Očakávajte kryptonákazu, keďže kríza FTX ani zďaleka neskončila

Už mi začína byť zle zo slova „nákaza“.

Zdá sa však, že slovo C opäť prichádza pre priestor digitálnych aktív. Teraz sme obeznámení s kolapsom FTX , jednej z najväčších svetových búrz s kryptomenami.

Ale ani zďaleka nie je koniec.

LUNA vytvorila precedens

Aj keď sa tu krach nedá porovnávať s neslávnou známou špirálou smrti UST a LUNA (pre osvieženie mojej PTSD ), tento škandál ukazuje, ako ďalekosiahle môže spôsobiť takú náhlu stratu kapitálu.

UST mala hodnotu 18,6 miliárd miliárd a LUNA 29,7 miliárd dolárov v predvečer májového kolapsu Terra. Za pár dní boli tieto čísla nulové. Na druhej strane FTX sa pozerá na dieru v súvahe vo výške 8 miliónov.

Čísla teda nie sú také porovnateľné, ale dominantný efekt by mohol byť. Mnohé firmy sa dostali do krachu Terra tým, že držali UST vo svojich súvahách, ako aj boli nadmerne vystavené iným kryptom aktívam, z ktorých všetci padli v dôsledku škandálu.

Videl sme, že Celsius vyhlásil bankrot a dlhuje 4,7 miliárd miliárd viac ako 100 000 veriteľom. Voyager Digital, ďalšia spoločnosť poskytujúca pôžičky na kryptomeny, mala tiež na háku viac ako 100 000 overiteľov – hoci za sumu 1,3 miliardy miliárd.

Potom tu bol Three Arrows Capital, ktorý dlžil 3,5 miliárd miliónov 27 rôznym spoločnostiam. Mohol by som pokračovať, ale chápete pointu. Kryptopriemysel mal ďaleko k incestu, pričom spoločnosť vlastnila časti iných spoločností, napriek tomu, že všetky boli vystavené rovnakému systémovému riziku.

Pri spätnom pohľade to všetko vyzerá ako varovný príbeh pre riadenie rizík a diverzifikáciu. Ako si krypto spoločnosti mysleli, že je múdre obchodovať so svojimi vlastnými štátnymi dlhopismi, aktívami a akoukoľvek inou likviditou, ktorú majú, na tej istej vysoko volatilnej triede aktív, ktorej už bolo vystavené ich podnikanie, je mimo mňa.

Ale urobili to a nasledoval dominantný efekt.

Kto je vystavený FTX?

Otázka teraz znie takto: kto je vystavený FTX?

Človek dúfa, že sa priemysel poučil z Terra, a preto je tentoraz obozretnejší. Opačná strana je, že FTX vyzerali byť tak bezpečne, ako len mohli byť: finančné prostriedky tam boli uložené v stablecoinoch a fiat – nielen vo vysoko volatilných kryptomenách.

Podobne ako si tí, ktorí sa stali obeťou UST, mysleli si, že ide o stabilné aktívne naviazané na 1 dolár, existujú aj také, ktorým FTX zaslepila oči a jednoducho nechali svoje prostriedky na burze denominované vo fiat mene.

Teraz vieme, že Sam Bankman-Fried mal iné nápady a poslal tieto prostriedky svojej sesterskej obchodnej firmy Alameda Research po sérii zlých investícií a pôžičiek. Je iróniou, že tieto pôžičky boli pravdepodobne vyžiadané po havárii LUNA, keď sa vystrašení investori presunuli, aby získali svoje prostriedky kryptomien všetkými možnými prostriedkami.

Spoločnosti už začínajú kolísať. BlockFi, ďalší veriteľ kryptomien, pozastavil výbery a vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že škoda bola vážna.

„Máme významnú expozíciu voči FTX a pridruženým korporátnym subjektom, ktoré zahŕňajú záväzky, ktoré nám dlhuje Alameda, aktíva držané na FTX.com a nevyčerpané sumy z našej úverovej linky s FTX.US,“ povedal BlockFi.

V júli podpísali zmluvu s FTX na revolvingový úver vo výške 400 miliónov miliónov. Je ťažké vidieť, ako sa zotavujú po prerušení odberov – čo už vieme, že je rozsudok smrti.

Peniaze v skutočnosti presahujú rámec agresívnych kryptofiriem. Sequoia Capital, SoftBank a Tiger Global, ktoré sú tiež veľké a nudné ako tradiční investori, boli spálené.

„Na základe nášho súčasného chápania znížime našu investíciu na 0 dolárov,“ uviedla Sequoia v poznámke pre LP. Myslím, že sa všetci zhodneme, že je to fér.

Uvádza sa, že SoftBank stratila 100 miliónov miliónov, zatiaľ čo spoločnosť Tiger Global zjavne klesla o 38 miliónov miliónov.

https://twitter.com/kylebrussell/status/1590743594033614848

Rýchly pohľad na nižšie uvedený obrázok by vám mal povedať všetko, čo potrebujete vedieť:

Napredovať

Ako som povedal, neočakávam, že to bude taká vážna kríza likvidity ako LUNA. Bolo by však klamné očakávať ďalšiu bolesť – a to zahŕňa aj niektoré následné oznámenia, ktoré prišlo z ničoho. V tomto neporiadku sa nachádza spoločnosť, ktorá ľudí zaskočia.

10 náhrad je veľa peňazí. Nemôžem zmiznúť bez dozvukov inde. Dúfajme, že škoda bude taká minimálna, ako by sa dalo dúfať, vzhľadom na ponaučenie z fiaska LUNA.

Ale určite to konečne presvedčí generálnych riaditeľov a manažérov pokladnice, aby rozumne alokovali svoj kapitál, vykonali dôsledné záťažové testy, venovali náležitú pozornosť diverzifikácii a boli jednoducho… rozumní.