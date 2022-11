Majitelia Shiba Inu a Dogecoin majú záujem o Metacade presale

Metacade (MCADE) je úplne nový projekt, ktorého cieľom je narušiť sektor kryptomien, aby zarobil (P2E). Metacade dokonca upútala pozornosť držiteľov Shiba Inu (SHIB) a Dogecoin (DOGE), ktorých osudy sa otočili na nedávnom „medveďom trhu“. S prvou metaverse arkádou na svete vytvorenou komunitou má Metacade všetky funkcie, ktoré vytvorili úspech meme coinov SHIB a DOGE.

Čo je Metacade?

Metacade je jedinečný nový priestor Web3.0, ktorý ponúka hub, kde môžu vývojári a hráči hrať, spolupracovať, vyvíjať a dosahovať svoje ciele. Projekt plánuje stať sa ultimátnou hernou destináciou a mohol by pritiahnuť na platformu obrovskú komunitu príležitostných aj dlhodobých hráčov.

Vývojári budú ponorení do procesu budovania a najlepším herným nápadom budú rozdané Metagranty. Hráči môžu hrať svoju úlohu pri testovaní a recenziách nových hier ešte predtým, ako budú prijaté. Toto všetko bude podložené hlasovaním o riadení z tokenu MCADE, čo tiež umožní používateľom podieľať sa na budúcich výnosoch projektu prostredníctvom stávkového fondu.

Viac o stávkovaní Metacade

Členovia komunity Metacade môžu staviť svoje MCADE tokeny, a na oplátku dostanú podiel na výnosoch projektu. Tieto príjmy budú vyplatené v inej mene, aby sa predišlo nafúknutiu ponuky mincí MCADE.

Akonáhle budú toky príjmov prúdiť, plánuje sa mechanizmus spaľovania tokenov, alebo spätný odkup na odstránenie ďalších mincí z obehu. Celková fixná dodávka pri spustení bude 2 miliardy MCADE s 1,4 miliardami tokenov pridelených na presale, a 600 miliónov na budúce alokácie.

Čo má Metacade v pláne?

Metacade sa v prvom štvrťroku 2023 zameria na rozširovanie komunity prostredníctvom marketingu. Je to potrebné na prilákanie vývojárov a hráčov do procesu budovania. Projekt bude kótovaný aj na Uniswap a to je hlavný dôvod, prečo by investori mali zvážiť presale skôr, ako sa mu dostane pozornosti mainstreamov.

Neskôr v roku 2023 uvidíme dokončenie create2earn, play2earn a competition2earn GameFi. Akonáhle budú mať postavenú arkádu pre viac hier, ktorá je pripravená na metaverse, spolu s rušnou komunitou, nebude potrebné plánovanie. „Do nekonečna a ešte ďalej“ by mala byť vízia pre Metacade, a preto zaznamenáva skorý záujem.

Čo sa pokazilo so SHIB a DOGE?

Nakoniec projektom Shiba Inu a Dogecoin došli memečka a nápady. Neexistovala žiadna funkcia zárobku pre investorov a neexistovala žiadna blockchain hra a ani funkcia NFT. Oba projekty dosiahli obrovský rozruch komunity a podpory celebrít, ale investori dúfali, že DOGE bude prijatý ako platobná minca, čo sa nikdy neuskutočnilo. Investori SHIB boli zlákaní tokenomikou, ktorá sľubovala cenu 1 dolára, čo tiež zlyhalo. Investori týchto mincí si všimli projekt Metacade na Reddite a Discorde, a čoskoro by sa o tom mohlo začať hovoriť.

Prečo by ste mali zvážiť Metacade?

Ak Metacade dokáže prilákať rovnaký komunitný aspekt ako mali SHIB a DOGE, udrží ich v okolí pomocou modelu zárobku P2E. Metacade môže poskytnúť možnosti zárobku pre vývojárov a hráčov, takže si udrží spodnú hranicu denného počtu používateľov a pritiahne nových návštevníkov, keď sa o nich začne viac hovoriť. Nie sú to žiadne triky, a preto nebude potrebná firemná adopcia. Metacade je samostatný projekt, ktorý môže investorom priniesť pasívne investovanie, príležitosti na zarábanie a vytváranie a zanechá predchádzajúcich víťazov akcií meme v jeho prachu.

Záver

Shiba Inu a Dogecoin boli veľké úspechy v oblasti meme coinov v roku 2021, ale oboch psíkov zastavil medvedí trh. Investori do týchto mincí sa teraz pozerajú dopredu a zaujímajú sa o presale Metacade. Projekt vytvára prvú arkádu na hranie a zarábanie pod vedením komunity a prináša všetky najlepšie tokenomiky so stávkami na výnosy a spálenie tokenov. DOGE a SHIB sa na medveďom trhu rozpadli, pretože nemali žiadny plán a noví kupci vyschli. Naopak, Metacade sa nemusí spoliehať na triky, ale má všetky atribúty potrebné na to, aby bol vo svojom tokene MCADE úspešný.