Dogelon Mars získal 50 % na základe správ o nadchádzajúcom kótovaní na Binance a vzostup bol podporený odrazom ceny bitcoinu. Potom však jeho cena klesla. V čase písania tohto článku stratil približne 1 % svojej hodnoty.

Tento stručný sprievodca obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť o Dogelon Mars, vrátane toho, či a kde kúpiť Dogelon Mars, ak sa rozhodnete.

Keďže ELON je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť ELON pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť ELON práve teraz, postupujte takto:

Odporúčame eToro, pretože je to jedna z popredných svetových platforiem na obchodovanie s rôznymi aktívami, burza a taktiež aj peňaženka všetko v jednom. Dokonca patrí k burzám s najnižšími poplatkami v tomto odvetví. Je tiež vhodný pre začiatočníkov a má k dispozícii viac spôsobov platby ako ktorákoľvek iná dostupná služba.

Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince.

Choďte na Uniswap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku.

Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane ELON.

Dogelon Mars je meme coin s psou tematikou na Ethereum a Polygon. Nasleduje príklad iných úspešných psích mincí a hrá na niekoľkých obľúbených témach v priestore meme coinov.

Jeho názov je zmesou dogecoinu a Elona Muska a naráža na Mars, rotáciu slávneho meme mesiaca, čo naznačuje, že Dogelon zažije masívny pohyb nahor.

Dogelon Mars sám o sebe nemá plán, ale namiesto toho vyvinul fantasy verziu prostredníctvom svojich komiksov. Po opätovnej kolonizácii Marsu v roku 2420 bude musieť Dogelon bojovať o prežitie proti anihilátorom.

Táto fantazijná verzia naznačuje, že keď bude minca kótovaná na všetkých hlavných burzách, cena ELONu dosiahne Mars.

Dogelon Mars sa rozhodne oplatí investovať, ak je vaše načasovanie správne. To sa, žiaľ, často nedá vedieť vopred. Akékoľvek investičné rozhodnutie by malo brať do úvahy vašu toleranciu voči riziku. Neberte žiadne cenové predpovede za nominálnu hodnotu.

CryptoNewsZ predpovedá, že Dogelon Mars dosiahne 0,00000127 USD do konca roka 2022 a 0,00000194 USD o tri roky.

Crowd Wisdom udeľuje Dogelon Mars hodnotenie „Silný nákup“ a priemernú cenu 0,00000285 na budúci rok. V roku 2030 predpovedajú, že ELON dosiahne historické maximum 0,0000367 USD.

Look who is claiming Binance. It's not official from Binance but hopefully this is a very good sign! #Dogelon #DogelonMars #ELON #DogelonWarriors 🚀🔴@DogelonMars https://t.co/CFY4UjQlK2 pic.twitter.com/256zWJuyA0

— Nirelon (@NirelonMars) April 21, 2022