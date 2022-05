Najlepšie Ethereum DEX mince na nákup a držanie práve teraz

Decentralizované burzy sú často vnímané ako neoddeliteľná súčasť krypto priemyslu. V priebehu rokov sa preto na Ethereu a iných blockchainoch spúšťalo stále viac a viac DEX. Prečo však DEX vlastne získavajú toľko pozornosti investorov? Tu je niekoľko dôvodov:

Mnohé DEXy riešia obmedzenia likvidity, ktoré roky obmedzovali ich rast.

Obchodníci s kryptomenami považujú DEX za bezpečnejšie a súkromnejšie v porovnaní s centrálnymi burzami.

Rast objemu obchodu DEX bude v blízkej budúcnosti naďalej rásť.

Pre investorov, ktorí hľadajú najlepšie DEX založené na Ethereu, do ktorých by mohli investovať, máme tri mince nižšie, ktoré by mali byť perfektné.

UniSwap (UNI)

Uniswap (UNI) je kráľom medzi DEX. Bola to vlastne jedna z prvých takýchto platforiem, ktoré boli postavené na Ethereu. Ostatné DEXy nasledovali tento príklad, ale väčšina z nich vychádza z pôvodného konceptu UniSwap.

Zdroj údajov: Tradingview

V súčasnosti zostáva Uniswap najväčším DEX na Ethereu. V januári zaznamenala objem obchodu takmer 51 miliárd USD, čo je jeden z najvyšších na trhu. Ak hľadáte osvedčený a otestovaný DEX s preukázaným úspechom, Uniswap je jednoducho dokonalý.

dYdX (DYDX)

dYdX (DYDX) je určený pre obchodníkov s derivátmi. Ponúka prístup k obrovskej škále trvalých zmlúv a futures na niekoľko krypto aktív. Je tiež rýchly, bezpečný a ponúka nižšie poplatky v porovnaní s mnohými platformami na obchodovanie s derivátmi. V priemere platforma získa okolo 6,5 miliardy dolárov v dennom objeme obchodov.

1Inch Network (1 Inch)