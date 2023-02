Najlepšie metaverse kryptoprojekty Metacade (MCADE) a Decentraland (MANA) — februárové predpovede cien

Jedna vec začína byť jasná: staršie herné tituly nebudú v budúcnosti schopné závodiť s metaverse kryptoprojektami. Kombinácia pokročilých herných zážitkov s integrovanými finančnými odmenami nie je ničím revolučným a viedla k niektorým býčím cenovým predpovediam pre špičkové projekty.

Predpovede cien Metacade (MCADE) a Decentraland (MANA) vyzerajú na rok 2023 vynikajúco. Otázkou je, či sa cenová predpoveď MCADE alebo MANA posunie vyššie.

Niektoré z najlepších investičných príležitostí v súčasnosti sú metaverse herné projekty

Najlepšie metaverse kryptotokeny zaznamenali v posledných rokoch značné zisky. Decentraland (MANA) vzrástol viac ako 200-krát od dátumu spustenia na svoje historické maximum (ATH) v roku 2021. Teraz sa zdá, že úplne nová kryptomena metaverse s názvom Metacade , ktorá je v najskoršom štádiu investície, je pripravená v najbližších rokoch urobiť podobný krok.

Predpoveď ceny MANA začína vyzerať optimistickejšie, keďže širší trh s kryptomenami sa začína zotavovať z dlhodobého medvedieho trendu. Tento trend zaznamenal výrazný pokles predikcie ceny MANA, pričom token MANA stratil 90 % svojej hodnoty zo svojho ATH.

Naproti tomu Metacade vyzerá v nasledujúcich mesiacoch mimoriadne optimisticky. Token MCADE nedávno spustil svoju presale akciu, ktorá prilákala investície v hodnote viac ako 5 milión dolárov v extrémne krátkom čase.

MCADE teraz vyzerá zrelý na to, aby po skončení presale tokenov produkoval veľké zisky – ale ako vysoko by sa mohol dostať? Podarí sa mu prevrátiť MANA a stať sa jedným z najcennejších metaverse kryptoprojektov vo Web3?

Čo je Decentraland (MANA)?

Decentraland je rozsiahly metaverse virtuálnej reality, ktorý používateľom umožňuje nakupovať a predávať digitálne nehnuteľnosti. Pozemky, ktoré je možné zakúpiť v Decentraland, sú plne prispôsobiteľné, čo znamená, že používatelia si môžu na mape virtuálnej reality vytvoriť akýkoľvek druh digitálneho zážitku, ktorý sa im páči.

Decentraland sa stal popredným metaverse kryptoprojektom vďaka svojmu zameraniu na obsah generovaný používateľmi ( UGC ). Svet je rozdelený na okresy, čo umožňuje komukoľvek prístup k širokému spektru rôznych zážitkov vrátane hazardných hier v štýle Las Vegas, umeleckých galérií NFT a hier, v ktorých si môžete zarobiť.

Predpoveď ceny Decentraland na rok 2023: dosiahne MANA 2 $?

Predpoveď ceny MANA predpovedá v nasledujúcich mesiacoch zvrátenie trendu. Zatiaľ čo MANA sa po výraznom poklese ceny ocitla hlboko pod hranicou 1 USD, predpoveď ceny MANA umiestňuje úroveň odporu 2 USD ako kľúčový cenový cieľ pre tento rok.

Čo je Metacade (MCADE)?

Metacade sa pripravuje na to, aby sa stala najvzrušujúcejšou on-chain arkádou. Je to metaverse kryptoplatforma, ktorá ponúkne rastúci rozsah vzrušujúcich zážitkov z hry Play-to-Earn (zarábanie hraním), spolu s presvedčivými mechanizmami zárobkov, vďaka ktorým by sa platforma mohla stať extrémne populárnou medzi používateľmi Web3.

Kľúčovým cieľom projektu Metacade, ktorý je výlučne poháňaný komunitou, je stať sa rušným sociálnym centrom pre všetkých hráčov a nadšencov kryptomien. Jeho cieľom je odmeňovať lojálnych tvorcov obsahu, spájať používateľov s pracovnými príležitosťami a financovať budúcnosť blockchain hier priamo v priebehu jeho vývoja.

Metacade má nepochybne neuveriteľný potenciál pre budúci rast. Ako komplexná metaverse kryptoplatforma, ktorá využíva technológiu blockchain, má dobrú pozíciu na poskytovanie lepších používateľských skúseností v porovnaní so súčasným herným priemyslom – sektorom, ktorý nutne potrebuje zmenu.

Ako funguje MCADE?

Metacade svojim používateľom ponúkne príležitostné aj konkurenčné herné zážitky. Používatelia budú môcť hrať sólo, postupovať cez úrovne a pokúsiť sa prekonať najvyššie skóre arkády, alebo sa dokonca zapojiť do platených vstupných turnajov, aby mali šancu vyhrať štedré ceny MCADE.

Okrem toho, má Metacade pokročilú štruktúru stimulov na vytvorenie špičkového centra pre GameFi alpha. Používatelia budú môcť zarábať tokeny MCADE výmenou za jednoduché zdieľanie svojich postrehov, uverejňovanie recenzií hier a interakciu s ostatnými používateľmi, pričom tvorcovia obsahu budú za svoje príspevky priamo odmenení.

Používateľom, ktorí chcú naštartovať kariéru vo Web3, poskytne funkcia Metacade Work2Earn neoceniteľnú službu. Od roku 2024 bude Metacade začleňovať tabuľu pracovných miest pre inzeráty na plný úväzok. Predtým sa projekt zameria aj na ponúkanie práce na čiastočný úväzok, kde si používatelia môžu zarobiť príjem platený v kryptomenách.

Predpoveď ceny Metacade 2023: dosiahne MCADE 1 $?

Jedinečný súbor funkcií Metacade z neho robí dobre definovanú a komplexnú metaverse kryptoplatformu. Ponúka širšiu sadu služieb ako prevažná väčšina projektov GameFi , a to viedlo mnohých k špekuláciám, že by sa mohla stať treťou najlepšou metaverse platformou vďaka trhovej kapitalizácii.

Rok 2023 teda vyzerá ako rok, kedy sa MCADE začne rozbiehať. Platforma Metacade bude spustená pre širokú verejnosť, bude ukončený presale a token MCADE bude sprístupnený na burzách. S ohľadom na to, by MCADE mohol vykázať 50-násobné zisky a rýchlo dosiahnuť hranicu 1 USD.

Predpoveď ceny MANA vs MCADE: ktorá porastie viac?

Zatiaľ čo predpoveď ceny MANA bola v posledných rokoch býčia, zdá sa nepravdepodobné, že by prekonala očakávaný nárast MCADE. Predpoveď ceny MANA predpovedá 4-násobné zisky pre Decentraland, zatiaľ čo MCADE sa očakáva, že prinesie najmenej 50-násobné výnosy.

Postupom času by Metacade mohol konkurovať špičkovým metaverse kryptoprojektom v okolí. Ak sa chcete zapojiť, prejdite na webovú stránku Metacade a kúpte si čo najviac tokenov MCADE pred koncom presale. Cena sa má zvýšiť z 0,008 dolára na 0,02 dolára počas presale Metacade a odborníci očakávajú, že v roku 2023 vzrastie na 0,20 dolára.