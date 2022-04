Najlepšie kryptomeny s trhovou kapitalizáciou nad 500 miliónov dolárov

Trhová kapitalizácia je jednou z najdôležitejších metrík, ktoré treba sledovať pri rozhodovaní o tom, ktoré krypto aktíva kúpiť. Investori zvyčajne uprednostňujú mince s nižšou trhovou kapitalizáciou, pretože existuje potenciál rastu. Niekedy však môže pomôcť vybrať si mince so strednou trhovou kapitalizáciou. Tu je dôvod:

Mince strednej triedy sú často skúšané a testované na trhu

Trhová kapitalizácia nad 500 miliónov dolárov môže tiež naznačovať, že projekt je legitímny

Stále existuje veľký potenciál rastu so strednou trhovou kapitalizáciou.

No, ak hľadáte mince so strednou trhovou kapitalizáciou, nižšie máme zoznam 3 najlepších, ktorý by vás mal zaujímať:

1 Inch Network (1 INCH)

1inch Network (1INCH) je inovatívny decentralizovaný ekosystém, ktorý bol vybudovaný na podporu revolúcie DeFi. Projekt je navrhnutý tak, aby agregoval likviditu v rámci širokej škály DEX. To dáva používateľom možnosť obchodovať s rôznymi kryptografickými aktívami s veľmi minimálnym sklzom.

Zdroj údajov: Tradingview

1Inch tiež ponúka cross-chain agregáciu likvidity, čo z neho robí jeden z najvýkonnejších DEX protokolov na svete. Je to legitímny projekt, ktorý už má na trhu osvedčené výsledky.

Yearn Finance (YFI)

Yearn Finance (YFI) je protokol výnosového hospodárenia, ktorý sa zdvojnásobuje aj ako agregátor DEX. Je to jeden z najznámejších projektov v DeFi. Od svojho uvedenia na trh Yearn Finance priťahuje masívne investície do svojho ekosystému. V posledných mesiacoch sme tiež zaznamenali uvedenie úplne nových inovatívnych produktov na sieť.

Synthetix (SNX)