Mokens League, platforma eSports založená na NFT, dokončila svoj počiatočný fond vo výške 2 milióny dolárov, informoval Coin Journal z tlačovej správy.

Herná platforma pre viacerých hráčov na výhry a zarábanie v reálnom čase tiež oznámila svoju hernú menu, token MOKA, v sieti Polygon.

Prinášanie športu do blockchainu v reálnom čase

Hry eSports spoločnosti budú používať MOKA ako hlavný nástrojový token v ekosystéme. Mokens eSports prináša športové hry v reálnom čase do blockchainu, počnúc futbalom, zatiaľ čo tenis, basketbal, hokej a ďalšie sú vo vývoji.

Hráči môžu použiť MOKA na uzatváranie stávok na hry v súťažných zoznamoch hier „Win to Earn“. Používajú token na vstup do zápasov a čakajú v rade, kým sa nepridajú podobne umiestnení hráči.

Víťazi získajú cenový fond. Poplatok účtovaný Mokens League za používanie platformy ako služby je minimálny.

Demo režim zadarmo na hranie

Noví hráči môžu skúsiť svoje šťastie bez toho, aby riskovali skutočné peniaze v režime voľnej hry. Môžete si kúpiť základné NFT, aby ste sa dostali do hry čoskoro.

Mokens Leagues ich plánuje oznámiť koncom mesiaca a začať ich predávať v máji. Predaj sa skončí, keď už žiadne nezostanú.

Martin Repetto, generálny riaditeľ Monsters League Studios, povedal:

„Aj keď sme nadšení z masívneho rastu hier založených na kryptomenách, nemôžeme si nevšimnúť, že v súčasnosti existuje zásadný problém s existujúcimi hrami typu „hrajte, aby ste zarobili“, ktoré odmeňujú ľudí len za to, že trávia čas pri hre, ktorá nefunguje. Nie je to zábavné ani náročné a rozhodne to nie je udržateľné. NFT a tokeny môžu hráčov lákať na hranie našich hier, no ako vždy, hráčov si udrží fantastická hrateľnosť a mechanika eSports. Najdlhšie hrané hry na svete sú práve súťažné eSports. Preto je našou hlavnou prioritou vytvoriť hru, ktorá je zábavná, ľahko sa rozbehne, no ťažko sa ovláda.“

Čaká nás svetlá budúcnosť s Mokens NFT

Budúcnosť Mokens NFT vyzerá celkom sľubne s funkciami správy klubu, metaverznou hrateľnosťou a metaverznými aktívami, ako sú dekorácie a štadióny. Postavy budú prenesené z hry do metaverza.

Predpredaj MOKA tokenov je už otvorený. Mokens League plánuje súkromne vydať ukážky pre viacerých hráčov v reálnom čase do konca septembra tohto roku a verejnú beta verziu otvorenú v prvom štvrťroku 2023.