Token spoločnosti Terra Luna získal 16% a počíta sa po tom, čo Terra oznámila zavedenie samosplácajúcich pôžičiek a jej stablecoin UST prekonal svojho rivala BUSD, stablecoin Binance, podľa trhovej kapitalizácie.

Tento stručný sprievodca obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť o sieti a minci Terra Luna, vrátane toho, či a kde kúpiť Terra Luna, ak sa tak rozhodnete.

Keďže LUNA je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť LUNA pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť LUNA práve teraz, postupujte takto:

Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince.

Choďte na Uniswap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku.

Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane LUNA.

Terra je 8. najväčšia kryptomena podľa trhovej kapitalizácie. Jej blockchain protokol využíva stabilné coiny viazané na fiat na napájanie cenovo stabilných globálnych platobných systémov.

Terra tvrdí, že kombinuje cenovú stabilitu a široké prijatie fiat mien s odolnosťou BTC voči cenzúre. Ponúka rýchle a cenovo dostupné vybavenie.

Vývoj Terra sa začal v januári 2018 a jeho mainnet bol oficiálne spustený v apríli 2019. Jeho stablecoin UST si udržiava fixáciu meny jedna ku jednej pomocou algoritmu, ktorý automaticky upravuje ponuku a dopyt.

Dosahuje sa to stimulovaním držiteľov LUNA, aby si vymenili LUNA a stablecoiny za ziskové výmenné kurzy, aby rozšírili alebo znížili ponuku stablecoinov tak, aby zodpovedali dopytu.

Do Terra sa rozhodne oplatí investovať, ak je správne načasovanie. To sa, žiaľ, často nedá vedieť vopred. Akékoľvek investičné rozhodnutie by malo brať do úvahy vašu toleranciu voči riziku. Neberte žiadne cenové predpovede za nominálnu hodnotu.

Investor Wallet si myslí, že Terra je vynikajúca investícia. Očakávajú dlhodobý nárast. V apríli 2027 bude mať 1 LUNA hodnotu 554 USD.

5-ročná investícia prinesie výnosy okolo +517 %. Ak doň teraz investujete 100 dolárov, o päť rokov to môže byť až 617 dolárov.

