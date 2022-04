McLaren vstupuje do metaverzného priestoru, spúšťa McLaren Special Operations (MSO) LAB

Britský výrobca luxusných automobilov McLaren Automotive spustil McLaren Special Operations (MSO) LAB, keď sa púšťa do priestoru metaverse a Web3. V laboratóriu MSO LAB budú umiestnené exkluzívne limitované edície McLaren NFT, ktorých prvý pokles sa očakáva veľmi skoro.

Podľa oficiálneho oznámenia McLarenu je MSO LAB prvým krokom McLarenu do metaverza a bol vytvorený s cieľom „preskúmať budúcu výkonnosť“.

From its inception, McLaren has existed to push boundaries. Now, McLaren Automotive is taking the first steps into the metaverse with the launch of MSO LAB: a Web3 platform created to explore the future of performance. pic.twitter.com/evdfCpod08

MSO LAB bude v podstate centrom, ktoré umožní rovnako zmýšľajúcim členom spolupracovať v digitálnej komunite. Plánuje odhaliť niekoľko ďalších funkcií, ako je pridanie exkluzívnych výhod a odmien vrátane virtuálnej prehliadky v technologickom centre MSO LAB, prístupu ku kanálom len pre členov a pozvánok na špeciálne podujatia organizované MSO LABS.

MSO LAB will continue this mission into the digital realm, serving our community as a platform for innovation and collaboration that will push the boundaries of access and experience.



For more information on MSO LAB’s metaverse roadmap, go to https://t.co/pZbifp6QpH.

— McLaren Automotive (@McLarenAuto) April 28, 2022