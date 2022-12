Odborníci predpovedajú, že by Metacade mohla strojnásobiť svoju cenu v presale

Metacade je úplne nová platforma metaverse, ktorá spája nadšencov hrania a zarábania so vzrušujúcimi príležitosťami vo svete Web3 a GameFi. S natívnym tokenom MCADE, ktorý práve začína presale, mnohí investori očakávajú veľké zisky.

Samotný projekt má dobrú pozíciu na úspech na Web3 a veľkú expanziu. Metacade pokrýva niekoľko kľúčových oblastí technologického pokroku a zároveň ponúka rad výhod pre členov komunity. Stručne povedané, Metacade má širokú ponuku hodnoty, ktorá môže slúžiť nespočetnému množstvu ľudí, a zanietení obchodníci tvrdia, že hodnota tokenu MCADE by sa v nasledujúcich týždňoch mohla strojnásobiť. Ale ako veľmi môže Metacade rásť? Pozrime sa na to!

GameFi: posúvanie hraníc hrania

Pojem GameFi je kombináciou hier a financií, keďže technológia blockchain odomkla novú oblasť hrania, ktorú treba objaviť. Kombinácia hrania a zarábania je navyše umožnená udržateľným vytváraním likvidity v rámci ekonomík v hrách. To je niečo, čomu sa staršie hry jednoducho nemôžu ani len začať rovnať.

GameFi je rýchlo rastúci sektor technológie blockchain. Integrované trhoviská tvoria základ plne fungujúcej ekonomiky v hrách, kde môžu používatelia nakupovať a predávať digitálne aktíva, aby získali prístup k herným funkciám a prispôsobiteľným položkám. Je to tiež priestor, kde môžu hráči zarábať počas hrania.

V súčasnosti sme svedkami rastúceho počtu inovatívnych vývojárov, ktorí prechádzajú na vytváranie svojich hier v reťazci. Pri pohľade do budúcnosti sa len očakáva, že priemysel GameFi porastie ešte viac. V súčasnosti je hranie hier multimiliardovým odvetvím , pričom viac ako 3 miliardy jednotlivcov na celom svete sa označujú za hráčov. Teraz majú všetci prístup k titulom, ktoré poskytujú odmeny vo forme digitálnej meny.

Proces nákupu a predaja, ktorý je postavený na technológii blockchain, je prirodzeným generátorom likvidity pre platformy GameFi. Táto likvidita môže byť použitá na zaplatenie hráčov za čas, ktorý strávia v hre. Či už tokenové odmeny získavate zlepšovaním svojich schopností, postupovaním cez úrovne alebo porážaním protivníkov, aspekt hry za účelom získania je mimoriadne atraktívnym návrhom pre hráčov z celého sveta.

Hodnota virtuálnej reality

Práve teraz je metaverse ohniskom technologického rozvoja. Vzniká celý rad virtuálnych svetov, z ktorých niektoré sú určené na voľný čas a iné na prácu. Predovšetkým sa vytvárajú na umiestnenie obrovských herných titulov s otvoreným svetom, ktoré hráčov úplne ponoria do senzačných digitálnych prostredí.

Blockchain hry a metaverse idú ruka v ruke. Digitálne aktíva vo vlastnom vlastníctve poskytujú vyššiu úroveň používateľskej kontroly a samotný metaverse poskytuje používateľom doteraz možnú úroveň ponorenia. Tieto vlastnosti sa spájajú a vytvárajú takmer živé krajiny, kde môžu hráči objavovať nové hry, zažívať dobrodružstvo a vďaka technológii blockchain aj zarábať.

Jedným projektom, ktorý bude zrejme dominovať tejto budúcej doméne, je Metacade . Platforma Metacade buduje rozľahlý metaverse, ktorý ponúka celý rad arkádových hier s možnosťou zarábania spolu s niektorými jedinečnými výhodami. Projekt je vo svojej podstate riadený komunitou a jeho cieľom je poskytnúť množstvo užitočných služieb, ktoré môžu pomôcť rozšíriť svet GameFi a Web3.

Čo je to vlastne Metacade (MCADE)?

Metacade je platforma Web3, ktorá je navrhnutá ako univerzálny priestor pre hry P2E a hry Web3. Akási online arkáda pre nadšencov kryptomien. Samozrejme, namiesto jedného herného titulu bude Metacade hostiť celý rad hier. A čo je vzrušujúcejšie, niektoré z týchto hier budú plánované a vyvinuté používateľmi Metacade.

Okrem toho, že projekt ponúka celý rad titulov Play-to-Earn v rámci Metacade, ponúka používateľom niekoľko jedinečných možností zárobku. Cieľom Metacade je podporiť pokračujúci rast sektora GameFi prostredníctvom stimulovania prístupu zameraného na komunitu k riešeniu najnovších hier typu Play-to-Earn.

Jednoducho povedané, používatelia sa môžu podeliť o svoje znalosti o svojich obľúbených hrách vrátane všetkých najnovších tipov, ako zlepšiť svoj výkon, a všetkých najlepších trikov, ako pri hraní maximalizovať potenciál zárobku. Potom vás Metacade odmení tokenmi MCADE za zdieľanie vašich vedomostí.

Špeciálne úlohy v GameFi

Komunita Metacade tiež získava prístup k niektorým jedinečným pracovným príležitostiam. Niektoré z najlepších novovznikajúcich platforiem GameFi budú inzerovať testovacie úlohy v rámci metaverse Metacade a budú hľadať nadšencov GameFi a domácich hráčov Web3, aby hľadali chyby a poskytli spätnú väzbu.

Objaví sa niekoľko úžasných príležitostí na prístup k najhorúcejším hrám predtým, ako budú oficiálne zverejnené. Komunita Metacade môže hrať tieto tituly a potom získavať tokeny MCADE ako odmenu za služby, ktoré poskytujú tímom vývoja hier.

Posilnenie inovácií

Metacade tiež začlenila funkciu, ktorá umožní najlepším inovátorom v GameFi uviesť svoje výtvory do sveta Web3. Financovanie je neoddeliteľnou súčasťou procesu rozvoja. Aby hry dosiahli svoj plný potenciál a plne splnili základné nápady, ktoré chcú hráči vidieť, je rozhodujúce financovanie v počiatočnej fáze.

Program Metagrants bol navrhnutý tak, aby pomohol vývojárom hier v tomto procese. Členovia komunity rozhodnú, ktoré hry by najradšej vyvinuli, a môžu hlasovať za jedného víťaza, ktorý získa grant ako súčasť programu. Týmto spôsobom bude komunita Metacade priamo ovplyvňovať budúcnosť odvetvia GameFi, pretože si vytvorí skoré vzťahy s inovatívnymi vývojármi a podá pomocnú ruku počas procesu vývoja.

Prečo má práve Metacade (MCADE) taký vysoký potenciál?

V súčasnosti je token MCADE podhodnotený. Výrazne podhodnotený. Token práve spustil svoj presale, takže prví investori majú hlavnú príležitosť dosiahnuť nejaké veľké zisky, pretože prelomový metaverse svet neustále rastie.

Projekt zaujal silnú pozíciu na priesečníku technologických sektorov, ktoré sa neustále rozširujú. Medzi rokmi 2016 a 2021 vzrástol celkový počet držiteľov kryptomien z necelých 5 miliónov na takmer 300 miliónov . To je 59-násobný nárast len za 5 rokov.

Počas tohto obdobia zaznamenalo odvetvie významné technologické zlepšenia v niektorých kľúčových oblastiach. Ekosystémy dApp ako Ethereum a Solana zlepšili rýchlosť transakcií, čo výrazne podporuje budúcnosť Web3. Metacade slúži používateľom Web3 mnohými kľúčovými spôsobmi, spája komunitu a poskytuje krypto odmeny v procese.

Predikcia ceny MCADE

S toľkými úžasnými ponúkanými funkciami sa zdá, že projekt Metacade bude hlavným hráčom v metaverse. Či už sa diskutuje o inovatívnych decentralizovaných aplikáciách ( dApps ), presadzovaní technologického rozvoja prostredníctvom metaverse, alebo o poskytovaní exkluzívnych možností zárobku hráčom s výberom hier v arkádovom štýle, projekt Metacade je skutočne rozsiahly.

Keďže token MCADE len začína svoj presale, kryptoinvestori sa chcú zapojiť všade. Expertní obchodníci očakávajú zisky medzi 100 % a 200 %, pričom niektorí hovoria, že by to mohlo byť ešte vyššie. Jedna vec je istá, že token MCADE je v súčasnosti podhodnotený – počas presale je uvoľnený len za 0,008$ za token. So všetkou ponúknutou hodnotou môže v nadchádzajúcich rokoch konkurovať najväčším platformám GameFi na svete.