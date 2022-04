Moonbeam bol zastúpený na sérii popredných medzinárodných krypto podujatí a nedávno dosiahol dôležitý míľnik TVL. Jeho token GLMR dnes získal tesne pod 15 %.

Tento stručný sprievodca obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť o sieti a minci Moonbeam, vrátane toho, či a kde kúpiť Moonbeam, ak sa tak rozhodnete.

Čo je Moonbeam?

Moonbeam je Ethereum kompatibilný smart kontraktový parachain na Polkadot, ktorý uľahčuje používanie populárnych Ethereum vývojárskych nástrojov na vytváranie alebo premiestňovanie projektov Solidity v prostredí založenom na substráte.

Moonbeam je implementácia EVM a vysoko špecializovaný parachain, ktorý odzrkadľuje Ethereum Web3 RPC, účty, kľúče, predplatné, protokoly a ďalšie.

Platforma Moonbeam rozširuje základnú sadu funkcií Ethereum o ďalšie funkcie, ako je riadenie v reťazci, stavanie a integrácia medzi reťazcami.

Mám si kúpiť Moonbeam dnes?

Do Moonbeam sa rozhodne oplatí investovať, ak je vaše načasovanie správne. To sa, žiaľ, často nedá vopred vedieť. Akékoľvek investičné rozhodnutie by malo brať do úvahy vašu toleranciu voči riziku. Neberte žiadne cenové predpovede za nominálnu hodnotu.

Predikcia ceny Moonbeam

Predpoveď ceny predpovedá minimálnu cenu 5,20 USD v roku 2023. V roku 2024 sa 1 GLMR bude obchodovať za najmenej 7,47 USD, ale v tom roku to môže dosiahnuť až 8,89 USD. Očakáva sa, že cena 1 Moonbeam dosiahne v roku 2025 minimálne 10,64 USD.

