Najdôležitejšie udalosti 24. marca: Cardano stúpa, akcie GameStop narástli o 15 %

Krypto trh ako celok je na vzostupe, pričom väčšina kryptomien má v čase písania tohto článku zelenú hodnotu. Zásoby ropy dominovali v UK100 (-0,61 % včera) po tom, čo Rusko varovalo, že možno bude musieť obmedziť dodávky ropy.

Spoločnosť GameStop Corp včera vzrástla o 14,5 % po tom, čo predseda predstavenstva Ryan Cohen kúpil ďalších 100 000 akcií maloobchodného predajcu videohier.

Najlepšie kryptomeny

Cardano v čase písania tohto článku vzrástol o 17 %, za ním nasledoval Solana, ktorý získal viac ako 8 %. Ostatné hlavné kryptomeny boli v čase písania tohto článku v zelených číslach, Ethereum a Polkadot vzrástli takmer o 3 % a BNB o 2 %. Bitcoin sa v čase písania tohto článku obchodoval blízko 43 000 USD, čo predstavuje nárast o 2 % za posledných 24 hodín.

Dogecoin vzrástol o 14 %. Zvyšok z top 20 zaznamenal miernejšie zisky.

Top hýbatelia

Ethereum Classic začína zvrátiť zisky, dnes je to pokles okolo 9 %. Bitcoin Gold tiež obracia zisky. Prepadla sa na #100 so stratou 10% dnes.

Pokiaľ ide o víťazov, ApeCoin má takmer 13 % v súvislosti so správami, že rapperi Snoop Dogg a Wiz Khalifa spustili hudobné NFT s tematikou ApeCoin. To prináša jeho týždenné zisky na pôsobivých 1 268%.

Axie Infinity pridala 24 % k svojej hodnote vďaka správe, že Binance pridala svoj token AXS do Auto-Invest a oznámila dve nové akcie. Oprávnení používatelia sa môžu kvalifikovať na získanie cashbacku až do výšky 100 % obchodného poplatku a môžu byť zaradení na bielu listinu, aby získali 100 % APY so stakingom AXS.

Enjin Coin sa vezie na vlne herných tokenov. Je to nárast približne o 11 %.

Trendy

Najväčším prínosom je dnes HOQU, token affiliate marketingovej softvérovej platformy SaaS. Obchoduje sa za 0,01 USD a za posledných 24 hodín vzrástol o 707 %.