Binance oznámila, že dnes pridala AXS na Auto-Invest a dve propagačné akcie na platforme. Oprávnení používatelia môžu byť zaradení na bielu listinu, aby získali 100% APY s AXS Staking a získali až 100% cashback z obchodného poplatku. AXS pridal 20 % k svojej hodnote za posledných 24 hodín.

Nehľadajte ďalej, tento krátky článok vám ukáže, kde nájdete podrobnosti o tokene AXS od Axie Infinity; čo to je, oplatí sa do toho investovať a najlepšie miesta na nákup AXS.

AXS je token Axie Infinity, blockchainovej hry inšpirovanej Pokémonom s vysoko flexibilnou, hrateľnosťou s otvoreným koncom. Účelom je zbierať, vychovávať a obchodovať s Axies, ktoré sú ako digitálne domáce zvieratá.

Platforma ponúka jednoduchý, prístupný, zábavný a vzdelávací spôsob, ako získať prístup k viacerým schopnostiam technológie blockchain. Dosiahol výnimočný úspech a teraz je veľmi dobre známym nájazdom pre blockchainový priemysel na celom svete.

Axie Infinity používa dva hlavné žetóny: AXS (Axie Infinity Shards) a SLP (Smooth Love Potion). Držitelia AXS prispievajú k rozvoju platformy ako súčasť decentralizovanej organizácie Axie, napríklad rozhodovaním o tom, ako prideliť ekosystémové prostriedky alebo ako minúť pokladničné prostriedky.

Nič nemôže nahradiť vlastný výskum. Akékoľvek investičné rozhodnutie, ktoré urobíte, by malo byť založené na vašej odbornosti na trhu, vašom postoji k riziku a na vlastnostiach a rozložení vášho portfólia. Zvážte tiež, ako by ste sa cítili pri strate peňazí.

Wallet Investor očakáva dlhodobý rast ceny AXS. Predpovedajú cenu 493 USD v marci 2027. 5-ročná investícia tak vygeneruje výnosy okolo +685 %. Ak teraz investujete 100 dolárov do AXS, v roku 2027 môžete mať 785 dolárov.

+1.45% in shorting 3rd sub-wave of #AXS, caught the top! Anticipating one final sub-wave to the upside which completes the whole structure. pic.twitter.com/azfAUl8MgI

— Nihal (@CryptoNihal) March 24, 2022