižšie, ktoré som napísal, keď mi slzy stekali po tvári a padali mi na klávesnicu.

I just sold majority of my $UST at 95 cents on the dollar. Putting together a quick thread on why, while the the egg is still fresh on my face. And yeah, gun to my head, I still think the peg survives. 🧵1/6 https://t.co/ruToLdAvf6 — Dannii Ashmore (@FearlessIntern) May 9, 2022

Zopár dôvodov prečo, predtým ako vrhneš nadávky na moju už aj tak pokrytú tvár.

Keď toto píšem, „Do Kwon“ už päť hodín netweetoval, a keď povedal: „nasadenie väčšieho kapitálu – „vstaňte chlapci“. Zatiaľ čo jeho tón bol počas najväčšej krízy v histórii Luny prinajlepšom sporný, nedostatok ďalšieho rozpracovania obranného mechanizmu je skutočným problémom. Vieme, že Terra prostredníctvom Luna Foundation Guard drží bitcoiny v zálohe, aby v takýchto prípadoch zabezpečila kolík. Kedy sa to však nasadí, koľko sa už minulo a je k dispozícii nejaký dodatočný kapitál?

Urobil som, čo bolo v mojich silách, aby som sledoval zásoby bitcoínov prostredníctvom adresy uvedenej nižšie na Twitteri od LFG, ale nie je jasné, čo sa minulo z 37 000 vybratých bitcoinov (približne 1 miliarda USD), pretože veľká časť bola odoslaná do rôznych výmenných peňaženiek.

Below is the new LFG $BTC wallet address: https://t.co/9t0NX3VEMI Last clip withdrawn by the LFG was ~37K BTC. Similar to the last deployment, it has been loaned to MMs. Very little of the recent clip has been spent but is currently being used to buy $UST. Updates coming. — LFG | Luna Foundation Guard (@LFG_org) May 9, 2022

Okrem toho jedného tweetu od Do Kwona bolo rádiové ticho.

Prečo Predať?

Prešiel som si čísla a rozhodol som sa, že predaj je pre mňa to najlepšie rozhodnutie. Posledné dve slová v tejto vete sú podstatné – „pre mňa“. Každý má svoje vlastné tolerancie rizika a každé investičné rozhodnutie by malo byť vždy prijímané v kontexte vlastného portfólia.

Pre mňa som používal „arbitrážnu“ stratégiu zarábania Anchor 19,5% výnosu (ktorý bol nedávno znížený na 18%) pri platení nižšej úrokovej sadzby z úveru. Skutočnosť, že išlo o požičané prostriedky, bola kľúčová a pri zostavovaní analýzy scenára bola nakoniec rozhodujúcim faktorom pri predaji.

Pri držaní som implicitne stavil celú svoju rezervu UST (väčšina z nich bola požičaná), že peg bude držať s kurzom 1/20. Požičiaval som si peniaze, aby som sa stavil, že tento kolík vydrží. Tie šance sa mi nepáčili.

Ďalší spôsob, ako sa na to pozrieť, je nasledujúci: pri 18% výnose sa 5% zrážka rovná hodnote 5%/18%*365 = 101 dní záujmu v protokole Anchor. Môžem žiť s tým, že to obetujem, ale strata celého môjho majetku v UST by spôsobila vážne poškodenie môjho portfólia.

S obchodovaním UST za 95 centov za dolár, keď som pred pár hodinami na obed zjedol zatuchnutý zvyšok šalátu, stlačil som tlačidlo predať.

Riadenie rizík

Toto je časť, v ktorej hovoríte, že som to pokazil, že moje riadenie rizík bolo vypnuté a že takáto možnosť bola vždy. A máš pravdu.

Vtipné na tom je, že som bol v procese due diligence na iných protokoloch, keďže som bol v procese presunu týchto požičaných prostriedkov. Bol som čoraz nepríjemnejší s rétorikou Do Kwon a Terra a spolu s faktom, že Anchor sa stal dynamickým a miera teraz klesá (už na 18 % a budúci mesiac sa predpokladá na 16,5 %), ma prinútili diverzifikovať a presunúť veľkú časť svojho majetku inam.

Takže keby toto šialenstvo prišlo o týždeň neskôr, bol by som na smiech.

Ale to je kryptomena. To je život.

Je to určite bolestivé, že som vyhodnotil Anchor ako vyššie riziko, a napriek tomu stále vychádzam zo zlého konca.

Čo sa stane ďalej?

Mám pocit, že kolík drží. Myslím si, že trh sa snáď trochu nájde a stabilizuje sa, aspoň krátkodobo. Nie som si istý, čo to znamená pre dlhodobú dôveru v peg, ale nemyslím si, že sa zajtra zobudím a uvidím, že UST už nie je.

A to nie je protichodné vyhlásenie. Mám pocit, že to drží; Stále by som bol veľmi prekvapený, keby sa to pokazilo. Ale nebol by som ochotný to riskovať, keďže sa mi nepáčili ponúkané šance.

Ak pršalo 95 z posledných 100 dní, s radosťou by ste prijali stávku 10 dolárov, že zajtra opäť prší. Ale stavili by ste polovicu svojho čistého majetku? Zobrali by ste si pôžičku, aby ste zarobili? Presne tak – záleží na vašej finančnej situácii a tolerancii rizika. Pre mňa, dnes v čase obeda, UST by mi za to nestálo, riziko-odmena.

Takže áno, predal som veľkú časť svojho UST za 95 centov za dolár, čím som zasiahol moju hrdosť a ego. Ale taký je svet investovania, a ak sa vám to nepáči, vždy môžete držať hotovosť.

Niečo vyhrať, niečo prehrať.