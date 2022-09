Mikrostratégia drží takmer 1% všetkých bitcoinov, čo je viac ako všetky verejné spoločnosti dohromady

Ako sa adopcia bitcoinu neustále zvyšovala, pozornosť sa sústredila na to, čo spoločnosti držia vo svojich súvahách. Pomalý, ale stály prúd spoločností, ktorý bol minulý rok uvrhnutý do hlavného prúdu vysokoprofilovým nákupom Tesly, nakúpil bitcoiny v nádeji, že sa im to bude dlhodobo zhodnocovať, a zároveň poskytnú výhody diverzifikácie.

Chceli sme posúdiť, ktoré verejné spoločnosti držia najviac bitcoinov, a tak sme skočili do údajov.

Vyhľadajte MicroStrategy na Wikipédii a uvidíte popis spoločnosti ako „business intelligence, mobilný softvér a cloudové služby“.

V skutočnosti sú to Bitcoin holdingová spoločnosť.

Keď vytiahneme ich súvahu, ich tržby v minulom roku boli 510 miliónov dolárov. Medzitým majú v súvahe päťnásobok tejto hodnoty – 2,5 miliardy dolárov – vo forme bitcoínov, po ďalšom nákupe 301 bitcoinov tento týždeň.

Spoluzakladateľ Michael Saylor je mužom, ktorý riadi víziu, a jeho myšlienky o bitcoíne sa niekedy pohybujú na hranici náboženského uctievania.

„Bitcoin je roj kybernetických sršňov, ktorí slúžia bohyni múdrosti, živia sa ohňom pravdy, exponenciálne sú stále múdrejší, rýchlejší a silnejší za múrom zašifrovanej energie.“

Galaxy Digital Holdings sú na druhom mieste v poradí, hoci s podielmi v hodnote len 750 miliónov dolárov je ich podiel trikrát menší ako MicroStrategy.

Pre spoločnosť poskytujúcu finančné služby má zmysel mať veľa bitcoínov – špecializuje sa na digitálne aktíva, čo znamená, že na rozdiel od MicroStrategy je jej podnikanie spojené s najväčšou svetovou kryptomenou.

Na treťom mieste je Voyager Digital s 232 miliónmi dolárov v bitcoinoch.

Možno, že Voyager viac ako ktorýkoľvek iný symbolizuje, aké zlé boli tento rok trhy pre bitcoiny. Kryptoveriteľ požiadal o bankrotovú ochranu v júli po tom, čo nákazlivá kríza viedla k vlne výberov, ktoré nemal dostatok likvidity na počesť.

Tesla šokovala trh, keď minulý rok kúpila veľký balík bitcoinov v hodnote 1,5 miliardy dolárov. Začiatkom tohto roka však vo štvrťročných podaniach oznámili, že predali 75% z tejto sumy a ich stack má v súčasnosti hodnotu len 200 miliónov dolárov.

Predstavuje to len asi 0,05% z celkovej ponuky, pričom tento krok k predaju bol pôvodne poháňaný obavami o životné prostredie okolo ťažby bitcoínov, čo je očividne blízko k kosti pre výrobcu elektrických vozidiel.

Za to, čo to stojí, Elon Musk v marci povedal, že osobne nepredá svoje bitcoiny (ani Ethereum alebo Doge). Potom znova, najbohatší muž na svete hovorí veľa vecí na Twitteri, myslím, že je to fér povedať.

As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high.

I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw.

— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022