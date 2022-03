Prezident Salvádoru Nayib Bukele v stredu vyjadril sklamanie z vlády USA z toho, čo nazval strachom z práce krajiny okolo zákona o bitcoinoch.

Bukeleho komentáre prišli po správach, že americký Senát má hlasovať o návrhu zákona, ktorý sa dotýka adopcie bitcoinov v Salvádore.

Návrh zákona s názvom „Zákon o zodpovednosti za kryptomeny v Salvádore (ACES)“ prešiel fázou výboru a bude sa o ňom hlasovať v Senáte USA.

„ACES“ bol predstavený vo februári a slúži ako nárazník proti akýmkoľvek možným rizikám spojeným s prijatím BTC zo strany Salvádoru ako zákonného platidla.

„Nikdy v najdivokejších snoch by som si nepomyslel, že vláda USA sa bude báť toho, čo tu robíme,“ povedal Bukele v komentári.

Podľa legislatívy sa zákonodarcovia USA „obávajú“ Salvádorský zákon o bitcoinoch by mohol predstavovať riziko pre finančný systém USA. Predkladatelia zákona ho údajne presadzujú ako súčasť regulačného rámca, ktorý má pomôcť zmierniť potenciálne riziká vrátane zločineckých organizácií a dokonca aj posilnenia postavenia Číny.

Ak bude zákon schválený, ministerstvo financií a ministerstvo financií budú musieť hľadať spôsoby, ako tomu zabrániť.

Never in my wildest dreams would I have thought that the US Government would be afraid of what we are doing here. pic.twitter.com/QgJPa70mn0

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 23, 2022