Polkadot (DOT) po niekoľkých neúspešných pokusoch o rally vstúpila do obdobia „prestávky“. Minca zostala pomalá a to, čo sa stane, by mohlo cenu poslať výrazne nižšie alebo ju rozhodnejšie posunúť vyššie. Tu je niekoľko pozoruhodných faktov:

DOT sa väčšinu roka obchoduje v rozmedzí od 16 do 23 USD

V súčasnosti je na spodnej strane tohto rozpätia za cenu okolo 17,3 USD

Pokles pod 16 dolárov by mohol byť pre býkov DOT katastrofálny

Smeruje Polkadot k výpredaju?

Ako už bolo spomenuté vyššie, Polkadot dosiahol kritický moment. Minca sa po väčšinu roka 2022 pohybovala medzi 16 a 23 dolármi. V skutočnosti sa tento rozsah formuje ako dlhodobý trend, a preto je dôležité ho sledovať.

Pre býkov DOT je kľúčové zabezpečiť, aby cena zostala v tomto rozmedzí. Ak medvede stlačia mincu pod 16 dolárov, všetko sa môže začať kaziť. DOT bude čeliť prudkému výpredaju a v blízkej budúcnosti môže skončiť na 8 dolároch.

Všetko to má ale aj odvrátenú stranu. Závisí to od toho, či si DOT zachová svoj rozsah 16 – 23 USD. Ak sa minci podarí udržať sa nad 16 dolármi niekoľko dní, potom bude beh smerom k 23 dolárom dobre viditeľný a skutočne v nedohľadne.

Dlhodobá výhoda spoločnosti Polkadot

Dlhodobejší rast pre DOT je stále pozitívny. Do konca roka 2022 by minca mohla priniesť 3-násobok svojej súčasnej ceny. Z krátkodobého hľadiska je však ťažké vidieť, že token prekročí 23 dolárov.

Trendová línia, o ktorej sme hovorili vyššie, sa zdá byť silná. DOT sa preto v blízkej dobe pravdepodobne odrazí medzi 16 a 23 dolármi. Táto teória sa však stane neplatnou, ak cena v najbližších dňoch klesne pod 16 USD.