Počas minulého týždňa bol Dogelon Mars (ELON ) jedným z hlavných interpretov meme coinov. Toke vzrástol o takmer 40 % za týždeň alebo tak nejako a ukázal výrazný vzostupný impulz. Ale ako dlho dokáže udržať zisky pred veľkým výpredajom? Viac analýzy v príspevku, ale tu sú niektoré dôležité fakty ako prvé.

Dogelon Mars za posledný týždeň prekonal celý trh o takmer 15 %.

Minca uzavrela vyššie v posledných štyroch dňoch po sebe

Len za posledné dva dni vzrástol ELON o viac ako 25 %.

Zdroj údajov: Tradingview

Dogelon Mars (ELON) – Dokážu býci udržať stúpajúci trend?

Napriek tomuto nedávnemu nárastu sa zdá, že cenová akcia sa odrazila od dvoch kľúčových zón podpory a odporu. V skutočnosti sa ELON pokúsil prekonať hornú zónu odporu 0,0000012 USD, ale býkom sa nepodarilo získať dostatočný dopyt. Minca je však stále bližšie a bližšie a v najbližších dňoch by mohla preraziť.

Ak sa tak stane, mali by sme mať trvalý vzostupný prechod, ktorý by mohol priniesť minimálne zisky okolo 30 %. Tiež sentiment na kryptotrhu vykazuje dobré signály. To znamená, že apetít investorov po meme coinoch, ktoré sú prevažne špekulatívnymi aktívami, sa vracia. Z tohto dôvodu je pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti bude ELON vykazovať stále viac a viac ziskov.

Je teraz Dogelon Mars dobrou kúpou?

Kľúčom pre krátkodobých obchodníkov je sledovať cenu 0,0000012 USD. Ak dokáže meme coin stúpnuť nad toto, potom je pravdepodobné, že prídu ďalšie zisky. Pred akýmkoľvek poklesom očakávame nárast o približne 30 %.

Takže s ohľadom na to je Dogelon dobrá kúpa. Z dlhodobého hľadiska by však bolo najlepšie počkať, kým sa sentiment na krypto trhu úplne stabilizuje, a až potom skočiť.