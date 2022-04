Po zverejnení historických denných predajov domén ENS na OpenSea, minca Ethereum Name Service pridala k svojej hodnote viac ako 20 %.

Tento stručný sprievodca obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť o sieti ENS a minci, vrátane toho, či a kde kúpiť ENS, ak sa tak rozhodnete.

Ethereum Name Service (ENS) je distribuovaný, otvorený a rozšíriteľný systém názvov založený na Ethereum blockchaine. ENS prevádza ľudsky čitateľné Ethereum adresy na strojovo čitateľné alfanumerické kódy.

Je tiež možná spätná konverzia – priradenie metadát a strojovo čitateľných adries k ľuďom čitateľným adresám Ethereum.

Cieľom služby Ethereum Name Service je uľahčiť ľuďom prístup k webu založenému na Ethereu a jeho pochopeniu, podobne ako internetová služba názvov domén robí internet dostupnejším.

Podobne ako DNS, aj ENS používa systém bodkami oddelených hierarchických názvov nazývaných domény, pričom ich subdomény plne kontrolujú vlastníci domén.

ENS môže byť lukratívna investícia, ale nájdite si čas na prečítanie aspoň niekoľkých cenových predpovedí od popredných analytikov a urobte si prieskum trhu skôr, ako sa zaviažete. Všetky investičné rady berte s rezervou.

Predpoveď ceny predpovedá maximálnu úroveň 24,21 USD pre ENS v tomto roku s priemernou cenou 21 USD. V roku 2023 sa bude obchodovať najmenej za 29,51 USD, v tomto roku môže ísť až na 35,40 USD.

Analytik predpovedá vzostupnú trajektóriu aj v roku 2024. 1 ENS bude mať hodnotu najmenej 42 dolárov. Môže dosiahnuť 51,44 dolárov s priemernou cenou 43 dolárov.

The ENS volcano has erupted!!! 🌋🌋🌋

Just plotted historical daily sales of ENS domains on OpenSea and I can’t believe my eyes!!!#ENS #ENSdomains #domains pic.twitter.com/M38fJ7fHNm

— 056.eth / 3210.eth / 2100.eth (@MattGarciaEth) April 27, 2022