Maple Solana plánuje do konca roka 2022 rozšíriť svoj fond fondov na 300 miliónov dolárov a ponúknuť až 1 miliardu dolárov v nezabezpečených úveroch.

Maple Finance, decentralizovaný trh podnikových dlhov pre inštitucionálnych dlžníkov, rozšíril svoj prístup k Solana, pretože sa zdá, že umožní financovanie projektov založených na blockchaine inteligentných zmlúv.

Trhovisko, dostupné aj na Ethereu, je prvou viacreťazcovou kapitálovou platformou. Je to tiež priekopnícke inštitucionálne zamerané nekolateralizované pôžičky pre projekty v ekosystéme Solana.

Škálovanie ekosystému Solana

Podľa Maple Solana projekt začína s fondom 45 miliónov dolárov pre nekolateralizované pôžičky. Tím sa potom bude snažiť počas nasledujúcich ôsmich mesiacov túto sumu zvýšiť, aby do konca roka dosiahol 300 miliónov dolárov.

Quinn Barry, vedúci Maple Solana, uviedol, že ich cieľom je pomôcť rozšíriť ekosystém Solana prostredníctvom infraštruktúry kapitálového trhu.

„V priebehu nasledujúcich troch mesiacov očakávame, že do Solana prinesieme viac ako 300 miliónov dolárov likvidity. Čoskoro na platforme privítame ďalšieho odborníka na úvery a podelíme sa o ďalšie podrobnosti o tom, ako protokoly likvidity už využívajú infraštruktúru Maple ako štartovaciu plochu pre Solana ,“ dodal.

Sid Powell, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ Maple Finance povedal:

„Vybudovanie prvého riešenia viacreťazcového kapitálového trhu priťahuje a bude priťahovať vysokokvalitných veriteľov a dlžníkov, vytvára bezprecedentné príležitosti rastu pre inovátorov stavajúcich na Solane a umožňuje celému odvetviu prosperovať.“

Maple Solana sa zameriava na poskytovanie pôžičiek v hodnote 1 miliardy dolárov, uviedla v oznámení krypto-kapitálová sieť, ktorá tiež poskytuje službu na Ethereu. Plánuje sa aj spustenie SYRUP, tokenu riadenia, ktorý bude ponúkať rovnakú funkčnosť ako token MPL založený na Ethereu.

X-Margin je prvým delegátom fondu

Ako súčasť míľnika smerom k transformácii kapitálových trhov prostredníctvom technológie v ekosystéme Solana spoločnosť Maple Solana zabezpečila korporáciu veriteľa založeného na údajoch X-Margin.

Firma bude prvým splnomocnencom združenia, pričom jej pôžičková činnosť prilákala obrovské vklady od troch hlavných partnerov. Poskytovateľ finančných služieb a platobných technológií Circle vložil 10 miliónov dolárov, zatiaľ čo správca digitálnych aktív Coinshares pridal 20 miliónov dolárov.

X-Margin tiež dostal 10 miliónov dolárov od domorodcov zo Solany a je otvorený pre vklady až do výšky 5 miliónov dolárov v USDC na vytvorenie počiatočného fondu 45 miliónov dolárov.

Požičiavanie krypto blue-chips

Tím X-Margin využije svoju úverovú infraštruktúru na ochranu súkromia a odborné znalosti v oblasti upisovania spolu s on-chain úverovým nástrojom Maple, aby ponúkol úver niektorým z najväčších dlžníkov v krypto priestore.

Darshan Vaidya, generálny riaditeľ spoločnosti X-Margin, povedal:

„Multireťazcová infraštruktúra spoločnosti Maple je aj naďalej lídrom v oblasti inštitucionálnej úverovej infraštruktúry v oblasti kryptomien. Kreditná platforma X-Margin na ochranu súkromia je na to prirodzene vhodná a pomáha škálovať úverový trh viac založený na dátach v DeFi a CeFi .“

Dlžníci budú musieť dodržiavať pravidlá Know Your Customer (KYC) a Anti Money Laundering (AML). Je to súčasť súladu s predpismi a na zabezpečenie toho, aby sa pôžičky posunuli renomovaným projektom.