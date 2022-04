Miliardár Ricard Salinas Pliego, tretí najbohatší jednotlivec v Mexiku podľa najnovšieho zoznamu bohatých ľudí Forbes, odhalil , že bitcoiny tvoria najväčšiu časť jeho likvidného portfólia.

Salinas, ktorý už predtým vyzval investorov, aby mali aspoň časť svojich portfólií v benchmarkovej kryptomene, vystúpil vo štvrtok na konferencii Bitcoin 2022 v Miami.

„Mám likvidné portfólio. Mám 60 % v bitcoinoch a bitcoinových akciách a potom 40 % v cenných papieroch ťažkých aktív, ako sú ropa a plyn a zlato.“ poznamenal predseda Grupo Elektra.

Podľa poznámok sa celkový objem bitcoinov a súvisiacich produktov spoločnosti Salinas Pliego za posledné dva roky výrazne zvýšil. V roku 2020 mexický miliardár povedal, že má asi 10 % svojho portfólia v BTC.

Podobne ako vtedy, jeho najnovšie komentáre naznačujú, že bitcoin je lepšia investícia ako držanie vládnych dlhopisov.

„Rozhodne nemám žiadne dlhopisy," povedal v paneli na konferencii. Ďalej nazval dlhopisy „strašnou investíciou“, ktorej by sa nedotkol ani „10-stopovou tyčou“.

S dlhopismi smerujúcimi k najhorším výnosom za viac ako sedem desaťročí uprostred menového sprísnenia centrálnej banky a zvyšovania úrokových sadzieb Salinas hovorí, že bitcoin predstavuje lepšie aktívum. O výkonnosti dlhopisov povedal:

„Je to to najhoršie. Chcem povedať, že najlepšia vec, ktorá sa ti môže stať, je, že dostaneš späť svojich 100 dolárov. To je to najlepšie, čo sa môže stať."

I want to thank @TheBitcoinConf for giving me the opportunity to speak about “what’s next”, it was a pleasure to meet you all 😌.

“Please… don’t put your future in government’s hands, you and I know how does that always ends, stay away from #FIAT money, invest in #btc” pic.twitter.com/sjVvbbZKcY

— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 7, 2022