Zilliqa (ZIL) je zatiaľ kryptomena roka. Minca nedávno vyskočila do nepredstaviteľných výšok. Napriek tomu, že analytici predpovedali pokles, ZIL naďalej vykazuje neuveriteľnú odolnosť smerom nahor. Zdá sa, že aj rast má viac pozitívnych vplyvov. Tu je to, čo potrebujete vedieť:

Len za posledných 7 dní ZIL získal viac ako 200 %.

Minca sa však za posledných 24 hodín spomalila o 10 %.

Je pravdepodobné, že vzostupný trend bude pokračovať aj napriek spomaleniu v posledných dňoch.

Zdroj údajov: Tradingview

Zilliqa (ZIL) – Je možné 0,5 dolára?

Nárast smerom k 0,5 dolára bude pre ZIL masívny. To by znamenalo, že minca bude musieť pridať ďalších 100% alebo asi tak zo svojej dnešnej ceny. Aj keď sa to môže zdať nepravdepodobné, pri minci, ktorá za sedem dní vzrástla o 200 %, je so ZIL skutočne možné všetko.

Okrem toho ukazovatele grafu ukazujú vzostupný trend. Skutočnosť, že ZIL v posledných dňoch vzdoruje všetkým medvedím predpovediam, z nej robí býčie aktívum. V podstate aj ľudia, ktorí z toho nie sú nadšení, môžu byť prinútení k nákupu, aby sa zabezpečilo, že tieto zisky nepremeškajú.

Z tohto dôvodu je pravdepodobné, že prídu ďalšie zisky. Výzvou však pre býkov v súčasnosti je možnosť, že väčšina ľudí začne mať zisk. Ak k tomu dôjde, môžeme vidieť spomalenú dynamiku nahor, po ktorej bude nasledovať rozhodujúci pokles o minimálne 35 %.

Ako obchodovať Zilliqa (ZIL)?

Existujú dva spôsoby, ako aktuálne obchodovať nastavenie ZIL. Po prvé, má zmysel nakupovať a zviesť sa na možnom náraste smerom k 0,5 USD. To však bude závisieť od toho, ako sa minci bude dariť nasledujúci deň.

Za posledných 24 hodín ZIL stratila 10 %. Ak sú takéto dvojciferné straty zaúčtované v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch, potom sa obchod stáva veľmi rizikovým. Po druhé, mohli by ste počkať, kým príde stiahnutie a potom kúpiť.