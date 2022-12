Metacade vs Apecoin: MCADE pravdepodobne predbehne APE v roku 2023

Apecoin bol jedným z najdiskutovanejších kryptoaktív na konci posledného býčieho zápasu. Stále je to jeden z 50 najlepších projektov podľa trhovej kapitalizácie. Ale v roku 2023 a neskôr je veľká šanca, že každá predpoveď ceny Apecoin bude prekonaná MCADE.

Nižšie v článku vám povieme, prečo môže byť vaša predpoveď ceny Apecoin príliš vysoká.

Čo je Metacade (MCADE)?

Metacade je virtuálne miesto na zhromažďovanie a komunitné centrum, ktoré má byť domovom najnovších, najlepších hier GameFi a P2E, podobne ako Steam pre PC hry. Keďže sa pracuje na toľkých rôznych tituloch, v Metacade si každý nájde niečo, čo si užije. To je časť toho, čo robí projekt tak sľubným.

Ďalším dôvodom optimizmu okolo Metacade je jeho oddanosť komunite. Slúži komunite tým, že otvára mnoho spôsobov zárobku online, ako sú P2E hry, stávkovanie, žrebovanie cien a dokonca aj súťažné turnaje.

Navyše, Metacade poskytne financie prostredníctvom Metagrants začínajúcim vývojárom z komunity s veľkými nápadmi. O týchto grantoch bude hlasovať komunita, aby používatelia mohli viac hovoriť o tom, ako Metacade vyzerá vpred. To tiež pomôže zaistiť, že na platforme budú vždy nové zábavné hry, ktoré si môžete vyskúšať, s cenným dôvodom, prečo sa sem stále vracať.

Metacade bude úspešnejší ako Apecoin – tu je dôvod

Teraz, keď sme pokryli, čo je Metacade, pozrime sa, prečo je naša predpoveď ceny vyššia ako naša predpoveď ceny Apecoin. Tu sú štyri faktory, ktoré je potrebné zvážiť pri hodnotení vašej vlastnej predikcie ceny Apecoin.

Metacade ponúka niečo pre každého

Rozširujúca sa knižnica titulov Metacade poskytuje používateľom neustále sa rozširujúci zoznam dôvodov, prečo sa zapojiť do platformy, vzhľadom na to, koľko rôznych hier na ňu prichádza. To ponúka nesmiernu podporu, ktorá pomáha udržiavať vysokú úroveň používateľov a zabezpečuje dlhodobý rast.

Apecoin má obmedzené odvolanie

Jedna vec, ktorú treba mať na pamäti pri predpovedaní ceny Apecoin je, že projekt je rozšírením kolekcie Bored Ape Yacht Club NFT. Táto kolekcia NFT je jednou z najpopulárnejších na trhu, ale je tiež jednou z najviac zosmiešňovaných v kryptokomunite.

Existuje veľa kryptonadšencov, ktorí nemajú radi Bored Ape Yacht Club a jeho držiteľov. Je nepravdepodobné, že by sa títo ľudia niekedy vážne zaoberali Apecoin a mohlo by to brzdiť projekt, keď sa presunieme do roku 2023.

Metacade je viac než len hranie

Metacade ako platforma robí viac, než len poskytuje ľuďom prístup k najlepším hrám. Je to tiež spoločensky aktívne miesto – kde môžu priatelia tráviť čas spolu a ľudia môžu spoznávať nových priateľov. Jednotlivci, ktorí chcú pracovať vo Web3, by si jedného dňa mohli nájsť svoje prvé zamestnanie, robiť veci ako testovanie hier a spravovanie komunít.

V tomto zmysle má Metacade priestor stať sa virtuálnym komunitným námestím alebo radnicou, ktoré poskytujú dôležitý spoločenský priestor pre budúcnosť metaverse. Jeho potenciál presahuje herný sektor.

Apecoin je závislý od toho, že príliš veľa ide správnym smerom

Apecoin bude slúžiť ako natívna mena pripravovaného svetového projektu metaverse Otherside od Yuga Labs. To je dôvod, prečo sa Apecoin podarilo udržať relatívne vysokú trhovú kapitalizáciu.

Ak sa však s Otherside niečo pokazí – napríklad, že pri spustení nebude veľa používateľov alebo dôjde k oneskoreniam – potom Apecoin nepochybne utrpí. To isté platí o ekosystéme Bored Ape Yacht Club vo všeobecnosti, ako sme sa dotkli v predchádzajúcej podkapitole.

To znamená, že Apecoin je príliš závislý od iných projektov, aby uspel sám. Existuje mnoho rizík spojených s investovaním do nej čisto kvôli tomuto kaskádovému riziku. Je dôležité mať to na pamäti pri predpovedaní ceny Apecoin.

Metacade (MCADE) – je bezpochyby lepšia investičná príležitosť

Vzhľadom na všetko, čo tento článok doteraz pokrýval, by malo byť teraz ľahšie pochopiť, prečo je predpoveď ceny Apecoin nižšia ako predpoveď pre MCADE. Metacade ponúka na svojej platforme obrovskú škálu užitočnosti, ako aj potenciálne masívne kombinované cieľové publikum z explodujúceho herného sektora. Je logické, že platforma s rôznymi hernými zážitkami pravdepodobne zachytí a úspešne udrží používateľov vo výrazne vyššej miere ako zážitok z jedného titulu.

Cena v presale projektu začínala na 125 MCADE za 1 dolár a do konca bude postupne rásť na 50 MCADE za 1 dolár, takže preskúmanie tohto rozvíjajúceho sa projektu – Metacade a jeho tokenu MCADE nebude trvať príliš dlho, aby sa stala jednou z najlepších investícií v roku 2023 a neskôr – a potenciálni investori by sa do nej mali pustiť skôr, ako hordy zostúpia. Čím skôr dôjde k solídnej investícii, tým väčší je potenciál zisku.