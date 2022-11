Môžu sociálne tokeny prevziať Meta a TikTok? Rozhovor: P00LS

Sociálne tokeny sú jednou z mnohých vrstiev metaverza (o čomsom písal len nedávno).

Niektorí tvrdia, že štruktúra s domicilom blockchainu by mohla byť lepším systémom, pričom tvorcovia aj spotrebitelia si odnesú väčší kus koláča ako súčasný systém, ktorému dominujú veľkí hráči ako Meta, TikTok a tak ďalej.

P00ls je platforma, ktorá dúfa, že Web3 naruší priestor. Majú platformu, ktorá umožňuje tvorcom a značkám spúšťať svoje vlastné sociálne tokeny a distribuovať ich do svojich komunít, čím sa stávajú menami pre každý príslušný ekosystém.

Dnes robíme rozhovor s Hugom Renaudinom, generálnym riaditeľom P00LS, pýtame sa na niektoré otázky, ktoré vyplývajú z ambiciózneho projektu, ako aj na ich novo spustený Svet tvorcov a token.

(CoinJournal) CJ: Creator Worlds sa javí ako zaujímavý koncept. Aký je váš plán prilákať používateľov namiesto konkurentov, ktorí existujú v priestore s podobnými protokolmi?

Myslím si, že kľúčom je, že vytvárame pre fanúšikov a nie pre špekulantov, zatiaľ čo predchádzajúca generácia platforiem tokenov pre fanúšikov sa do značnej miery zameriavala na kryptoobchodníkov a špekulantov. To znamená, že sa zameriavame na vytváranie skúseností, aby ľudia zarábali (v porovnaní s nákupom) a používali (v porovnaní s predajom) sociálne tokeny svojich obľúbených autorov, aby mali prístup k zmysluplným skúsenostiam a interakciám. Keď sa zamyslíte nad svetmi tvorcov, tu sa odohráva táto interakcia medzi komunitou a tvorcom a kde ľudia môžu jednoducho použiť svoje sociálne tokeny na získanie užitočnosti. Toto je stredobodom vzťahu medzi fanúšikmi a tvorcami, kde vám sociálny token umožňuje odomknúť úrovne účasti a zapojenia komunity, ktoré nevidíte v podobných protokoloch tokenov fanúšikov, dokonca ani na platformách sociálnych médií web2.

CJ: Keďže veľa sociálnych médií a tvorby obsahu na internete ovládajú veľké spoločnosti (TikTok, Meta atď.), myslíte si, že by sa ich vplyv a sieťové efekty mohli v budúcnosti preniesť aj do priestoru web3? Čo by napríklad zastavilo Meta spustenie centralizovanej verzie niečoho ako Creator Worlds?

Máte pravdu, staršie platformy web2 majú konkurenčnú výhodu, pretože už majú masové publikum a používateľskú základňu. Niektorí urobili superúspešný posun na web3 rovnako ako Reddit – ktorý vytvoril milióny peňaženiek pre svojich používateľov.

To znamená, že ak by Meta a Tiktok vytvorili sociálne tokeny, bolo by to úplne proti ich súčasnému modelu. Keď sa zamyslíte nad tým, čo dokáže sociálny token, je to úžasný spôsob, ako spoznať a priamo komunikovať s komunitou fanúšikov. Ak spustíte sociálny token a distribuujete ho svojim fanúšikom, viete, kto sú vaši najangažovanejší fanúšikovia (majú veľa tokenov) a môžete s nimi priamo komunikovať (napríklad prostredníctvom svetov P00LS alebo kanála Discord s tokenom). Na druhej strane, obchodný model Meta a Tiktok spočíva v tom, aby tvorcovia a značky platili za tieto informácie.

Zaujímavosťou je, že Meta a Tiktok môžeme skutočne použiť na vytváranie hodnôt a zmysluplných interakcií pre sociálne tokeny. Tieto platformy môžeme použiť na doručovanie obsahu priamo držiteľom sociálnych tokenov. Napríklad sme práve spustili súkromný účet na Instagrame pre jedného z našich tvorcov Huga Comteho, ktorý je prístupný iba po držaní niektorých jeho sociálnych tokenov.

CJ: Je ťažké spustiť zerozeroDEX, pokiaľ ide o prilákanie likvidity na začiatku?

Sme skutočne radi, že môžeme spustiť náš DEX s nízkou likviditou! Spôsob, akým si predstavujeme zdravý životný cyklus pre sociálny token, je najprv spustiť s nulovou likviditou a zabezpečiť, aby si ho mohla komunita zarobiť len prostredníctvom zapojenia a opakovania, potom postupne zavádzať viac a viac likvidity.

Momentálne sme v počiatočnom štádiu, takže nepotrebujeme príliš veľa likvidity, pretože fanúšikovia môžu vždy zarobiť svoje sociálne žetóny. Stavíme sa na to, že s rastom týchto komunít porastie aj dopyt, ktorý bude prirodzene poháňať likviditu.

CJ: Token P00LS bol nedávno uvedený na trh na medvedom trhu. Aké ťažké bolo snažiť sa vybudovať, kým trh tento rok krachoval?

Myslím si, že toto je oveľa lepší čas na spustenie, ako mať spustenie na vrchole býčieho trhu a teraz mať token za oveľa nižšiu cenu, ako je uvádzacia cena.

To znamená, že rád staviam na medvedích trhoch. Ľudia sa oveľa viac zameriavajú na budovanie v porovnaní so špekuláciami a ľudia v komunite sú tu dlhodobo, nielen na krátkodobé špekulácie.

CJ: Väčšina sociálnych tokenov je nižšia o 90 %+. Na predchádzajúcich medvedích trhoch veľa nízkolikvidných mincí kleslo natoľko, že už nikdy nedosiahli tieto maximá – myslíte si, že to isté uvidíme aj tu?

Opäť platí, že predchádzajúca generácia sociálnych tokenov bola vytvorená pre špekulantov a obchodníkov s kryptomenami a zameriavame sa na fanúšikov. To je obrovský rozdiel: bez ohľadu na ceny tokenov budú vždy existovať fanúšikovia, ktorí zarábajú tokeny prostredníctvom zapojenia a používajú ich na prístup k pomôckam a skúsenostiam, ktoré im umožnia byť bližšie k svojim obľúbeným tvorcom.

To sa nikdy nezmení bez ohľadu na cenu tokenu, a preto kladieme taký dôraz na prijímanie sociálnych tokenov skutočnými fanúšikmi, nie špekulantmi.

CJ: Uvažovali ste niekedy nad operáciou bez natívneho tokenu? Uvažovali ste napríklad o použití $ ETH na obchodovanie s tokenmi tvorcov namiesto natívneho tokenu P00Ls?

Nie. Od samého začiatku sme chceli vybudovať komunitu, kolektívnu budúcnosť, kde môžeme z používateľov a tvorcov urobiť zainteresované strany nášho protokolu na rovnakej úrovni ako náš tím alebo naši investori. Na to potrebujete token, inak sme len ďalšia spoločnosť web2!