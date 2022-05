Najdôležitejšie udalosti 5. mája: Trhy kryptomien vzrástli, Zilliqa vzrástla o 37 %

Kryptotrh je dnes úplne zelený, pričom väčšina top 100 coinov sa v čase písania tohto článku zotavila. Kryptomeny prudko vzrástli po zvýšení sadzieb centrálnej banky USA.

Najlepšie kryptomeny

Bitcoin za posledných 24 hodín vzrástol takmer o 5 % a v čase písania tohto článku sa obchodoval tesne pod 40 000 $. Ethereum a Binance Coin tiež vzrástli o približne 5 %. Najväčšou top 10 je Cardano, ktorá v čase zverejnenia pridala desatinu k svojej hodnote.

Veľmi dobre sa darilo aj kryptomenám mimo top 10. Všetci sú bez výnimky v zelených číslach, najväčším víťazom je Tron, ktorý sa podľa predpovedí dostal do top 20.

Je to 19. najväčšia minca podľa trhovej kapitalizácie, hneď za protokolom NEAR, so ziskom 20 % dnes a 35 % za posledných sedem dní.

Top hýbatelia

Mimo top 20 bola tendencia podobná, pričom všetky mince pridali na svojej hodnote, vo väčšine prípadov až o 15 %. Medzi pozoruhodné špičky patrí Axie s 18 %, Waves s 29 % a THORChain s 19 %.

Curve DAO Token, ktorý sa včera začal zotavovať po tom, čo Terra spustila fond likvidity „4pool“ na Curve, dnes tiež vzrástol o 19 %.

Zďaleka najväčším víťazom top 100 je Zilliqa, ktorá k svojej hodnote pridala pôsobivých 37 %. V apríli spoločnosť Zilliqa predstavila Metapolis, prvú platformu „Metaverse as a Service“ postavenú na technologickom balíku a poháňanú popredným blockchainom L1.

V apríli sa Zilliqa tiež pripojila k BGameAlliance a zdieľala svoj plán 2022 so svojou komunitou. Všetky tieto aktivity prispeli k masívnemu nárastu, ktorého sme dnes svedkami.

Trendy

Najväčším víťazom súčasnosti je token PetWars, bezplatnej ťahovej online zberateľskej kartovej hry. Hra sa hrá s balíčkom 30 kariet, ktoré hráč vytvára pomocou mnohých postáv s domácimi zvieratami.

Cieľ sa používa na zníženie súperovho života z 20 rokov na 0. Token dnes vzrástol o 2 882 %.