Uzamknutá celková hodnota je jednou z najdôležitejších metrík pri analýze projektov DeFi vrátane decentralizovaných búrz alebo DEX. V posledných rokoch je záujem investorov o DeFi pomerne silný. Prečo teda na TVL vlastne záleží?

Uzamknutá celková hodnota označuje dôveru investorov v daný projekt

Táto metrika tiež ukazuje likviditu v rámci DEX

TVL môže pomôcť zmerať skutočnú hodnotu tokenov DEX.

No a na základe týchto faktorov sme sa rozhodli prísť so zoznamom DEX na základe TVL. Teraz tu nehodnotíme tokeny s najvyššou TVL. Jednoducho sa pozrieme na koreláciu medzi TVL a cenou, aby sme zistili, ktoré z týchto tokenov sú podhodnotené. Tu je zoznam:

Trader Joe (JOE)

Trader Joe (JOE) je jedným z hlavných DEXov v sieti Avalanche. Je navrhnutý tak, aby ponúkal aj interoperabilitu medzi reťazcami. Podľa údajov z Token Terminal má Trader Joe TVL okolo 120 miliónov.

Zdroj údajov: Tradingview

Na druhej strane sa minca práve teraz obchoduje za 0,8423 USD. To znamená, že cena vo vzťahu k TVL zostáva relatívne nízka. Naznačuje to, že Trader Joe má veľa potenciálu ďalej rásť, najmä ak si uvedomíte, že je to celkom nové.

dYdX (DYDX)

dYdX (DYDX) je ďalší podhodnotený DEX, ktorý by mal byť na vašom radare. Údaje z Token Terminal ukazujú, že DEX má uzamknutú celkovú hodnotu okolo 987 miliónov dolárov. V čase tlače sa natívny token DYDX obchodoval za približne 4,65 USD.

Na základe toho korelácia ceny a TVL tiež ukazuje podhodnotený token DEX. Aj keď to nie je zárukou, že DYDX v budúcnosti vzrastie, ukazuje vám to skrytý potenciál, ak TVL stúpne.

Medzi ďalšie mince DEX, ktoré treba v tejto súvislosti sledovať, patria Anyswap, Serum a dokonca aj Sushiswap. Ale len pre pripomenutie, TVL je len jednou z mnohých metrík používaných na meranie potenciálu aktív.