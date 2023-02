Môže byť Metacade na čele rely na medveďom trhu?

Po šialenstve býčieho behu v roku 2021, kryptozima v roku 2022 skutočne tvrdo udrela, pričom je ťažké povedať, ako dlho bude pokračovať. Skúsení investori vedia, že hoci záujem o kryptomeny môže byť o niečo nižší, medvedie trhy sú v skutočnosti ideálnym časom na nahromadenie silných projektov s užitočnosťou, aby ste mohli vyťažiť čo najviac z ďalšieho býčieho behu. Dokonca aj v podmienkach medvedieho trhu je stále čo zlepšovať.

Metacade je nový projekt, ktorý je v investičných skupinách všeobecne považovaný za top tip pre úspech v roku 2023 a neskôr s jeho niektorými neuveriteľnými výsledkami presale. Tie viedli k zvýšeniu $4.9m len za 10 týždňov a mnohí sa obracajú na myšlienku, že Metacade by mohol byť projekt schopný viesť rely na medveďom trhu.

Čo je Metacade?

Metacade je revolúciou v hrách na webe a projekt je v plnom prúde, pokiaľ ide o jeho ambíciu vybudovať najväčšiu arkádu typu zarábanie hraním (P2E) v metaverse. Projekt obrátil veľa hláv v dôsledku komplexného whitepaper vydaného pred presale, ktorý podrobne popisuje plány na vybudovanie rozsiahleho ekosystému funkčnosti okolo arkády P2E, čo prinesie obrovské úrovne zapojenia a otrasy v priebehu hry.

Využitím najrozsiahlejšej množiny herných titulov sa projekt dostáva do pozície póla, aby mohol v roku 2023 vybudovať vážnu dynamiku. K tomu prispieva aj pozitívny vplyv množstva ďalších doplnkových funkcií, ktoré tvoria jadro jeho ekosystému.

Jednou z kľúčových funkcií je presvedčivý a inovatívny mechanizmus odmeňovania. Okrem získavania odmien za hranie hier v arkáde P2E môžu používatelia využívať rôzne herné štýly, súťažné herné rebríčky a turnajové hry.

Príležitostní hráči môžu stále zarábať príspevkami, ktoré prispejú k bohatstvu obsahu platformy. Môže to byť prostredníctvom aktivít, ako je písanie recenzií hier alebo zdieľanie užitočnej verzie alfa s cieľom odmeniť používateľov za pomoc pri zlepšovaní platformy. To sa stane účinným hnacím motorom rastu používateľov bez ohľadu na to, či trhy zažívajú kryptozimu.

Akým spôsobom Metacade funguje?

Metacade má celý rad vzájomne prepojených funkcií a s cieľom vyťažiť z platformy maximum, projekt vytvoril pomocný token MCADE. MCADE umožňuje nielen mechanizmy odmeňovania, ale slúži aj ako prostriedok výmeny naprieč platformou. Token uľahčuje činnosti, ako je nákup tovaru alebo vstup do turnajov, čo vytvára vlastnú hodnotu.

Užitočnosť tokenu Metacade bola navrhnutá tak, aby bola priateľská pre investorov, vrátane podpory stávkového mechanizmu, ktorý môžu využívať držitelia MCADE. To poskytuje ideálny súbor investičných okolností pre potenciálnych investorov, pretože zatiaľ čo hodnota tokenu sa časom nevyhnutne zvýši, môžu tiež získať pasívny príjem výmenou za pomoc sieti.

Táto vysoká úroveň užitočnosti tokenov je len jedným z dôvodov, prečo sa zdá, že projekt je schopný viesť rely na medveďom trhu, vzhľadom na to, že nástroj bude nutne viesť k zvýšeniu ceny, či už je kryptopriestor uprostred kryptozimy alebo nie.

Nakoniec, Metagrants je fascinujúca funkcia, ktorá právom priťahuje pozornosť. Umožňuje vývojárom hier prezentovať svoje herné plány komunite Metacade, aby mali šancu získať finančné prostriedky. Držitelia MCADE budú môcť použiť svoje tokeny na hlasovanie o tom, ktoré projekty získajú finančné prostriedky, čím sa zabezpečí špičková herná zostava, ako aj pevné udržanie používateľov prostredníctvom extrémnej úrovne zapojenia.

Je Metacade dobrá investícia?

Vývojári projektu pochopili potrebu dlhodobej sebestačnosti a v dôsledku toho už bolo načrtnutých množstvo rôznych tokov príjmov, ktoré pomôžu projekt posunúť vpred.

Samotný MCADE jasne preukazuje vysokú úroveň užitočnosti a možno očakávať, že jeho cena porastie v súlade s prijatím platformy. Vzhľadom na to, že toľko funkcií projektu je navrhnutých tak, aby vytvárali pozitívne cykly zapojenia, nie je žiadnym prekvapením, že MCADE bol dobre prijatý a má dostatok potenciálu na to, aby sám o sebe podporil rely na medveďom trhu.