Metacade je na scéne a tu je dôvod, prečo si myslíme, že by to mohla byť ďalšia nová kryptomena na nákup

Každý hľadá na nákup ďalšiu najlepšiu kryptomenu, keďže trh stále predpovedá klesajúcu tendenciu, a metaverse tokeny sa dostali do centra pozornosti ako možnosť najväčšieho potenciálneho rastu. Práve bol oznámený príchod inteligentného, nového prírastku na metaverse trhu, Metacade, a prvé informácie naznačujú, že by to mohla byť ďalšia naozaj veľká vec.

Dnes sa ponoríme do tohto pripravovaného projektu a pozrieme sa na niektoré z hlavných dôvodov, prečo by sa Metacade mohla stať ďalšou najlepšou novou kryptomenou na nákup v roku 2023.

Prečo by ste mali investovať do Metaverse?

Je dôležité si uvedomiť výhody počiatočnej investície do metaverse. Očakáva sa, že globálny trh metaverse vzrastie z 54,6 miliardy GBP v roku 2022 na ohromujúcich 377,1 miliardy GBP v roku 2027, čo je podľa ReportLinker úžasný rast o 590 % len za päť rokov.

Podobne Crypto.com uvádza, že blockchainové hranie porastie 10-krát rýchlejšie ako klasické hranie. Rast hráčov a investícií bude pravdepodobne obrovský a projekty metaverse by mohli byť vedúcou krypto investíciou, ktorá bude v budúcnosti prinášať značné výnosy.

Čo je Metacade?

Metacade je vo svojej podstate online „hangout“ pre komunitu Web3, kde sa užívatelia stretávajú, hrajú a objavujú tie najlepšie hry medzi rovnako zmýšľajúcimi rovesníkmi. Ale viac než to, Metacade plánuje rozšíriť svoju platformu z centra nadšencov na vývojový zdroj GameFi – vytvárať nové príležitosti pre vývojárov a aj hráčov.

Zameraním sa na záujmy svojej komunity má Metacade v úmysle zapojiť hráčov do odvetvia, ktoré milujú, a vrátiť vývoj hier späť do rúk komunity. Tím, ktorý stojí za Metacade, vytvára priestor, kde môžu byť hráči odmenení za vylepšenie platformy, či už prostredníctvom interakcií s vývojármi hier, alebo jednoducho vkladaním svojich exkluzívnych tokenov MCADE na podporu budúcnosti.

Prečo by mohla byť Metacade ďalšou najlepšou novou kryptomenou na nákup?

Platforma typu všetko v jednom

Dôležitý aspekt kultúry Web3 kladie dôraz na decentralizáciu. Hoci decentralizácia je skvelá z hľadiska spravodlivosti, ponúka výzvy z organizačného hľadiska – pretože často znamená, že zdroje sú tak rozšírené, že to môže viesť k nerovnomernému prístupu k platformám ponúkajúcim Play2Earn.

Metacade si kladie za cieľ spojiť to najlepšie z oboch aspektov: platformu, ktorá má všetko, čo by ste mohli potrebovať na jednom mieste, a pri tom si zachováva decentralizáciu. Robia to premostením rôznych aspektov, ako je chat, hra, učenie, práca a granty, pričom umožňujú, aby budúcnosť Metacade určovala komunita prostredníctvom decentralizovanej autonómnej organizácie (DAO) . V konečnom dôsledku to znamená, že viac hráčov bude mať prístup k neuveriteľným príležitostiam, a to všetko v rámci jednej platformy.

Nakopnite svoju GameFi kariéru

V roku 2024 plánuje Metacade formálne spustiť svoju platformu. To umožní vývojárom hier zverejňovať pracovné ponuky pre komunitu Metacade, ktoré siahajú od testovania hier na niekoľko hodín až po prácu na plný úväzok, ktorá bude spolupracovať s niektorými špičkovými spoločnosťami v popredí Web3.

Hľadanie týchto príležitostí v súčasnosti do značnej miery závisí od poznania správnych ľudí alebo najlepších miest, aké si len viete predstaviť. Cieľom Metacade je umožniť všetkým rovnaký prístup, pričom sa zameriava na talenty, nie na to, aké máte kontakty.

Financovanie základného rozvoja

Jedným z najpremyslenejších plánov Metacade do budúcnosti je spustenie Metagrants. Metagranty sú jedinečnou príležitosťou pre hernú komunitu financovať svoje obľúbené projekty prostredníctvom hlasovacích systémov. Vývojári uverejňujú potenciálne nápady a hráči môžu hlasovať o svojich favoritoch. Víťazní vývojári dostávajú granty, ktoré im pomôžu vyvinúť projekt, ktorý má prirodzenú podporu. Hráči sa môžu zúčastniť testovania aj neskôr, ako aj poskytovať spätnú väzbu prostredníctvom skorého prístupu.

Nakoniec spoločnosť Metacade plánuje vytvoriť virtuálnu arkádu naplnenú titulmi vytvorenými a schválenými komunitou Metacade a táto charakteristika naznačuje, že by to mohla byť najlepšia nová kryptomena, ktorá by sa mohla posunúť vpred.

Zarábajte viac od Play2Earn

Jedným z hlavných cieľov Metacade je rozšíriť prístup priemerného hráča Play2Earn k najlepším informáciám o najnovších tituloch. Metacade plánuje sprístupniť tieto údaje prostredníctvom systému recenzií, rebríčkov a obsahovej bázy, kde môžu používatelia zdieľať najnovšie tipy, ako zo svojich hier vyťažiť maximum – a dostať za to zaplatené.

Keď napríklad zverejníte recenziu, budete odmenení tokenom Metacade, MCADE. Čo keby ste napísali príspevok o maximalizácii príjmu z konkrétnej hry? Aj za to budete mať zaplatené.

Mali by ste zvážiť Metacade ako jednu z najlepších nových kryptomien na nákup?

Pri hľadaní toho, čo je tam vonku, hľadaní ďalšej príležitosti, jedinečné aspekty Metacade z nej robia silného uchádzača o budúcnosť. Vzhľadom na silné zameranie na komunitu a podrobnú, realistickú víziu budúcnosti, Metacade pravdepodobne urobí veľké vlny v budúcnosti metaverse.