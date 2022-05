Najlepšie podhodnotené mince v hre za účelom získania, ktoré by ste si mali pozrieť v roku 2022

Kryptopriemysel sa v posledných rokoch dosť diverzifikuje. Play-to-earn a NFT sú možno dve oblasti, ktoré poskytujú veľmi potrebné vzrušenie v tomto odvetví. Z tohto dôvodu väčšina investorov chce odomknúť hodnotu v týchto dvoch oblastiach. Tu je dôvod, prečo je P2E populárny:

Play-to-Earn je relatívne nová oblasť s príkladným potenciálom

Niekoľko projektov P2E už prinieslo investorom obrovské výnosy

Sektor play-to-earn je do značnej miery prepojený s rastúcim šialenstvom NFT.

Keďže ide o nové odvetvie, podhodnotené projekty v P2E sú dosť rôznorodé. Rozhodli sme sa nižšie vytvoriť zoznam 3 najlepších, aby sme vám poskytli niekoľko investičných nápadov:

Kara Star (KARA)

Kara Star (KARA) je hra na zarábanie hier, ktorá tiež prichádza s komponentmi metaverse. V hre sú dva kľúčové aspekty. Prvým je Kara. Toto sú domáce zvieratá založené na NFT v hre.

Zdroj údajov: Tradingview

Existuje aj virtuálny pozemok. Tu žije Kara. Cieľom hráčov je pestovať svoju Karu a bojovať s ostatnými používateľmi o odmeny. KARA je už uvedená v Kucoine a Binance.

Vplyv na krypto golf

Ako už názov napovedá, Crypto Golf Impact je prvou golfovou hrou založenou na hraní a zarábaní peňazí. Je relatívne nový, bol spustený začiatkom tohto mesiaca. Hra umožňuje používateľom získať veľké odmeny súťažami na veľkých turnajoch. Ponúka tiež veľmi skutočný herný svet. Hra má potenciál stať sa tento rok veľkým hitom.

Aqua Farm

Aqua Farm je pripravovaná P2E hra na hranie rolí postavená na sieti Polygon. Očakáva sa, že hra bude spustená koncom tohto mesiaca. Hra plná dobrodružstiev je navrhnutá tak, aby poskytovala skutočne pohlcujúci zážitok a je plne integrovaná s trhom NFT. Ak hľadáte skutočný pozitívny potenciál, bola by to skvelá hra, ktorú by ste si mali nechať na zozname sledovaných.