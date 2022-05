Solana NFT zaznamenala v priebehu apríla objem 295 miliónov USD

Integrácia s OpenSea posilnila celý ekosystém

Takmer nulové poplatky za plyn a nízke prekážky zavedenia, že noví obchodníci s NFT sa čoraz viac hrnú kupovať Solanu

Derivát Not Okay Bears na Ethereu poukazuje na to, ako ďaleko sa Solana dostala

NFT explodovali na scéne v roku 2021 s tržbami 17 USD počas celého roka. Zatiaľ tento rok, napriek vážnemu rizikovému prostrediu s červenými aktívami, táto správa od Chainalysis ukazuje, že objem v oblasti NFT sa stabilizuje.

S každým hlavným ukazovateľom smerujúcim k dlhovekosti vo vesmíre som si myslel, že by bolo zaujímavé posúdiť, kde sa tieto predaje hrajú a či Ethereum stále zostáva kráľom.

Jeden trend vyskočil veľmi rýchlo – rast Solana.

OpenSea

V krátkej histórii NFT sa veľká väčšina zamerala na Ethereu, väčšinou na OpenSea, trhovisku pôvodne vybudovanom pre Ethereum. To sa však začína meniť. OpenSea sa nedávno integrovala na Solanu, prelomový moment z kolekcie Solana NFT, ktoré boli doteraz obmedzené na trhy výlučne z kolekcie Solana, ako Magic Eden a Solanart.

V ďalšom dojímavom momente bola odvodená zbierka s názvom Not Okay Bears včera odstránená z OpenSea po sťažnostiach zberateľov Okay Bears. Tradične to bolo naopak – na Solane sa spúšťajú klauzúrne kolekcie, no imitácia Etherea je pre Solana kľúčovým momentom.

Držiac sa Okay Bears, sú momentálne najhorúcejšou kolekciou na Solane, obchoduje sa s minimálnou cenou 222 SOL (11 500 USD) a silným objemom 1,5 miliónov USD za posledný mesiac – a to len na Magic Eden. Na OpenSea dorazil za posledný mesiac takmer rovnaký objem a umiestnili sa na siedmom mieste v rebríčku – s iba so šiestimi kolekciami od Etherea nad nimi.

Minimálna cena a objem (v SOL) Okay Bears mali celý mesiac stúpajúci trend

Klub nudy Ape Solana

Ak zostaneme v oblasti derivátov, ďalším dojímavým prípadom je Bored Ape Solana Club (BASC) – Solana verzia Bored Ape Yacht Club (BAYC) na Ethereu. Táto kolekcia sa líši od situácie Not Okay Bears v tom, že deriváty sú tu skôr ako dohodou. BASC sa dokonca stal overeným na OpenSea, pričom krátko nato zaznamenali raketový objem objemu a spodnej ceny.

Minulý mesiac, po chaose spustenia Otherside od Yuga Labs, tvorcu BAYC, som tu napísal o tom, akým exkluzívnym sa stal svet Ethereum NFT. Pripadalo mi to ako klub Bored Ape 1%, pretože vysoké ceny a vysoké poplatky za plyn odradili od bežných investorov od zapojenia sa.

Koncentrácia bohatstva v priestore NFT bola znepokojivo vysoká, zatiaľ čo centralizácia priestoru bola skutočným dielom – laboratóriá Yuga majú tri najlepšie kolekcie na OpenSea a tiež vlastnia IP práva na CryptoPunks, nehovoria o ich tweetoch z minulého mesiaca. chcú vytvoriť vlastný blockchain.

Solana poskytuje bežnému investorovi prístup do sveta NFT, čím hlbšie bariéry vstupu so svojimi súkromnými poplatkami za plyn v suteréne a ľahkým rozhraním. Pre zábavu som si dokonca kúpil nižšieho Ape od BASC, aby som si vytlačil nespokojnosť z výpadku Yuga Lab. Poplatky, ktoré som zaplatil, boli zlomok centu a celý proces nemohol viac kontrastovať s ultra exkluzívnymi náprotivkami BAYC na Ethereu.

Instagram a Coinbase

Tento týždeň tiež priniesol správu, že Instagram vlastnený spoločnosťou Meta otestuje funkciu, ktorá umožňuje zobrazovať NFT ako ich profilové obrázky. Meta potvrdila, že zatiaľ čo počiatočné testovacie spustenie je obmedzené na Ethereum a Polygon, Solana má byť pridaná neskôr. Coinbase tiež oznámila svoj zámer expandovať do Solany, keď bude ich Ethereum NFT ekosystém v prevádzke.

Rast

Tento prístup pre malého chlapíka, ktorý Solana ponúka, sa začína chytať. Stále viac a viac nových investorov si pre svoj prvý vpád do NFT vyberá skôr Solana ako Ethereum, a to z rovnakých dôvodov, pre ktoré som prišiel do Solany, aby som si kúpil svojho vyššie uvedeného Ape. Podľa tejto správy sa za posledný mesiac uskutočnilo 9,2 miliónov transakcií na Magic Eden oproti 1,67 priateľom na OpenSea.

Treba však upozorniť, že táto priepasť v transakciách je skreslená do značnej miery kvôli aktivite robotov. Trendy rastu sú však jasné – Solana expanduje rýchlym tempom, pričom minimálne ceny hlavných kolekcií sa za posledný mesiac zvyšujú, na rozdiel od toho, čo sa deje na Ethereu.

Možno presnejší ako počet transakcií je objem a podľa DappRadar trhu Solana NFT v apríli vyskočil o 91% s objemom 295 miliónov USD. Keď sa pozrieme späť na posledných 30 dní odo dňa, zrútenie znížilo objem dolára, ale objem SOL sa výrazne zvýšil. Ak vezmeme do úvahy pokles na širšom trhu, skutočnosť, že objem za posledných 30 dní na 14 najlepších trhov je 274 miliónov USD (pri aktuálnej cene SOL 52 USD), je mimoriadne veľkým znamením.

Nižšie uvedený graf ukazuje, že väčšina tohto objemu sa šíri na Magic Eden a OpenSea.

Záver

Na záver, pre Solana NFT to bolo masívne vzostupné obdobie. Zatiaľ čo kryptotrh bol krvavým kúpeľom – a token Solana nebol ušetrený – dlhodobá trajektória je stále stúpajúca.

Ethereum jednoducho nemôže konkurovať takmer nulovým prekážkam vstupu, ktoré Solana ponúka NFT investorom. Prevracanie NFT, hranie sa s rôznymi zbierkami a nakupovanie z rozmaru je možné s poplatkami v zlomku centov za transakciu. Na ETH to jednoducho nie je realizovateľné, čo je umocnená dominanta špičkových kolekcií, ktoré sa hromadia v obrovských cenách popri nákladných poplatkoch za plyn.

Potom znova, pokiaľ nemienime veľa na veľmi drahé NFT, Ethereum nie je možné použiť, pretože stráca toľko plynu – čo znamená, že sa naďalej upevňuje ako blockchain pre elitu, aspoň ide o NFT. . Pre bežného investora, ktorý chce investovať sumy, ktoré sa pohybujú v číslach bez zmien života, má Solana jednoducho väčší zmysel.