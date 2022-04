Ak by to bolo na Elonovi Muskovi, sociálne médiá by boli v budúcnosti plne decentralizované. Na dosiahnutie tohto cieľa je pevne rozhodnutý a ekosystémy ako Decentralized Social (DESO), ktoré neúnavne pracujú na dosiahnutí rovnakého cieľa, v dôsledku toho rastú.

Tento stručný sprievodca obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť o minci DESO, vrátane toho, či a kde kúpiť DESO, ak sa rozhodnete.

DESO je minca nového typu blockchainu navrhnutá tak, aby poháňala decentralizované sociálne siete Web 3.0. Od svojho vzniku v roku 2019 sa zameriava na riešenie problémov, ktoré prináša súčasná centralizácia sociálnych médií.

Dnes hŕstka súkromných spoločností účinne kontroluje verejný diskurz a zarába monopolné zisky; medzitým sú tvorcovia, ktorí skutočne vytvárajú obsah, často nedostatočne platení a nedostatočne zapojení.

Na rozdiel od toho sociálny blockchain DESO zaobchádza s obsahom sociálnych médií ako s verejnou službou, vďaka čomu je bez povolenia a je dostupný komukoľvek.

Spája paradigmu otvoreného P2P finančného systému, ktorý ponúkajú kryptomeny, s efektívnou a škálovateľnou databázovou infraštruktúrou, prispôsobenou tak, aby uviedla novú generáciu sociálnych sietí Web 3.0.

Do DESO sa určite oplatí investovať, ak je správne načasovanie. To sa, žiaľ, často nedá vedieť vopred. Akékoľvek investičné rozhodnutie by malo brať do úvahy vašu toleranciu voči riziku. Neberte žiadne cenové predpovede za nominálnu hodnotu.

Cena digitálnych mincí je na DESO dosť býčia, takže prognóza je nasledovná:

What do you know about #DESO , It's the future of social media descentralized?, do you know is supported by big companies like, what is the reason its coin it's pumping so much? #nftsocial #NFTCommmunity #NFTartist #NFTGANG #nftcollectors #nft pic.twitter.com/sX5LLmUX49

— Joel Villar (@redjoom) April 13, 2022