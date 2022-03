Indický zákon o zdaňovaní kryptomien nadobudne účinnosť 1. apríla tohto roku.

Ashish Singhal, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ najväčšej indickej kryptoburzy CoinSwitch Kuber, hovorí, že zákon o dani z kryptomien v krajine signalizuje „krok späť“.

Singhal vyjadril v pondelok svoje sklamanie po objasnení zo strany úradov v súvislosti so zákonom o dani z kryptomien, ktorý má nadobudnúť účinnosť 1. apríla 2022.

India vo februári oznámila svoj zákon o dani z kryptomien, ktorý odhaľuje 30% daň z akéhokoľvek prevodu digitálnych aktív. Na všetky kryptoplatby sa mal vzťahovať aj 1% odpočet, ktorý sa bude vyberať pri zdroji.

Zatiaľ čo kryptokomunita poukázala na vysoké dane, uznala „uznanie kryptomien“ v krajine. V pondelok však bola väčšina kryptoinvestorov šokovaná objasňujúcim oznámením ministerstva financií.

Podľa ministerstva sa India bude snažiť zdaniť každú kryptoinvestíciu samostatne, pričom zopakuje skutočnosť, že zisky z jednej investície nemožno použiť na kompenzáciu strát v inej. Spresnila tiež, že náklady na infraštruktúru súvisiace s ťažbou kryptomien sa nebudú počítať ako náklady na akvizíciu.

Zakladateľ krypto spravodajskej platformy Coin Crunch India zhrnul frustráciu komunity vo svojom tweete.

If you made loss in Bitcoin, you cannot set it off with profit in Ethereum. The new taxation law was clarified in parliament today.

My suggestion is to sell everything you have before March 31, 2022. And start fresh from April 2022.

Cost of mining cannot be deducted too! pic.twitter.com/pfSGPAOFBO

— Naimish Sanghvi (@ThatNaimish) March 21, 2022