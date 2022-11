Môže sa Metacade pripojiť k Decentraland ako jedna z najobľúbenejších hier metaverse roku 2023?

Gaming je jedným z hlavných odvetví, ktoré zaznamená značný zvrat, keď sa metaverse stane mainstreamom. Populárne metaverse hry ako Decentraland a The Sandbox si už získali základňu verných fanúšikov a stovky tisíc dolárov za transakcie v hre. Ale nový účastník, Metacade, má takú víziu úspechu, ako sú metaverse herné rakety vystrelené do stratosféry.

V tomto článku sa pozrieme na to, čo robí Decentraland jednu z najpopulárnejších metaverse hier a prečo by sa k nim mohla čoskoro pripojiť Metacade.

Čo je Decentraland?

Decentraland je 3D virtuálny svet, ktorý je založený na blockchain Ethereum. Vo svete sa LAND pozemky predávajú ako NFT na Decentraland Marketplace, ktoré hráči používajú na stavbu čohokoľvek, čo sa im páči: hry, kasína, hotely, zasadacie miestnosti a ďalšie. Hráči používajú prispôsobiteľné avatary na interakciu s ostatnými a okolitým svetom.

To, čo robí Decentraland tak jedinečným, je decentralizačný aspekt jeho platformy. Žiadna jednotlivá entita nevlastní ani nespravuje Decentraland, čo znamená, že komunita zohráva ústrednú úlohu pri rozhodovaní o všetkých aspektoch jej virtuálneho sveta.

Prečo je Decentraland jednou z najobľúbenejších hier metaverse?

Prakticky neobmedzená kreativita

V Decentralande je Staviteľ ( Builder ). Staviteľ umožňuje komukoľvek ukázať svoju kreativitu a vytvárať scény na svojom pozemku pomocou vopred definovaných objektov, dokonca aj importovaním zvukov a textúr, aby skutočne rozvinul svoju víziu. Tie sa nachádzajú v balíkoch aktív, ktoré používateľom poskytujú šablóny na vytvorenie prakticky akéhokoľvek zážitku, ktorý si želajú. Hráči môžu tiež stavať objekty od základu a predávať ich na Marketplace za účelom zisku.

Používatelia profitujú zo svojich výtvorov

Časť decentralizačného aspektu Decentraland znamená, že hráči vlastnia svoje výtvory a majú z nich benefity. Podobná populárna metaverse hra, Meta’s Horizon Worlds, výrazne propaguje obsah generovaný používateľmi, ale svojim tvorcom neposkytuje takmer žiadne výhody.

Decentraland namiesto toho, aby bral hodnotu od tvorcov a nič nevracal späť, umožňuje hráčom skutočne vlastniť a speňažiť svoje výtvory, čím ich priamo odmeňuje za čas a úsilie, ktoré vložili do komunity.

Metaverse Economies

Vyššie opísané vlastnícke aspekty viedli k plne fungujúcemu hospodárstvu v Decentralande. Používatelia môžu platiť za virtuálny tovar a služby, nakupovať LAND, na ktorom môžu stavať, a získavať jedinečné nositeľné zariadenia s tokenom Decentraland, MANA. To viedlo k tomu, že Decentraland sa stal jednou z najpopulárnejších metaverzných hier, naplnenou stovkami, ak nie tisíckami skúseností, ktoré vytvárajú a vlastnia hráči.

Čo je Metacade?

Metacade je virtuálne komunitné centrum postavené pre budúcnosť metaverse hier. Je to miesto, kam nadšenci Web3 chodia, aby sa ponorili do kultúry GameFi a metaverse, s priestormi na chatovanie v reálnom čase, objavovanie najpopulárnejších hier metaverse a naučenie sa, ako zarobiť viac na Play2Earn.

Rovnako ako Decentraland, aj Metacade plánuje úplnú decentralizáciu. Na dosiahnutie tohto cieľa Metacade vkladá hodnotu späť do rúk hráčov vďaka inovatívnemu systému odmeňovania, vývoju hier na miestnej úrovni a virtuálnej arkáde vybudovanej v komunite.

Ako by sa mohla Metacade stať jednou z najpopulárnejších herných platforiem metaverse?

Komunita na prvom mieste

Metacade sa buduje s komunitou ako jej najvyššou prioritou. Decentralizovaná povaha Web3 znamená, že centralizované komunitné centrá sú čoraz zriedkavejšie, čo zvyšuje bariéry vstupu, keďže noví hráči sa snažia držať krok s hernou revolúciou. Metacade dáva všetko, čo by ste chceli vedieť o GameFi, do jedného priestoru s komplexným systémom recenzií, rebríčkov a tvorby obsahu, vďaka ktorému je hranie metaverse prístupné každému.

Zvýšte svoj herný príjem

S cieľom podnietiť komunitu, aby sa podelila o svoje myšlienky a osvedčené postupy, spoločnosť Metacade plánuje platiť používateľom svojim natívnym tokenom MCADE zakaždým, keď napíšu recenziu, alebo zverejnia niektoré z najhorúcejších alpha GameFi. Ale viac než to, Metacade má v úmysle vybudovať testovacie prostredie, kde vývojári platia za spätnú väzbu komunity. Poplatky, ktoré vývojári platia, idú priamo do vreciek beta testerov a pokladnice, a nie do vreciek manažéra štúdia.

Financovanie najväčších titulov Play2Earn

V roku 2023 plánuje Metacade poskytnúť svoj prvý Metagrant. Ak chcú vývojári vyhrať Metagrant, musia svoje nápady predložiť komunite Metacade. Používatelia hlasovali, aby ich obľúbený nápad získal financovanie a podporu. Nakoniec Metacade plánuje naplniť svoju virtuálnu arkádu desiatkami titulov vytvorených popri komunite a schválených komunitou.

Mali by ste si kúpiť Decentraland alebo Metacade?

Niet pochýb o tom, že Decentraland je jednou z najpopulárnejších metaverzných hier s fantastickým dlhodobým potenciálom. Ale ak sa chcete dostať do podpalubia, loď, žiaľ, už odplávala do Decentralandu.

Rýchly rast metaverse hier však predstavuje významnú príležitosť pre Metacade. Ako rastie od svojej počiatočnej fázy, je tu značný priestor pre platformu Metacade a token MCADE. Ak ste jedným z prvých investorov do vizionárskej filozofie Metacade, mohlo by to v najbližších rokoch viesť k vynikajúcim ziskom. Ak hľadáte projekt s najväčším potenciálom, vyberte si Metacade.

Decentraland si môžete kúpiť na eToro tu .