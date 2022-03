Sandbox, herná platforma spustená na blockchaine Ethereum na využitie nezameniteľných tokenov (NFT) a kryptomien, sa stala stredobodom príťažlivosti pre veľké značky, ktoré sa púšťajú do metaverz.

V dôsledku toho cena jeho natívneho tokenu SAND začala opäť rásť. Dnes napríklad cena SAND vyskočila o 10 % na 2,97 USD po tom, čo si banka HSDC a americká celebrita Paris Hilton vybrali The Sandbox pre svoj debut v metaverse.

SAND však stále zostáva až 65 % pod historickým maximom, ktoré stanovil v novembri 2021.

Partnerstvo HSBC s The Sandbox

Dnes ráno HSBC, druhá najväčšia európska banka, oznámila svoje nové partnerstvo s platformou The Sandbox.

Cieľom HSBC je kúpiť niekoľko virtuálnych pozemkov LAND na Sandboxe, ktoré môžu zákazníci banky použiť na vytváranie herných aktivít a budovanie rôznych e-športov.

Šéf marketingu ázijsko-pacifickej pobočky HSBC Suresh Balaji v pripravenom vyhlásení uviedol:

„Prostredníctvom nášho partnerstva s The Sandbox robíme náš vpád do metaverza, čo nám umožňuje vytvárať inovatívne skúsenosti so značkou pre nových a existujúcich zákazníkov… Sme nadšení, že môžeme spolupracovať s našimi športovými partnermi, ambasádormi značky a spoločnosťou Animoca Brands, aby sme spoluvytvárať skúsenosti, ktoré sú vzdelávacie, inkluzívne a dostupné.“

Spoločnosť Animoca Brands Company stála za úspechom The Sandbox a veľa investovala do hier a kryptomien. Hlavný rozdiel medzi The Sandbox a inými populárnymi platformami, ako je Minecraft alebo Roblox, je v tom, že v The Sandbox si hráči môžu prispôsobiť návrhy platforiem, avatarov a objektov a virtuálne pozemky je možné tiež kupovať alebo predávať.

Paris Hilton vystupovala na koncerte The Sandbox SXSW

V utorok večer Paris Hilton, americká celebrita, tiež iniciovala svoje partnerstvo s The Sandbox na tohtoročnom festivalovom koncerte SXSW, ktorý virtuálne usporiadal The Sandbox.

If you're attending SXSW and are a virtual LAND owner 🏞, you're on fast track for The Sandbox private party on Tuesday 03/15, with a special guest and DJ Paris Hilton DM for RSVP 🤘 pic.twitter.com/L7pBnaDxEp — Sebastien 🏞 (@borgetsebastien) March 14, 2022

V tlačovej správe uviedla:

„Veľmi verím v metaverz a spôsob, akým technológie web3 umožňujú tvorcom, hráčom a umelcom… Je to také dôležité hnutie a komunita, a som hrdá na to, že môžem byť jej súčasťou. Nemôžem sa dočkať, kedy ľudia uvidia aké úžasné zážitky prinášame so Sandboxom do metavesmíru."

Rastúce prijatie metaverza medzi korporáciami

Rastúca popularita metaverse vo virtuálnom svete prilákala veľké korporácie. Dobrým príkladom je Facebook, ktorý ríša sociálnych médií Zuckerberg premenovala na Meta s túžbou vlastniť metaverse.

Ostatné značky ako Red Bull, Walmart, Nike, McDonald's tiež napĺňajú ochranné známky výrazmi ako „NFT“ a „kryptomeny“ na použitie vo virtuálnych svetoch, kde je pravdepodobné, že ich metaverza bude tokenizovaná.

Videli sme aj veľké celebrity a spoločnosti, ktoré sa pustili do metaverza buď vytvorením virtuálneho sídla alebo razením a predajom NFT.