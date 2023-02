Napriek škandálom a volatilite trhu vyzerá budúcnosť kryptomien jasne, najmä pre spoločnosti ako Metacade

Budúcnosť kryptomien bola za posledných 10 rokov pravidelne spochybňovaná. Odkedy Bitcoin (BTC) v roku 2014 prvýkrát vystrelil na takmer 1 000 dolárov, opakovane prešiel explozívnymi býčími behmi a hlbokými poklesmi, čo ovplyvnilo počet ľudí, ktorí investujú do kryptomien. V týchto chvíľach môžu bankroty a škandály vyvolať množstvo kontroverzií a spochybňovať budúcnosť kryptomien.

Napriek volatilite na kryptotrhu, nové projekty ako Metacade naďalej ukazujú veľký prísľub do budúcnosti. Je v popredí GameFi, ktorá prináša obrovské užívateľské výhody hernému priemyslu – 3 miliardovému trhu.

Je teda kryptotrh skutočne mŕtvy, alebo by projekty ako Metacade mohli opäť viesť k pokroku?

Bankroty, škandály a pravidelné správy na titulnej strane

Napriek škandálom a volatilite trhu kryptomena žije ďalej. Je to preto, že samotná kryptomena funguje nezávisle od akejkoľvek právnickej osoby. Kolaps FTX, Celsius Network a Voyager mal nulový vplyv na schopnosť fungovania blockchain. Tieto kolapsy však ovplyvňujú dôveru investorov.

Budúcnosť kryptomien je často spochybňovaná a počet ľudí, ktorí investujú do kryptomien, v týchto časoch klesá. Kryptotrh však umožňuje ľuďom z celého sveta voľný prístup k spoľahlivému finančnému systému s nízkymi vstupnými bariérami a počet ľudí, ktorí investujú do kryptomien, sa napriek tomu medzi rokmi 2016 a 2021 zvýšil 59-krát.

Blockchain naďalej umožňuje globálne finančné transakcie vysokou rýchlosťou a nízkymi nákladmi a zvyšujúci sa počet decentralizovaných aplikácií ( dApps ) neustále rozširuje rozsah blockchain služieb. Z tohto dôvodu je budúcnosť kryptomien jasnejšia, ako kedykoľvek predtým.

Budúcnosť kryptomien: GameFi, DeFi, NFT

Kryptotrh je v súčasnosti domovom niekoľkých kľúčových oblastí technologického rozvoja. Či už používatelia chcú využiť DeFi na flash pôžičky bez kontroly kreditu, alebo kupovať a predávať digitálne umelecké diela vo forme nezameniteľných tokenov (NFT), blockchain možno použiť na poskytnutie stálej a bezpečnej metódy peer-to-peer transakcií, ktoré slúžia miliónom používateľov na celom svete.

Jedným z najpokročilejších prípadov použitia technológie blockchain je GameFi. Kombinácia hrania a finančných odmien by mohla byť ďalším krokom k revolúcii v budúcnosti kryptomien, keďže čoraz väčší počet používateľov investuje do kryptoprojektov, ktoré budujú pokročilé hry, v ktorých si môžete zarobiť.

Nedávny úspech spoločnosti Metacade v počiatočných fázach jeho presale kryptomien je ukazovateľom toho, čo príde. Komplexná platforma GameFi na kryptotrhu prilákala 6,2 miliónov dolárov len za prvých sedem týždňov presale. Spoločne by to mohlo pomôcť posunúť budúcnosť kryptomien vďaka svojim jedinečným charakteristikám, čím sa postupom času prinesú decentralizované finančné služby potenciálne miliónom používateľov.

Čo je Metacade?

Metacade má dobrú pozíciu na to, aby sa stal vedúcim projektom v sektore GameFi. Projekt má v úmysle byť najväčšou arkádou typu play-to-earn (zarábanie hraním) na blockchain a jeho cieľom je byť centrálnym miestom pre používateľov, ktorí sa môžu stretnúť, dozvedieť sa o najnovších trendoch v GameFi a využiť rozsiahle funkcie Metacade na získanie príjmu online.

Očakáva sa, že projekt sa rozrastie a stane sa jednou z najvplyvnejších platforiem v podobe kryptohier, pretože priamo vytvorí nové pracovné miesta na kryptotrhu, ako aj investuje do kryptoprojektov na financovanie ďalšej vlny inovácií v oblasti hier P2E.

Po nedávnom audite jednou z popredných bezpečnostných firiem, Certik, sa Metacade osvedčil ako vysoko bezpečný projekt na kryptotrhu, ktorý môže v nasledujúcich rokoch slúžiť veľkému počtu používateľov. Predpokladá sa, že Metacade bude jedným z najväčších ziskov, keďže rastúci počet používateľov investuje do krypto MCADE.

Môže MCADE dosiahnuť 1 $ v roku 2023?

Presale tokenov MCADE je časovo obmedzená udalosť, pri ktorej cena každého tokenu MCADE stúpne z 0,008 USD na 0,02 USD. Pre tých, ktorí investujú do kryptomien, je presale MCADE príležitosťou s vysokým potenciálom vďaka jedinečným vlastnostiam platformy.

Po dokončení presale by token MCADE mohol vyletieť na 1 dolár do konca roka 2023. Je to preto, že token bude spustený na burzách a bude spustená platforma Metacade.

Klenot na kryptotrhu

Metacade ponúkne najväčší výber P2E hier na blockchain, odmeňuje tvorcov obsahu kryptomenou za ich príspevky a vytvorí nové pracovné miesta (na čiastočný, aj plný úväzok) pre ľudí, ktorí chcú naštartovať svoju kariéru v blockchain. Tento 50-násobný nárast ceny v roku 2023 je len začiatkom pre MCADE, ktorý by mohol v nasledujúcich rokoch riadiť budúcnosť kryptomien.

Oplatí sa kúpiť MCADE?

Napriek nedávnym škandálom a klesajúcim cenám na kryptotrhu sú úplne nové projekty ako Metacade pripomienkou, že budúcnosť kryptomien je svetlá. Platforma GameFi môže v nadchádzajúcich rokoch pomôcť prilákať čoraz väčší počet používateľov blockchain, pretože počet používateľov, ktorí investujú do kryptomien, neustále narastá.

Token MCADE je skvelou voľbou pre každého, kto chce investovať do kryptomien počas medvedieho trhu. Má obrovský budúci potenciál a v súčasnosti je na cenovej úrovni 0,014 $ podhodnotený. S obmedzeným časom odteraz do konca presale by sa investori mali rýchlo zapojiť skôr, ako cena nevyhnutne vzrastie.