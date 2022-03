Dogecoin je trendom po tom, čo Elon Musk verejne komentoval, že nepredá žiadny zo svojich podielov. Trend zasiahol takmer všetky kryptomeny s psou tematikou, ktorých na trhu nie je nedostatok.

Nehľadajte ďalej všetky detaily okolo Dogecoinu, či sa doň oplatí investovať, a najlepších miest, kde si dnes dogecoin kúpiť.

Kúpte si DOGE so značkou eToro ešte dnes

Dogecoin má na svojom logu Shiba Inu. Digitálna mena s otvoreným zdrojovým kódom bola forkovaná z Litecoinu v decembri 2013. Jej tvorcovia si ju predstavovali ako zábavnú, ľahkomyseľnú kryptomenu, ktorá bude mať väčšiu príťažlivosť presahujúce jadro bitcoinového publika, keďže je založená na psom meme.

Generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Elon Musk zverejnil na sociálnych sieťach niekoľko tweetov, že dogecoin je jeho obľúbená minca. Jeho úspech je skutočne úzko spätý s miliardárovou vášňou preň.

O dogecoine začal tweetovať začiatkom roka 2021. Jeho zdieľanie memu Lion King DOGE poháňalo zhromaždenie, ktoré vyvrcholilo jeho vystúpením v Saturday Night Live.

Altcoin má blokovací čas jednu minútu a neobmedzenú celkovú zásobu, čo znamená, že počet dogecoinov, ktoré je možné vyťažiť, nie je obmedzený.

Nič nemôže nahradiť vlastný výskum. Akékoľvek investičné rozhodnutie, ktoré urobíte, by malo byť založené na vašej odbornosti na trhu, vašom postoji k riziku a na vlastnostiach a rozložení vášho portfólia. Zvážte tiež, ako by ste sa cítili pri strate peňazí.

Analytics Insight cituje odborníkov, ktorí hovoria, že cena DOGE bude v roku 2025 0,56 – 0,58 $, v porovnaní s 0,11 $ v súčasnosti. Ak sa táto predpoveď naplní, priemerná cena dogecoinu by bola v roku 2028 okolo 1,79 USD s potenciálom dosiahnuť 2,13 USD.

If you had sold your #dogecoin at ATH, now you could buy more than 6.5x doge shit. pic.twitter.com/wRwMs68CHX

— Vijay (@aadupuli) March 14, 2022