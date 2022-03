Loopring vzrástol za posledných 24 hodín o 40,87 % na základe správ o partnerstve so spoločnosťou GameStop pre trh GameStop NFT. V čase písania tohto článku sa obchoduje za 1,17 USD.

Ak vás priťahujú jedinečné funkcie a chcete sa dozvedieť, ako a kde kúpiť LRC, táto príručka je pre vás.

Kúpte si LRC so značkou eToro ešte dnes

Covenie je litovská spoločnosť založená na spoločnosti Fintech založená v roku 2014. Platobná brána ponúka služby spracovania platieb CryptoCurrency pre podniky všetkých veľkostí. Manažment účtu založený na povolení, FIAT výplaty do bankového účtu a zbrusu nový e-mail Falling Funkcia je len niekoľko dôvodov, prečo sa na mnohých spojenie stal procesorom platby.

Kúpte si LRC so značkou Coingate ešte dnes

LRC je kryptotoken Loopringu, otvoreného protokolu založeného na Ethereu, ktorý je zameraný na budovanie decentralizovaných krypto búrz.

Loopring má v úmysle spojiť centralizované párovanie objednávok s decentralizovaným zúčtovaním objednávok na blockchaine do hybridného riešenia, ktoré bude využívať to najlepšie z oboch svetov.

Loopring Protocol sa snaží znížiť alebo eliminovať neefektívnosť DEX pri zachovaní ich výhod. Vyrovnáva obchody on-chain, ale riadi objednávky centralizovaným spôsobom.

Spája tiež viacero objednávok do kruhových obchodov namiesto toho, aby povoľoval striktne jeden vs. jeden obchodný pár. Týmto spôsobom protokol očakáva zlepšenie likvidity DEX a zároveň zvýšenie efektívnosti vykonávania pokynov.

Vzhľadom na to, aké ťažké je prísť s presnou predpoveďou kryptomien, by ste nikdy nemali robiť žiadne rozhodnutia ovplyvňujúce vaše financie pred hĺbkovou analýzou trhu. Neinvestujte viac, ako si môžete dovoliť stratiť.

Wallet Investor je na Loopringu mimoriadne optimistický. Očakávajú dlhodobý nárast. Podľa nich sa 1 LRC bude v marci 2027 obchodovať za 4,65 USD. 5-ročná investícia prinesie zisk okolo +295,49 %. Ak teraz investujete 100 USD do LRC, v roku 2027 môžete mať 395,49 USD.

The #GameStop #NFT marketplace beta is now live!$GME has partnered with @loopringorg for this project, which is an #ETH L2 solution. 🤝#LRC skyrocketed after the announcement, resulting in a +41% gain. 🚀 pic.twitter.com/b3z8Z5FOkq

— Delta Investment Tracker (@getdelta) March 23, 2022