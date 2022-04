Nexo uvádza na trh Nexo Prime, platformu pre primárne sprostredkovanie digitálnych aktív

Nexo, popredná regulovaná inštitúcia pre digitálne aktíva, spustila vlastnú primárnu sprostredkovateľskú platformu s názvom Nexo Prime. Nová maklérska jednotka sa zameriava na inštitucionálnych, podnikových a vysokohodnotných investorov.

Nexo Prime poskytne obchodníkom všetky potrebné nástroje na obchodovanie, požičiavanie a bezpečné ukladanie ich digitálnych aktív, všetko v jedinom produkte. Doplní existujúcu vedúcu maloobchodnú platformu Nexo na trhu.

Spoluzakladateľ spoločnosti Nexo, Kalin Metodiev, uviedol zvýšený dopyt po digitálnych aktívach zo strany firemných a inštitucionálnych investorov.

Metodiev povedal:

„Inštitucionálny a firemný dopyt po digitálnych aktívach nebol nikdy väčší a trh s prvotriednymi službami by sa v priebehu budúceho roka mohol zdvojnásobiť. Klienti, ktorí vstupujú do tohto priestoru, vyžadujú sofistikovanú platformu typu všetko v jednom na inštitucionálnej úrovni, a to je presne to, čo im poskytujeme s Nexo Prime.“

Spoločnosť Nexo bola posledných 18 mesiacov v inkubácii s hlavnou skupinou klientov.

Yasen Yankov, viceprezident pre vývoj Nexo Prime povedal:

„Počas posledných 18 mesiacov sme starostlivo vybudovali a inkubovali Nexo Prime s hlavnou klientskou skupinou a sme nadšení, že môžeme túto platformu odhaliť aj zvyšku sveta. Dnes sme už dôveryhodným partnerom popredných obchodných spoločností, hedžových fondov, rodinných kancelárií a OTC pultov. Našim klientom poskytujeme prístup k hlbokým, diverzifikovaným fondom likvidity; pôžičky na uspokojenie akejkoľvek potreby; najlepšie ceny na trhu; efektívne vykonávanie s nízkou latenciou; a špičkové riešenie úschovy v partnerstve so spoločnosťami BitGo, Fireblocks, Ledger Vault a Fidelity Digital Assets, to všetko v kombinácii s poistením úschovy vo výške 375 miliónov USD cez Lloyd's of London a Marsh & Arch.

Služby ponúkané spoločnosťou Nexo Prime

Nexo Prime bude ponúkať tri hlavné služby, ktoré zahŕňajú obchodovanie, úschovu a požičiavanie.

V rámci obchodovania bude Nexo Prime ponúkať najlepšiu infraštruktúru vo svojej triede, ktorá pomôže vykonávať veľké objednávky hladko a spoľahlivo za konkurenčné obchodné poplatky. Platforma umožňuje používateľom buď obchodovať priamo prostredníctvom volaní API, alebo obchodovať pomocou intuitívneho obchodného používateľského rozhrania.

V správe Nexo Prime kombinuje špičkové riešenia od Fidelity Digital Assets, BitGo, Ledger Vault a Fireblocks. Všetky digitálne aktíva budú uložené v trezoroch vojenského stupňa III. Obchodníci budú tiež chránení prostredníctvom poistenia úschovy vo výške 375 miliónov USD prostredníctvom Lloyd's of London a March & Arch.

V rámci poskytovania pôžičiek ponúka Nexo Prime poprednú platformu na požičiavanie kryptomien, ktorá klientom poskytuje likviditu na požiadanie pri obchodovaní s maržou aj pri mimoburzových úveroch.