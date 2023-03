Najlepšie kryptomeny roku 2023. Odborníci vymenovali 12 najlepších nových kryptomien, do ktorých sa dá investovať

Hľadáte najlepšie nové kryptomeny na investovanie? Pozrite si tento zoznam 12 najlepších nových kryptomien, ktoré sa zdajú byť pripravené na rast v roku 2023. Od hráčov, ktorí berú priestor GameFi útokom až po vzrušujúce nové aplikácie technológií AI, týchto 12 tokenov má dostatočný potenciál na to, aby otriasli odvetvím a tento rok by mohli ponúknuť významné výnosy.

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) Livepeer (LPT) Balancer (BAL) ApeCoin (APE) Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS) AngelBlock (THOL) CryptoGPT (GPT) Stepn (GMT) Aptos (APT) Grove Coin (GRV) Proxy Swap (PROXY)

1. Metacade (MCADE) — Web3 je domovom hier s cieľom zarobiť si hraním

Čo je Metacade (MCADE)?

Metacade je komunitné centrum, ktorého cieľom je stať sa na Web3 na prvom mieste pre všetky hry typu Play2Earn (P2E). Jeho víziou je vytvoriť zábavný a dynamický virtuálny hangout, kde sa hráči, kryptofanatici a vývojári stretávajú, aby sa podieľali na rastúcej revolúcii GameFi. Používatelia môžu čítať a zdieľať najnovšiu verziu alfa, vzájomne komunikovať v reálnom čase a dokonca hrať priamu úlohu pri formovaní odvetvia GameFi k lepšiemu.

Jadrom základných princípov Metacade je maximalizácia užívateľskej hodnoty, ktorá dáva hráčom P2E všetko, čo potrebujú na rast svojich herných príjmov, a zároveň umožňuje organickej komunite rásť a prekvitať. Nielenže bude obsahovať exkluzívne herné turnaje a fantastické darčeky s neuveriteľnými cenami, ale Metacade tiež odmení používateľov za ich príspevky k platforme.

Na oplátku za zdieľanie tipov na zlepšenie v hre, pomoc ostatným nájsť najlepšie hry na hranie prostredníctvom recenzií a zverejňovanie ďalšieho hodnotného obsahu, Metacade odmeňuje hráčov tokenom MCADE za ich úlohu pri rozširovaní komunity. Navyše, v roku 2024 plánuje Metacade spustiť pracovnú inzerciu. Členovia tu nájdu roly od príležitostných testov hier, ktoré využívajú natívne testovacie prostredie platformy, až po platené pozície s Web3 a hernými titánmi.

Mnoho investorov sa teší na schému Metagrant, ktorá rieši skutočný problém neefektívneho financovania vývojárov hier. Predpoklad je jednoduchý: vývojári hier predložia svoje návrhy do jednej zo súťaží Metagrant a držitelia MCADE hlasujú o tom, ktoré hry by podľa nich mali byť financované. Víťaz získa finančné prostriedky z pokladnice Metacade, aby premenil svoj nápad na skutočnosť, pričom hotová hra bude pridaná do virtuálnej arkády Metacade, aby ju mohol hrať celý svet.

Prečo investovať do Metacade (MCADE)?

Pre každého, kto chce zarobiť na rastúcom trhu GameFi, sa Metacade javí ako ideálny kryptoprojekt. Zatiaľ čo hry P2E prichádzajú a odchádzajú, Metacade je zjednocujúca sila, ktorá spája celé odvetvie a poskytuje platformu na jednom mieste pre každého, kto hľadá svoju výhodu GameFi a zároveň sa zapája do živej komunity.

Okrem toho sú sociálne platformy pre hráčov životne dôležité – stačí sa pozrieť na vzostup Discord a Twitch. Metacade má rovnaký potenciál, ale s pridaným bonusom hráčskych odmien a šancou riadiť budúcnosť P2E. Čoskoro po spustení Metacade začne pracovať na svojej decentralizovanej autonómnej organizácii (DAO), ktorá ešte viac zvýši hodnotu MCADE pre investorov a umožní im hlasovať o dôležitých rozhodnutiach súvisiacich s vývojom platformy.

Vďaka svojmu obrovskému potenciálu stať sa jednou z najlepších nových kryptomincí od GameFi, Metacade vo svojom presale vyzbieral viac ako $14.7m. Momentálne je v záverečnej fáze presale, čo znamená, že nezostáva veľa času na vyzdvihnutie tokenov MCADE, kým sa dostane do záverečnej fázy. Dokonca sa povrávalo, že na palubu naskočilo niekoľko kryptoveľrýb, čo, ak je to pravda, je sľubným znakom toho, že MCADE je pripravený vzlietnuť v roku 2023.

2. AltSignals (ASI) — používanie špičkovej AI na poskytovanie vysoko presných obchodných signálov

Čo je AltSignals (ASI)?

AltSignals je jedným z popredných poskytovateľov obchodných signálov na trhu, ktorý od roku 2017 získal viac ako 50 000+ predplatiteľov svojich bezplatných signálov a 1 400 členov vo svojej VIP skupine. Vďaka tomu, že AltSignals poskytuje niektoré z najlepších signálov v hre, odoslal viac ako 1 500 obchodných hovorov s priemernou presnosťou 64 %. Na svojej stránke Trustpilot získal prevažne pozitívnu spätnú väzbu a získal takmer 500 pozitívnych recenzií s priemerným hodnotením 4,9/5.

Jeho nedávne výsledky boli napríklad len fenomenálne. Jeho signály Binance Futures sa vo februári vrátili 2 163 % s 90 % výhrou, zatiaľ čo január bol ešte lepší: zisk 2 480 % s presnosťou 92 %. Tieto vynikajúce výsledky umožňuje tím skúsených obchodníkov AltSignals a algoritmus AltAlgo™. AltAlgo™ je proprietárny indikátor AltSignals, ktorý kombinuje viac ako 34 rôznych filtrov na dosiahnutie výnimočných ziskov.

Nedávno AltSignals spustil svoj presale tokenov ASI na podporu svojho ďalšieho veľkého projektu: algoritmu ActualizeAI. ActualizeAI bude využívať najpokročilejšiu technológiu AI, aby priemerná miera výhier AltSignals presiahla 80 %. Plánuje začleniť strojové učenie, prediktívne modelovanie, spracovanie prirodzeného jazyka, analýzu sentimentu a posilňovacie učenie s cieľom poskytnúť obchodníkom bezkonkurenčné výsledky.

Vlastníctvo tokenu ASI znamená, že držitelia budú prví, ktorí získajú prístup k algoritmu ActualizeAI, no zároveň im to otvára svet príležitostí a prehľadov v ekosystéme AI platformy. Napríklad možnosti analýzy sentimentu tohto algoritmu sa použijú na identifikáciu presale kryptomien skôr, ako explodujú, čo im umožní získať výhodu nad konkurenciou.

Prečo investovať do AltSignals (ASI)?

Stať sa investorom ASI nielenže poskytuje exkluzívny prístup k signálom ActualizeAI, ale ponúka im aj členstvo v AI Members Club. V tomto klube môžu používatelia poskytovať spätnú väzbu, prispievať k vývoju produktov a zúčastňovať sa spätného testovania – a to všetko pri zarábaní ASI za svoje úsilie. Niektorí špekulovali, že by to mohla byť skupina Discord len pre členov, ale je pravdepodobné, že AltSignals má na mysli riešenie vytvorené na mieru.

Dokonca sú plánované obchodné turnaje, kde môžu členovia komunity predviesť svoje obchodné zručnosti a súťažiť o čo najväčší zisk. To znamená, že môžu nielen profitovať z obchodných signálov AltSignals, ale môžu vyhrať aj významné ceny! Aby sme pomohli udržať priority AltSignals v súlade s komunitou, ASI bude tiež fungovať ako token riadenia, ktorý používateľom umožní hlasovať o zmenách vykonaných v algoritme a platforme.

Celkovo AltSignals vyzerá ako jedna z najhorúcejších nových kryptomien, ktoré sa dostávajú na trh. Očakáva sa, že jeho osvedčené výsledky spolu so solídnym plánom posunúť obchodné signály na ďalšiu úroveň prilákajú tisíce investorov do presale tokenov ASI. Už sa vyzbieralo $112k len 1 deň po spustení, pričom mnohé komunity kryptospravodajských služieb predpovedajú, že ASI vybuchne, keď sa dostane na burzy kryptomien.

3. Livepeer (LPT) – riešenie masívnej bolesti hlavy pre vysielateľov videa

Čo je Livepeer (LPT)?

Livepeer je decentralizovaný protokol video infraštruktúry postavený na blockchain Ethereum. Jeho cieľom je poskytnúť vývojárom a firmám nákladovo efektívnejší a efektívnejší spôsob vytvárania a prevádzky aplikácií na streamovanie videa.

V súčasnosti je najdrahším aspektom pre poskytovateľov streamovania pokrytie a preformátovanie videa, aby sa dalo prehrávať na rôznych zariadeniach, známe tiež ako transkódovanie. Livepeer má za cieľ narušiť tento trh tým, že umožňuje vysielateľom využívať tisíce uzlov, známych ako orchestrátory, na bezpečné vytváranie videí bez toho, aby výrazne zaťažovali ich peňažný tok.

Používatelia s nadbytočnými počítačovými zdrojmi môžu vkladať tokeny LPT ako kolaterál a zarábať kryptomeny na spracovanie procesu transkódovania. Ak sa transkodéru nepodarí doručiť, za trest prepadne svoje vsadené tokeny LPT.

Prečo investovať do Livepeer (LPT)?

Livepeer rieši významný problém v odvetví streamovania videa: vysoké náklady a zložité technické požiadavky. Využitím sily decentralizácie môže Livepeer ponúknuť cenovo dostupnejšiu alternatívu pre spracovanie a doručovanie videa, čo z neho robí atraktívnu možnosť a jednu z najlepších nových kryptomincí pre vysielateľov, ktorí chcú zefektívniť svoje operácie.

Okrem toho má Livepeer množstvo užitočných nástrojov v reálnom svete, ktoré poskytujú solídne pozadie pre rast v porovnaní s viac špecializovanými kryptoprojektmi. Jeho stávkové odmeny ako transkóder alebo delegátor tiež ponúkajú retailovým investorom príležitosť generovať ročné výnosy až 23 % – atraktívnu výhodu, ktorá pomáha prispievať k rastúcemu trhu decentralizovaného streamovania.

4. Balancer (BAL) – prvé samovyvažovacie vážené portfólio DeFi na svete

Čo je Balancer (BAL)?

Balancer je inovatívna platforma decentralizovanej výmeny (DEX) postavená na sieti Ethereum. Umožňuje vytvárať prispôsobiteľné skupiny až ôsmich tokenov v rôznych pomeroch, čo umožňuje efektívne obchodovanie a rebalansovanie kryptoaktív. Na rozdiel od tradičných búrz Balancer nevyžaduje centrálny orgán ani knihu objednávok. Namiesto toho sa spolieha na automatizovaných tvorcov trhu (AMM), ktorí uľahčujú obchody a udržiavajú devízovú likviditu.

Balancer’s pools sú analogické s indexovými fondmi. Namiesto držania súboru akcií v konkrétnych pomeroch môžu používatelia vytvárať skupiny ôsmich rôznych digitálnych mien. Napríklad môžu vytvoriť fond 50 % Bitcoin, 25 % Ethereum, 15 % Aave a 5 % Apecoin. Ak by sa cena Ethereum zdvojnásobila, Balancer by použil inteligentné zmluvy na opätovné vyváženie fondu a zníženie jeho držby Ethereum. Toto Ethereum je potom sprístupnené obchodníkom na nákup.

Prečo investovať do Balancer (BAL)?

Balancer ponúka flexibilnejší a prispôsobiteľnejší prístup k AMM ako iné protokoly DeFi, čo umožňuje používateľom vytvárať fondy s akoukoľvek kombináciou aktív a váh. Investori, ktorí chcú generovať dodatočný príjem konzistentným a spoľahlivým spôsobom, môžu týmto fondom poskytnúť likviditu a získať tokeny BAL vždy, keď obchodníci využijú svoju likviditu.

Balancer je prvou samovyvažujúcou sa váženou portfóliovou aplikáciou DeFi a má takú pozíciu, aby zachytil veľký podiel na trhu, pretože do projektov DeFi sa hrnie viac používateľov. Balancer navyše zabezpečil niektoré partnerstvá, ktoré ďalej posilňujú jeho pozíciu popredného kryptoprojektu DeFi, ako sú Aave a Polygon.

5. ApeCoin (APE) — mena metaverse

Čo je ApeCoin (APE)?

ApeCoin je relatívne nová kryptomena vytvorená spoločnosťou Yuga Labs po úspechu jej svetoznámej kolekcie NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC). Je to užitočný a riadiaci token ekosystému Ape, ktorý držiteľom ponúka exkluzívny prístup k hrám, tovaru, udalostiam a službám.

Je navrhnutý na použitie v rôznych aplikáciách Web3, najmä v Otherside. Na druhej strane je projekt metaverse Yuga Labs, o ktorom tvrdí, že bude jedným z najpokročilejších metaverse na trhu. Hráči Otherside, ktorí sa odohrávajú na vzdialenej planéte, sa budú môcť ponoriť do otvorenej krajiny, kde môžu interagovať s ostatnými, budovať rôzne zážitky a vlastniť virtuálny majetok, známy ako Otherdeeds.

Prečo investovať do ApeCoin(APE)?

ApeCoin je považovaný za jeden z najlepších nových kryptomincí z niekoľkých dôvodov, v neposlednom rade pre epický úspech predchádzajúcich projektov Yuga. ApeCoin už našiel využitie ako natívny token pre Benji Bananas a Dookie Dash, dva P2E tituly, ktoré zaznamenali mierny ohlas v kryptokomunite.

Okrem toho je Otherside vyvíjaný v spolupráci s dvoma kľúčovými hráčmi z Web3 a herného priemyslu, Animoca Brands a Improbable , čo zvyšuje šance na spustenie Otherside bez problémov. Otherside je už vrúcne očakávaný, pričom Otherdeeds dosiahne tržby cez 500 miliónov dolárov v priebehu 24 hodín. Ak Otherside splní svoj sľub, potom APE môže čoskoro stúpať do nových výšin.

6. Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS) — hostenie prvého frakčného stablecoinu na svete

Čo je to Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS)?

Frax Finance bol pôvodne stablecoin, ktorý fungoval na jedinečnom algoritmickom modeli a využíval kolateralizované a nekolateralizované komponenty na udržanie stabilnej hodnoty 1 USD. Držitelia tokenov Frax Shares (FXS) však nedávno hlasovali za úplnú kolateralizáciu svojich stablecoinov, čím úplne odstránili algoritmický prvok.

Spoločnosť Frax predstavila prvý zlomkový stabilný coin a index spotrebiteľských cien na trhu kryptomien, Frax Price Index (FPI). Jeho víziou je vytvoriť vysoko škálovateľné, decentralizované formy meny namiesto digitálnych aktív s pevnou ponukou, ako je Bitcoin.

Prečo investovať do Frax Finance (FRAX)?

Spoločnosť Frax získala za posledných pár rokov významnú trakciu v priestore DeFi, pričom jej protokol dosiahol v roku 2022 vrchol celkovej uzamknutej hodnoty (TVL) 3,8 miliardy dolárov ( DeFiLlama ). Frax tiež nadviazal partnerstvá s mnohými populárnymi kryptoprojektmi, ako sú Wombat Exchange a OlympusDAO, čo hovorí o jeho dôveryhodnosti medzi kryptokomunitou.

Napokon, prístup Frax k decentralizovanému rozhodovaniu môže byť pre investorov atraktívnou vyhliadkou. Vlastníctvo akcií Frax (FXS) umožňuje držiteľom navrhovať a hlasovať o zmenách protokolu, čo viedlo k úplnému odklonu spoločnosti Frax od algoritmického viazania.

7. AngelBlock (THOL) — transformácia fundraisingu založeného na blockchain

Čo je AngelBlock (THOL)?

AngelBlock je projekt získavania finančných prostriedkov, ktorý nie je viazaný na protokol, ktorý ponúka presvedčivé prípady použitia pre investorov aj začínajúce podniky. Súčasné prostredie kryptofundraisingu považuje za veľmi roztrieštené a neefektívne, pričom kryptotrh sužujú problémy, ako je rug pull, podvodné projekty a prázdne sľuby. AngelBlock chráni prostriedky investorov a vracia ich, ak startup nesplní svoje sľuby.

Poslaním AngelBlock je vytvoriť synergickú komunitu investorov, inovátorov a podporovateľov, ktorí sa zameriavajú výlučne na pokrok v technológii blockchain. Kapitál sa vypláca startupom, ktoré splnia svoje míľniky počas procesu získavania finančných prostriedkov, pričom investori hlasujú o tom, či veria, že projekt úspešne dokončil daný míľnik.

Prečo investovať do AngelBlock (THOL)?

AngelBlock efektívne pracuje na zlepšení dôvery vo svete kryptofundraisingu. AngelBlock, ktorý má v úmysle zvýšiť transparentnosť fundraisingu a spojiť startupy s elitným tímom právnych, strategických a technických poradcov, ponúka investorom spôsob, ako podporiť vývoj Web3 a zároveň prispieť k bezpečnému investičnému procesu.

Samotný token THOL umožňuje držiteľom prístup k širokému spektru príležitostí investovať do pripravovaných kryptoprojektov, pretože je potrebné platiť poplatky za plyn v protokole. Tokeny THOL môžu byť tiež vkladané, čo používateľom umožňuje zarábať odmeny výmenou za nominovanie validátorov spúšťania, ktorí sú zodpovední za vykonávanie náležitej starostlivosti pri nových zoznamoch kryptomien.

8. CryptoGPT (GPT) — poskytnutie kontroly nad svojimi údajmi používateľom v budúcnosti AI

Čo je CryptoGPT (GPT)?

CryptoGPT je jedným z mnohých nových kryptoprojektov, ktorých cieľom je využiť rastúci trend AI, ktorý odštartoval ChatGPT. Ide o jedinečný blockchain projekt, ktorého cieľom je zhromažďovať údaje pre vývoj AI, čo používateľom umožňuje zarábať kryptomenu zdieľaním ich anonymizovaných údajov.

CryptoGPT má v úmysle vytvoriť celý ekosystém dApps v širokej škále sektorov, ako je fitness, zoznamovanie, hry a vzdelávanie, pričom ponúka GPT ako platbu za údaje zhromaždené vždy, keď niekto použije tieto dApps. Platforma je postavená na blockchainj architektúre vrstvy 2 využívajúcej technológiu zkRollup, vďaka čomu je škálovateľná a kompatibilná s Ethereum Virtual Machine (EVM).

Prečo investovať do CryptoGPT (GPT)?

To, čo odlišuje CryptoGPT od iných projektov AI založených na blockchain, je jeho cieľ masového maloobchodného prijatia, ktorý ponúka nevyužitú príležitosť vstupom na trh prostredníctvom spotrebiteľských aplikácií. To už prilákalo do svojho ekosystému viac ako 2 milióny používateľov a viedlo k viacerým burzovým zoznamom veľkých mien.

Samotný GPT je viacúčelový nástroj. Zatiaľ čo jeho plné využitie stále prechádza beta testovaním, CryptoGPT je možné vkladať, používať na udalosti likvidity, ako sú spätné odkúpenia alebo spálenie, a slúži ako palivo pre transakcie na blockchain CryptoGPT. Používatelia si môžu dokonca kúpiť kapsulové NFT, čo zvyšuje ich schopnosť rýchlejšie generovať peňažný tok. Aj keď sú pre CryptoGPT začiatky, v súčasnosti je to určite jedna z najzaujímavejších nových kryptomien.

9. Stepn (GMT) — líder v oblasti Move-To-Earn

Čo je Stepn (GMT)?

Stepn je jedinečná mobilná aplikácia poháňaná blockchain Solana, ktorá kombinuje hranie, fitness a kryptomeny zábavným a vzrušujúcim spôsobom. Umožňuje používateľom získavať odmeny vo forme pomocného tokenu, zelených tokenov satoshi (GST), chôdzou, joggingom alebo behom, či už na ulici alebo v skutočných telocvičniach. Stepn, nazývaný lídrom v oblasti move-to-earn, bol vysoko uznávaný ako jedna z najpozitívnejších nových kryptomien.

Suma, ktorú používatelia zarobia, je úmerná atribútom ich NFT tenisiek, pričom niektoré z tenisiek s najvyšším zárobkom dosahujú tisíce dolárov v tokenoch SOL a GST. Stepn tiež obsahuje token s názvom Green Metaverse Token (GMT), ktorý je tokenom riadenia platformy a možno ho získať len vtedy, keď hráči prekročia určitú úroveň. GMT umožňuje používateľom získať odmeny za stávkovanie z projektu a priamo ovplyvniť Stepn prostredníctvom hlasovania a navrhovania zmien.

Prečo investovať do Stepn (GMT)?

Stepn ponúka inovatívny spôsob, ako motivovať ľudí k zdravému životnému štýlu a zároveň získavať odmeny vo forme kryptomien. Je to jeden z mála projektov, ktorých cieľom je priniesť pozitívne zmeny do života používateľov maximalizáciou plného potenciálu kryptomien. Platforma má vo svojej mobilnej aplikácii aj užívateľsky prívetivé rozhranie a peňaženku, vďaka čomu môžu získať odmeny aj tí, ktorí nie sú s kryptomenami.

Platforma si navyše získala pozornosť veľkých športových značiek ako ASICS, ktoré pridali do Stepn katalógu svoju vlastnú kolekciu tenisiek NFT. Najdôležitejšie je, že niektoré významné mená vo svete rizikového kapitálu vsadili veľké stávky na Stepn; MorningStar Ventures, Solana Capital a Sequoia Capital sa podieľali na projekte.

10. Aptos (APT) — nový blockchain od bývalých Meta inžinierov

Čo je Aptos (APT)?

Aptos je blockchain vrstvy 1, ktorého cieľom je spochybniť dominanciu Ethereum v priestore inteligentných zmlúv. Aptos, vyvinutý bývalými inžiniermi Meta a založený na neúspešnom projekte Diem spoločnosti, využíva natívny programovací jazyk s názvom Move, vyvinutý spoločnosťou Meta a považovaný za lepší ako ostatné jazyky založené na blockchain.

Architektúra Aptosu je navrhnutá tak, aby ponúkala rýchlejšie a lacnejšie transakcie ako Ethereum, s potenciálnou kapacitou až 150 000 transakcií za sekundu (TPS), keď bude sieť plne rozvinutá. Projekt získal viac ako 350 miliónov dolárov vo financovaní predtým, ako sa zoznamy kryptomien APT dostali na burzy, čiastočne vďaka svojmu výnimočnému tímu PhD výskumníkov a inžinierov.

Prečo investovať do Aptos (APT)?

Vysoká transakčná kapacita a schopnosť efektívnejšie spracovávať inteligentné zmluvy by ho mohli umiestniť ako vedúceho uchádzača v tomto priestore. Google Cloud už oznámil partnerstvo so spoločnosťou Aptos ako overovateľa, keďže sa tak stalo s niekoľkými ďalšími kryptografickými aktívami, o ktorých sa domnieva, že majú potenciál na zhodnotenie.

Okrem toho má Aptos silný tím odborníkov v rôznych oblastiach, ktorí uspeli v predchádzajúcich kryptoprojektoch, ako napríklad bývalý vedúci marketingu spoločnosti Solana Austin Virts. Schopnosť projektu pritiahnuť značné financovanie rizikového kapitálu tiež demonštruje úroveň dôvery v potenciál projektu, a preto sa považuje za jedno z najlepších nových vydaní kryptomien v súčasnosti.

11. GroveCoin (GRV) — zelený blockchain s vysokými cieľmi

Čo je GroveCoin (GRV)?

GroveCoin je nový kryptoprojekt, ktorého cieľom je pomôcť svojim investorom, ktorých nazýva Grovers, dosiahnuť zdravšiu a bohatšiu budúcnosť využívaním decentralizovanej digitálnej meny spôsobom, ktorý je ohľaduplný k životnému prostrediu. Po obavách z dopadu ťažby kryptomien na životné prostredie v súčasnosti sa GroveCoin snaží stať sa zelenou alternatívou mnohých digitálnych mien na kryptotrhu.

Samotný GroveCoin je natívnym tokenom siete GroveCoin, blockchain s dôkazom o stávke, ktorý funguje ako hard fork siete Ethereum. Tvrdo sa pracovalo na vývoji ekosystému zaujímavých produktov vrátane peňaženky GroveKeeper a decentralizovanej burzy GroveSwap.

Prečo investovať do GroveCoin (GRV)?

Investovanie do GroveCoin predstavuje príležitosť na podporu inovatívneho projektu týkajúceho sa novej kryptomeny, ktorý sa venuje vytvoreniu ekologickejšej budúcnosti tohto odvetvia. Algoritmus proof-of-stake konsenzu GroveCoin ponúka udržateľnejšiu alternatívu k proof-of-work sieťam a zároveň sa môže pochváliť bezpečnosťou Ethereum.

Grove sa tiež snaží preinvestovať časť všetkých transakcií do ekologických odvetví a korporácií, čím by investorom generoval ďalšie výnosy. Napríklad, bude investovať do solárnej energie a predstaví platformu na podporu národov, ktoré by najviac profitovali zo sebestačných metód poľnohospodárstva. Plánuje dokonca investovať do trhu s obnoviteľnou energiou, vďaka čomu by sa Grove mohlo zapojiť do obchodovania s uhlíkovými kreditmi, čo by mohlo v blízkej budúcnosti zvýšiť hodnotu GRV.

12. Proxy Swap (PROXY) — platforma na výmenu digitálnych aktív zameraná na ochranu osobných údajov

Čo je Proxy Swap (PROXY)?

Proxy Swap je dApp postavená na sieti Ethereum, ktorá umožňuje používateľom nakupovať a predávať digitálne aktíva s úplným súkromím. Pomocou technológie, ako sú dôkazy s nulovými znalosťami (zkProofs), Proxy Swap umožňuje vykonávať transakcie bez odhalenia adresy MetaMask obchodníka, čím sa odstraňuje akákoľvek sledovateľnosť transakcií a zlepšuje sa kontrola finančných údajov.

Proxy Swap podporuje akýkoľvek token uvedený na Uniswap, vďaka čomu je neuveriteľne všestranný. Či už používatelia vykonávajú veľké finančné transakcie na komerčné účely a chcú zachovať súkromie svojich akcií, alebo sa jednoducho obávajú o svoju anonymitu v neustále prepojenom svete, môžu na dosiahnutie maximálneho súkromia použiť výmenu proxy.

Prečo investovať do Proxy Swap (PROXY)?

Investovanie do Proxy Swap je skvelý spôsob, ako podporiť decentralizovanú aplikáciu, ktorá uprednostňuje súkromie a bezpečnosť používateľov. Jeho jedinečné vlastnosti sú obzvlášť atraktívne pre používateľov, ktorí sa zaujímajú o súkromie a cenzúru v dnešnom digitálnom prostredí.

Držanie rôznych úrovní PROXY tiež otvára viaceré výhody v ekosystéme proxy výmeny. Vlastníctvo viac ako 100 000 PROXY tokenov ponúka investorom neobmedzené denné swapy a prvý prístup k horúcim novým prémiovým funkciám. Vlastníctvo viac ako 1 milióna tokenov umožní používateľom ako prvým používať mobilnú aplikáciu Proxy Swap. Proxy Swap tiež podporuje staking, v súčasnosti ponúka výnos viac ako 60 % APY, čo je ideálne pre investorov, ktorí chcú generovať cash flow pri podpore projektu.

Ako nájdem najnovšie kryptomeny, ktoré sú pripravené explodovať?

Existuje niekoľko spôsobov, ako nájsť nové kryptomeny, ktoré sa chystajú explodovať. Jedným z najpopulárnejších zdrojov na nájdenie nových coinov je nová stránka kryptomien Coinmarketcap . Tu nájdete zoznam najnovších mincí, ktoré sa dostali na trh, a základné metriky, ako je trhová kapitalizácia a objem obchodovania. Podobne je cenným zdrojom aj nový zoznam kryptomien CoinGecko .

Vyhľadávanie presale môže byť skvelou možnosťou, ak hľadáte ešte novšie mince, ktoré sa ešte nedostali na trh. Tieto projekty možno často nájsť na stránkach agregátora Initial Coin Offering (ICO) alebo Initial Exchange Offering (IEO), ktoré možno nájsť vyhľadaním „zoznam ICO“ alebo „zoznam IEO“.

Napokon, nepodceňujte silu sociálnych médií. Zapojenie sa do skupín Discord a Telegram, sledovanie vplyvných obchodníkov na Twitteri a sledovanie iných platforiem sociálnych médií vám môže poskytnúť skorý prístup k informáciám o najnovších kryptominciach skôr, ako sa dostanú do hlavného prúdu.

Aké sú výhody a nevýhody investovania do nových kryptomien?

Investovanie do nových projektov v oblasti kryptomien môže byť vzrušujúcou príležitosťou na dosiahnutie významných ziskov, no tento prístup má svoje výhody aj nevýhody. Jednou z hlavných výhod je potenciál generovať veľké výnosy, keď sa minca stáva populárnejšou. Tokeny s inovatívnymi prípadmi použitia, ktoré riešia problém v reálnom svete, môžu prilákať veľkú používateľskú základňu. Ak sa projekt široko prijme, skorí investori by mohli získať 10, 50 alebo dokonca 100-násobné výnosy.

Navyše, nové kryptomeny majú často jedny z najlepších komunít, plné investorov, ktorí sú nadšení pre projekt. To môže pomôcť investorom stretnúť sa s podobne zmýšľajúcimi nadšencami, pomôcť im dozvedieť sa viac o vnútornom fungovaní novej kryptomeny a potenciálne ovplyvniť jej vývoj.

Existuje však aj riziko, že projekt nemusí uspieť. S množstvom nových kryptomien, ktoré sa objavujú každý týždeň, môžu investori skončiť tým, že vložia svoje peniaze do projektu, ktorý bol od začiatku odsúdený na neúspech. Tomu možno zabrániť vykonaním náležitej starostlivosti a dôkladným preskúmaním projektu pred investovaním.

Nové kryptoprojekty majú tiež tendenciu byť volatilnejšie, kývajú sa oveľa viac ako etablované altcoiny. Táto volatilita môže sťažiť predpovedanie toho, ako bude projekt fungovať z dlhodobého hľadiska, a môže spôsobiť psychické utrpenie, ak investor čelí veľkým nerealizovaným stratám.

Do ktorých kryptomien je teraz najlepšie investovať?

Hoci nájdenie najlepších nových kryptomien na investovanie môže byť náročné, teraz máte solídny prehľad o tom, čo odborníci považujú za top projekty. Niektoré tokeny riešia špecifický problém v odvetví, ako napríklad Livepeer a AngelBlock, zatiaľ čo iné, ako napríklad ApeCoin a CryptoGPT, dúfajú, že využijú rýchly vzostup technológie metaverse a AI. Pri pohľade na širší obraz sa však objavia dvaja jasní víťazi: Metacade a AltSignals.

Metacade má významný potenciál stať sa známym medzi hráčmi P2E. Vďaka svojmu vynikajúcemu výkonu presale a základným vlastnostiam si už získal významné množstvo fanúšikov a mnohí si myslia, že Metacade by mohol byť jednou z najvplyvnejších síl v priemysle GameFi prostredníctvom svojej schémy Metagrant.

AltSignals sa medzitým chystá vziať svet obchodovania útokom. Už sa ukázalo, že je jedným z najlepších uchádzačov v oblasti obchodných signálov, pričom jeho vlastný systém AltAlgo uprednostňujú obchodníci na celom svete. Algoritmus ActualizeAI AltSignals a jedinečné výhody tokenu ASI pravdepodobne privedú AltSignals na mapu mnohých kryptoinvestorov. S presale, ktorý sa práve začína, by prví investori mohli v blízkej budúcnosti vidieť obrovské zisky z ASI.

Súvisiace časté otázky týkajúce sa kryptomien

Sú nové kryptomeny dobrou investíciou?

Nové kryptomeny môžu byť dobrou investíciou, ak majú solídny tím, inovatívne technológie a jasný prípad použitia. Je dôležité urobiť dôkladný prieskum, aby ste zistili, či má nová kryptomena potenciál pre budúce zisky.

Ako vznikajú nové kryptomeny?

Nové kryptomeny môžu byť vytvorené prostredníctvom procesu nazývaného tokenizácia, kde sa nový token vytvorí na existujúcej blockchain sieti alebo prostredníctvom úplného spustenia novej blockchain siete.

Ktorá kryptomena exploduje v roku 2023?

Nie je možné predpovedať, ktoré kryptomeny vybuchnú v roku 2023, ale všetky nové kryptomeny na tomto zozname majú silný potenciál, najmä Metacade a AltSignals.

Čo je to zoznam kryptomien?

Zoznam kryptomien je proces pridávania kryptomeny na burzu digitálnych aktív, čo používateľom umožňuje nakupovať, predávať a obchodovať s tokenom na platforme burzy. Výpisy mincí môžu zvýšiť viditeľnosť a likviditu tokenu.

Aké prípady použitia by som mal hľadať pri investovaní do nových tokenov?

Hľadajte projekty, ktoré riešia skutočné problémy. Tokeny, ktoré riešia neefektívnosť alebo bolestivé body, môžu mať významný potenciál na prijatie, pretože majú väčšiu užitočnosť ako čisto špekulatívne tokeny.

Na príklade v sektore nehnuteľností by ste mohli hľadať platformu hypoték, ktorá využíva technológiu blockchain na zefektívnenie procesu požičiavania. Alebo taký, ktorý rieši problém na trhu údržby nehnuteľností alebo investícií do nehnuteľností.

