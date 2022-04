Mám si kúpiť Ethereum? 5 vecí, ktoré by ste mali zvážiť

V súčasnosti existujú tisíce kryptomien. CoinGecko sleduje 13 000 z nich, zatiaľ čo CoinMarketCap sleduje viac ako 18 000 z nich. Ethereum je druhým najväčším z nich s trhovou kapitalizáciou viac ako 367 miliárd dolárov. Je to tiež jedna z najpopulárnejších kryptomien na celom svete. Ak sa teda pýtate, či by ste si mali kúpiť Ethereum , tu sú najdôležitejšie veci, ktoré je potrebné zvážiť.

Prechod Etherea

Jedna z najdôležitejších vecí, ktoré potrebujete vedieť pri investovaní do Etherea, je, že prechádza prechodom.

Pre začiatok, Ethereum je platforma proof-of-work (PoW), ktorá umožňuje vývojárom budovať ich blockchainové projekty. Ako PoW kryptomena to znamená, že všetky coiny sú generované ťažbou.

Podobne ako v prípade bitcoinov je tento proces zvyčajne veľmi drahý a neefektívny. Preto vývojári v súčasnosti pracujú na ETH 2.0, ktorý z neho prejde na proof-of-stake (PoS) sieť.

Cieľom tohto prechodu je, aby bol rýchlejší a energeticky efektívnejší. Namiesto používania zložitých baníkov systém používa validátory na overenie transakcií.

Prebieha proces prechodu a analytici očakávajú, že k zlúčeniu medzi Ethereom a reťazcom Beacon dôjde v treťom štvrťroku 2022. Preto je pravdepodobné, že cena Etherea bude pravdepodobne počas zlúčenia a po ňom naďalej rásť.

Ethereum bude mať mechanizmus shardingu

Ďalšia vec, ktorú potrebujete vedieť o Ethereu, je, že sieť bude zahŕňať mechanizmus shardingu. Sharding je technológia, ktorú prvýkrát predstavila spoločnosť Zilliqa. Myšlienka je pomerne jednoduchá. Namiesto blokov sieťového spracovania vo všetkých veľkostiach ich rozdeľuje na menšie časti známe ako úlomky.

Cieľom využitia shardingu je výrazne zrýchliť blockchainovú sieť a dosiahnuť vysokú škálovateľnosť. Výsledkom je, že sharding pomôže zvýšiť celkovú rýchlosť siete z menej ako 20 transakcií za sekundu (tps) na viac ako 1 000.

Zilliqa, prvá sieť, ktorá prijala sharding, má teraz viac ako 2 500 tps. Iné siete ako Near Protocol a Elrond, ktoré používajú sharding, zvládajú tisíce transakcií za sekundu.

Tento mechanizmus shardingu bude integrovaný do siete po zlúčení Etherea a beacon chain v júni tohto roku. Preto je pravdepodobné, že sieť po zlúčení zaznamená väčšiu aktivitu.

Ethereum zvláda konkurenciu dobre

Ak uvažujete o investícii do Etherea, je dôležité si uvedomiť, že sieť čelí silnej konkurencii. Vidí značnú konkurenciu iných blockchainových sietí, ktoré majú vyššiu rýchlosť, nižšie náklady a väčšiu interoperabilitu.

Existuje veľa blockchainových projektov, ktoré sa snažia stať predvolenou platformou pre vývojárov. Vo všeobecnosti existujú dva hlavné typy týchto sietí: Layer 1 a Layer 2.

Layer 1 je projekt, ktorý je vytvorený od základov, aby pomohol vývojárom vytvárať aplikácie. Príkladmi týchto sietí sú okrem iného Avalanche, Solana, BNB Chain, Cronos a Near Protocol.

Na druhej strane siete Layer 2 sú postavené s cieľom zrýchliť a zvýšiť rýchlosť aplikácií Ethereum. Sú to jednoducho vedľajšie reťazce, ktoré využívajú Ethereum, ale potom vykonávajú transakcie mimo Etherea. Niektoré z týchto sietí sú okrem iného Polygon, Mina Protocol, Immutable X a Loopring.

Napriek tomu, že Ethereum čelí veľkej konkurencii, podarilo sa mu udržať si podiel na trhu. Dobrým príkladom je odvetvie decentralizovaných financií (DeFi). DeFi je odvetvie, ktoré sa pokúša narušiť tradičné financie zavedením produktov, ako sú pôžičky, investovanie a obchodovanie. Niektoré z najdôležitejších aplikácií vytvorených pomocou Etherea sú okrem iného AAVE, Curve a Uniswap.

Ethereum má celkovú uzamknutú hodnotu (TVL) viac ako 116 miliárd dolárov. To znamená, že má na trhu dominanciu 55,3 %, ak vezmeme do úvahy, že všetky aplikácie DeFi majú TVL viac ako 211 miliárd USD.

Ethereum má tiež vedúci podiel na trhu v odvetví NFT. Aj keď v tomto odvetví existuje veľa blockchainových platforiem, má vedúce postavenie. Napríklad sa použil na vytvorenie najväčších NFT na svete, ako sú Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club, Imposters Genesis Aliens, CloneX a Cryptopunks, medzi inými.

Ethereum ponúka väčšina búrz

Ďalšia vec, ktorú by ste mali vedieť, keď si chcete kúpiť Ethereum, je, že je to jedna z najjednoduchších mincí na nákup. Je to preto, že ho široko ponúkajú mnohé burzy a finančné platformy. Napríklad Ethereum poskytujú všetky burzy od známych značiek ako Coinbase a Kraken až po menšie ako CEX a Gate.

Po druhé, ponúkajú ho rôzne online peňaženky ako PayPal, Skrill a Revolut. Všetko, čo musíte urobiť, je mať peniaze na účte a potom vykonať obchod. Vo väčšine prípadov bude proces nákupu a uloženia mince trvať menej ako 5 minút.

Po tretie, Ethereum si môžete kúpiť pomocou jedného z najpopulárnejších forexových a CFD brokerov. Tieto spoločnosti vám umožňujú nakupovať digitálne mince pomocou pákového efektu. CFD je jednoducho finančné aktívum, ktoré sleduje cenu Etherea.

Môžete vsadiť Ethereum 2

Nakoniec, ako mnoho iných proof-of-stake tokenov, je možné vsadiť aj na druhú verziu Etherea. Staking je proces nákupu kryptomeny a jej delegovania na jedného z validátorov. Každý mesiac si potom zarobíte nejaké peniaze. Podľa Staking Rewards investori vsadili na Ethereum v hodnote viac ako 32 miliárd dolárov. Zarábajú APY okolo 8 %, čo z toho robí dobrú investíciu.