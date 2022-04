Najlepšie miesta na nákup dogecoinov, ktoré získali 7 % za 24 hodín

Po tom, čo Twitter oznámil Elona Muska ako najnovšieho člena jeho správnej rady, Dogecoin začal rally. Musk súhlasil so zachovaním maximálneho podielu 14,9 % zo súčasných 9,2 %.

Tento stručný sprievodca obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť o ekosystéme a minci Dogecoin, vrátane toho, či by ste si ho mali kúpiť. Tu je miesto, kde kúpiť dogecoin, ak sa tak rozhodnete.

Čo je to dogecoin?

Dogecoin vytvorili ako vtip softvéroví inžinieri Billy Markus a Jackson Palmer. Je to prvá psia a zároveň prvá meme minca v histórii.

Možno to začalo so satirickým charakterom, ale pre niektorých sa to stalo lukratívnou investíciou. Dogecoin bol predstavený s jeho charakteristickým logom Shiba Inu 6. decembra 2013 a jeho popularita rýchlo rástla.

Na jar minulého roka jeho trhová hodnota prekročila 85 miliárd dolárov. Kryptomena začala s limitom 100 miliárd coinov. To sa dosiahlo do polovice roku 2015 a potom sa do obehu dostalo ďalších 5 miliárd mincí každý rok.

Mám si dnes kúpiť dogecoin?

Do Dogecoin sa určite oplatí investovať, ak je vaše načasovanie správne. To sa, žiaľ, často nedá vedieť vopred. Akékoľvek investičné rozhodnutie by malo brať do úvahy vašu toleranciu voči riziku. Neberte žiadne cenové predpovede za nominálnu hodnotu.

Predikcia ceny dogecoinu

Wallet Investor predpovedal, že cena by o rok mohla dosiahnuť 0,29 USD. V roku 2027 predpovedajú, že sa bude obchodovať za 0,86 USD.

Cena digitálnych mincí predpovedá priemernú hodnotu 0,19 dolára v tomto roku, 0,28 dolára v roku 2025 a 0,66 dolára v roku 2030. Podľa predpovede ceny bude mať DOGE v tomto roku priemernú hodnotu 0,16 dolára, v roku 2025 vzrastie na 0,49 dolára a v roku 2030 na 2,82 dolára.

