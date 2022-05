Krypto trh je extrémne negatívny, pričom väčšina top 100 kryptomien bola v čase písania tohto článku hlboko v červených číslach.

Kryptoburzy zaznamenali viac ako miliardové likvidácie. Najvyššia bola kryptoburza OKX s 393 miliónmi dolárov, nasledovala Binance s 389 miliónmi dolárov a Bybit s 155 miliónmi dolárov.

Najlepšie kryptomeny

Tether (USDT) v ázijských hodinách klesol na 97 centov a stratil svoju väzbu na americké doláre. Aktuálne sa obchoduje za 98 centov, no za 24 hodín stratil takmer 2% svojej hodnoty.

Obchodníci predávali USDT za americké doláre uprostred slabého sentimentu pre stablecoiny v krypto komunitách.

Bitcoin klesol na 25 400 USD a dosiahol úrovne z decembra 2020. Teraz sa obchoduje nad 27 000 USD. Straty z likvidácií boli vedené éterovými futures, pričom trhy stratili viac ako 16% svojho celkového stropu.

Mimo top 10 vykazuje TerraUSD (UST) známky oživenia, a to až o 65,61% za posledných 24 hodín. Začiatkom tohto týždňa klesla až na 22 centov. Stablecoin Terra má momentálne hodnotu 64 centov. Všetky ostatné kryptomeny strácajú 20-30% svojej hodnoty.

Top hýbatelia

Mimo top 20 bola tendencia podobná, pričom väčšina strát bola dvojciferná. Niektoré kryptomeny stratili až 30%.

Medzi pozoruhodné priečky patria The Graph a Gala, každá o 40%, Convex Finance so stratami 38%, Fantom so 42% a eCash so 47%. Terra stratila 96% svojej hodnoty a podľa trhovej kapitalizácie je na 78. mieste.

Napriek negatívnemu sentimentu okolo stablecoinov väčšina z nich získava. Fei USD, čo je DeFi natívny algoritmický stablecoin protokolu Fei, Pax Gold, Pax Dollar, TrueUSD, Dai, Binance USD a USD Coin sú všetky vyššie, niektoré o viac ako 1%.

Jediným víťazom medzi bežnými kryptomenami je Axie Infinity, ktorá dnes pridala k svojej hodnote 4%.

Trendy

Najväčším víťazom súčasnosti je Metalandz, nová krypto-herná platforma s hrami Play 2 Earn, NFT a trhom Open Jungle NFT. Token riadenia METAZ získal 285%.