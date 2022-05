Najväčšia argentínska súkromná banka spúšťa možnosť nakupovať Bitcoiny a Ethereum.

Banka Banco Galicia v Buenos Aires, založená v roku 1905, umožňuje svojim klientom obchodovať s Bitcoinmi (BTC), Ethereom (ETH), XRP a USD (USDC). Aby to bolo možné, uzavrela partnerstvo so spoločnosťou Lirium AG, ktorá poskytuje bankovým inštitúciám krypto riešenia typu plug & play, aby umožnila novú službu.

Argentína je jednou z popredných krajín z hľadiska adopcie kryptomien kvôli vysokej inflácii. Podľa údajov spoločnosti Deel má viac zamestnancov, ktorí sú platení v digitálnych aktívach, ako ktorákoľvek iná krajina na svete. Počet spoločností, ktoré umožňujú svojim zamestnancom prijímať platby v kryptomenách, sa za jediný rok zvýšil o viac ako 340 %, pričom hlavnou hnacou silou rastúceho prijatia sú malé podniky.

Banco Galicia je, ako už bolo spomenuté, najväčšou súkromnou bankou v krajine. Obsluhuje viac ako štyri milióny súkromných a firemných zákazníkov. Má tiež približne 600 pobočiek po celom svete.

Banka umožňuje svojim používateľom nakupovať a predávať krypto, ale neumožňuje im výber alebo prevod kryptomien, povedal CoinDesk COO Lirium Martin Kopacz a dodal, že banka ponúka aj funkciu depozitára. Ukázalo sa tiež, že Banco Galicia plánuje spustiť službu pre všetkých svojich zákazníkov v polovici mája, poznamenal Kopacz.

Spoločnosť Lirium tiež spolupracuje so štyrmi ďalšími argentínskymi finančnými inštitúciami, ktoré plánujú spustiť službu obchodovania s kryptomenami, uviedol Kopacz bez toho, aby zverejnil presné informácie. Okrem toho podľa Kopacza Lirium pracuje na podobných integráciách v Brazílii a Mexiku.

Nie je to jediná argentínska banka

Rozhodnutie Banco Galicia nasleduje po zákazníckom prieskume, ktorý zistil, že 60 percent respondentov vyjadrilo potrebu možnosti nakupovať kryptomeny na bankovej platforme.

„To nás motivovalo k urýchleniu tohto projektu. O pridanie týchto funkcií žiada najmä mládež,“ povedal Ariel Sanchez, manažér pre investičné produkty banky. Okrem Banco Galicia spustila túto službu aj digitálna banka Brubank SAU. Tradičný finančný sektor pomaly, ale isto prijíma bitcoiny a zvyšok odvetvia.

Banco Galicia ešte nie je pripravená

Zvedavý používateľ napísal Banco Galicia na Twitteri, či je už služba dostupná. Banco Galicia to potvrdila prostredníctvom oficiálneho účtu a naznačila, že pribudnú ďalšie investičné možnosti.

Zatiaľ však nie je možné, aby si používatelia Banco Galicia stiahli bitcoiny, ethery alebo iné kryptomeny z platformy. Posielanie bitcoínov do vlastnej peňaženky alebo platenie iným používateľom preto zatiaľ neprichádza do úvahy. V Banco Galicia je to zatiaľ čisto o bitcoine ako prostriedku na sporenie.

Argentína v top 10 krajinách s najvyššou mierou prijatia

Podľa údajov Chainalysis patrí Argentína medzi 10 krajín s najvyššou mierou prijatia kryptomien. Nie je to prekvapujúce, keďže Argentínu roky sužuje vysoká inflácia. Krajina prechádza z menovej krízy do menovej krízy a dokonca zažila viac ako 50-percentnú infláciu. Dve tretiny Argentínčanov, ktorí investujú do kryptomien, tvrdia, že tak robia, aby ochránili svoje úspory pred infláciou.

Keďže do krypto vlaku naskakujú aj tradičné banky, existuje veľká šanca, že miera prijatia v Argentíne ešte stúpne. V oboch bankách je teraz možné nakupovať kryptomeny na rovnakej platforme, kde môžu používatelia nakupovať akcie a dlhopisy. Spočiatku Banco Galicia sprístupní túto službu iba používateľom, ktorí dostávajú svoj plat priamym vkladom v banke.

Latinskoamerická bitcoinová revolúcia

Lirium je poskytovateľ infraštruktúry, ktorý okrem iného pomáha Banco Galicia nastaviť jej krypto služby. Podľa COO Martina Kopacza jeho spoločnosť spolupracuje s podobnými hráčmi v krajinách ako Brazília a Mexiko. Okrem toho spolupracuje so štyrmi argentínskymi bankami, aby svojim zákazníkom priniesla krypto. Bitcoinu sa teda v Latinskej Amerike darí.

V tomto ohľade sa Bitcoin rýchlo pohybuje. Je čoraz jednoduchšie nakupovať Bitcoiny a inflácia, ktorá rastie po celom svete, zabezpečuje plynulé šírenie Bitcoinového príbehu. Momentálne sa môže zdať, že cena Bitcoinu sa nevyvíja dobre, no treba rátať s tým, že v marci 2020 sme prepadli na približne 3 000 eur. Z tohto pohľadu sme za dva roky urobili významný pokrok.