Potom, čo Elon Musk tweetoval, že ľudia potrebujú nové decentralizované sociálne médium, pretože Twitter túto prácu nerobí, platformy ako Decentralized Social sa začali tešiť novej popularite.

Ak chcete vedieť, čo je decentralizovaná sociálna sieť, môže vám poskytnúť dobrú návratnosť a najlepšie miesta na nákup decentralizovaných sociálnych sietí, ste na správnom mieste.

Decentralized Social (DESO) sa prezentuje ako prvý blockchain vrstvy 1 na svete vytvorený na mieru, aby škáloval decentralizované sociálne aplikácie pre miliardy používateľov.

Inovatívny blockchain bol vytvorený v roku 2019 s cieľom poháňať decentralizované sociálne siete Web3. Odvtedy sa zameriava na riešenie problémov, ktoré vznikajú súčasnou centralizáciou sociálnych médií.

Na rozdiel od bežných sociálnych médií, sociálny blockchain DESO zaobchádza s obsahom ako s verejnou službou. Prístup k nemu môže získať ktokoľvek. Platforma spája efektívnu a škálovateľnú databázovú infraštruktúru s paradigmou otvoreného P2P finančného systému, ktorý ponúkajú kryptomeny.

Konečný produkt je prispôsobený tak, aby priniesol novú generáciu sociálnych médií Web3. Na blockchaine DESO boli doteraz postavené stovky aplikácií.

Nič nemôže nahradiť vlastný výskum. Akékoľvek investičné rozhodnutie, ktoré urobíte, by malo byť založené na vašej odbornosti na trhu, vašom postoji k riziku a na vlastnostiach a rozložení vášho portfólia. Zvážte tiež, ako by ste sa cítili pri strate peňazí.

Tech News Leader predpovedá, že cena DESO tento rok dosiahne 64,90 USD. O 5 rokov bude mať 1 DESO hodnotu 193,33 USD. DESO prelomí 1 000 dolárov za desaťročie. Podľa analytika bude stáť 1 147 dolárov.

There is so much on the horizon for DeSo and our community.

Since launch, there has been 1.5M wallets created and $17.2M has been made by DeSo creators.

We are just getting started.

Make sure to check out @openprosper for more DeSo stats here 👇 https://t.co/KhgvTlCpYX pic.twitter.com/Tx8eJd98UH

— DeSo (@desoprotocol) March 10, 2022