Najväčšia svetová burza podľa objemu obchodov oficiálne kótuje MobileCoin (MOB) dnes o 10:00 (UTC), čo je v čase zverejnenia iba 30 minút! Obchodné páry dostupné pre tento coin budú MOB/BTC, MOB/BUSD a MOB/USDT.

Ak vás priťahujú jedinečné funkcie a chcete sa dozvedieť, ako a kde kúpiť MobileCoin, tento sprievodca je určený práve vám.

Ak chcete udrieť, kým je žehlička horúca, mali by ste si uchmatnúť nejaký MOB ešte predtým, ako sa spustí na Binance. Akonáhle sa tak stane, jeho cena pravdepodobne dramaticky stúpne.

Ako to urobiť?

MobileCoin je prvá uhlíkovo negatívna kryptomena. Je navrhnutá na použitie ako digitálna hotovosť v telefóne. MobileCoin Foundation koordinuje a podporuje globálnu komunitu vývojárov, ktorí spolupracujú na vytvorení čo najjednoduchšej siete pre šifrované platby.

Platforma sa môže pochváliť jednoduchou obnovou peňaženky. Ak stratíte telefón, môžete si obnoviť peňaženku bez toho, aby ste sa zverili poskytovateľovi so svojimi súkromnými kľúčmi.

Celá účtovná kniha je nepriehľadná, jednotlivé transakcie sú kryptograficky chránené a sieť používa forward-secrecy.

Väčšina transakcií trvá menej ako desať sekúnd, takže platby prebehnú okamžite. V neposlednom rade je platforma šetrná k životnému prostrediu a poskytuje intuitívne zabezpečenie v meradle bez elektroodpadu.

Vzhľadom na to, aké ťažké je prísť s presnou predpoveďou kryptomien, by ste nikdy nemali robiť žiadne rozhodnutia ovplyvňujúce vaše financie pred hĺbkovou analýzou trhu. Neinvestujte viac, ako si môžete dovoliť stratiť.

Cena digitálnych mincí je na MOB vzostupná. V čase písania tohto článku sa obchodovalo za niečo vyše 5 dolárov. Ich predpoveď je nasledovná:

