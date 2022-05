Deviata najväčšia minca podľa trhovej kapitalizácie pridala takmer 14 % k svojej hodnote počas skorých ázijských obchodných hodín pred miernym poklesom.

Hnacím faktorom rastu bol dopyt maloobchodníkov. Živé údaje ukázali 186% nárast v počte peňaženiek, ktoré držali Cardanoov token ADA viac ako mesiac, informoval CoinDesk.

Tento stručný sprievodca obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť o sieti Cardano a minci, vrátane toho, či a kde kúpiť Cardano, ak sa rozhodnete.

Keďže ADA je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť ADA pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť ADA práve teraz, postupujte takto:

Odporúčame Binance, pretože je to jedna z popredných svetových platforiem na obchodovanie s rôznymi aktívami, burza a taktiež aj peňaženka všetko v jednom. Dokonca patrí k burzám s najnižšími poplatkami v tomto odvetví. Je tiež vhodný pre začiatočníkov a má k dispozícii viac spôsobov platby ako ktorákoľvek iná dostupná služba.

Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince.

Choďte na Pancakeswap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku.

Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane ADA.

Cardano je jedným z najväčších blockchainov, ktorý úspešne aplikuje mechanizmus proof-of-stake konsenzu, ktorý je menej energeticky náročný ako algoritmus proof-of-work spoločnosti Bitcoin.

Cardano tvrdí, že všetka vyvinutá technológia prechádza odbornou kontrolou, čo znamená, že všetky nápady môžu byť napadnuté skôr, ako budú prijaté. Tento proces zaisťuje, že blockchain Cardano je stabilný a odolný, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť predvídania potenciálnych problémov.

Ako softvér s otvoreným zdrojovým kódom funguje funkcia Cardano na základe dôverných transakcií a krištáľovo čistej transparentnosti v celej sieti.

Koncoví používatelia majú možnosť s nulovým zverejnením dôkazov, čo uľahčuje matematickú konzistentnosť celého postupu transakcie.

Vzhľadom na to, aké ťažké je prísť s presnou predpoveďou kryptomien, by ste nikdy nemali robiť žiadne rozhodnutia ovplyvňujúce vaše financie pred hĺbkovou analýzou trhu. Neinvestujte viac, ako si môžete dovoliť stratiť.

Cena digitálnej mince predpovedá, že ADA prekoná 2 doláre do konca roka 2025. V tom roku sa bude obchodovať najmenej za 1,65 dolára.

Komunita Reddit predpovedá, že ADA môže do konca tohto roka vzrásť až na 1,80 $, ale potom sa zisky zvrátia.

It's official 🥳#Cardano winning polls and @cardano_whale saying "nice poll" is now a #crypto meme

Deal with it ETH bois 🤣 pic.twitter.com/6NtNZtF7gi

— Cardanian (@Crypto_Goaat) May 4, 2022