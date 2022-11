OKX spúšťa súťaž Svetového pohára NFT

Kľúčové poznatky

Majstrovstvá sveta sú v plnom prúde a do toho sa zapájajú aj krypto spoločnosti

OKX spustilo NFT turnaj, v ktorom si zákazníci môžu vyraziť tri bezplatné NFT

Brazília je favoritom, ale európske krajiny vyhrali každý turnaj od roku 2002

Je čas majstrovstiev sveta.

Svetový pohár je nepochybne najväčšou športovou súťažou na planéte a je skutočne globálnym podujatím. Hoci toto vydanie môže byť poznačené porušovaním ľudských práv a korupčným charakterom, v ktorom bolo udelené, 32 krajín sa napriek tomu zišlo, aby rozhodli, kto bude vládnuť najbližšie štyri roky.

Krypto svet využíva Svetový pohár na odhalenie

Majstrovstvá sveta majú vplyv aj vo svete kryptomien. Cristiano Ronaldo spúšťal kolekciu NFT na Binance . Aj keď by to bolo inak pozoruhodné, bolo to pochované v správach, pretože to prišlo uprostred hádky generálneho riaditeľa Binance Changpeng Zhao so Samom Bankman-Friedom na Twitteri, čo nakoniec viedlo k škandalóznemu kolapsu FTX.

Najprv Lionel Messi, ktorý ukradol Ronaldovu pozornosť (aký gól to bol proti Mexiku), a potom Sam Bankman-Fried. Chlap nemôže chytiť prestávku.

Na inom mieste v rámci NFT spustila OKX súťaž OKX Football Cup , ktorá umožňuje hráčom raziť NFT a súťažiť o ceny. Aj keď som bol kritický k trhu NFT a písal som o jeho nedostatočnej hodnote ako súčasťmávajúceho metaverse , milujem svoj futbal.

A tak som sa s možnosťou raziť zadarmo NFT pre tri rôzne tímy rozhodol pobaviť a zistiť, ktoré tímy sa umiestnili najlepšie. Aj keď by som mal upozorniť, že tieto NFT s OKX nie sú striktne bezplatné. Zákazníci sú stále povinní platiť poplatky za plyn, ktoré môžu byť na Ethereu dosť vysoké.

Ale pokiaľ budete raziť pred koncom skupinovej fázy 3. decembra, budete sa môcť zapojiť do súťaže a poplatok za plyn bude jediným poplatkom.

Kto vyhrá majstrovstvá sveta?

Pri rozhodovaní o tom, kto sú najlepšie tímy, ktoré sa majú raziť, som najprv zmapoval šance každého tímu na víťazstvo v turnaji. Na tento účel som od utorka 29. novembra vytiahol kurz stávkovej kancelárie (toto je dnes večer pred uznesením skupiny Anglicko/USA).

Brazília je s 27,4 % považovaná za najpravdepodobnejší tím, ktorý vyhrá turnaj. Osobne by som ich rád videl robiť. Brazílsky národný tím nie je ničím menším ako ikonický a keďže nedrží trofej nad hlavou od roku 2002, bolo by pekné vidieť ich to robiť.

V skutočnosti európske tímy vyhrali posledné štyri majstrovstvá sveta, odkedy Brazília porazila Nemecko 2:0 v japonskej Jokohame v roku 2002. Taliansko sa stalo víťazom o štyri roky neskôr v roku 2006 (s láskavým dovolením mentálneho zrútenia Zinedina Zidana), Španielsko triumfovalo v roku 2010 ako súčasť zo svojej absolútnej dominancie v medzinárodnom futbale Nemecko v roku 2014 porazilo Argentínu a v roku 2018 bolo na vrchole odvážneho Chorvátska Francúzsko.

Je to dobrý nápad raziť Brazíliu?

Po pravde, odpoveď na to, koho tu raziť, je jednoduchá. Sú to tri najväčšie favority: Brazília, Francúzsko a Španielsko. Keďže ich šance na výhru sú 27,4 %, 14,7 % a 12,2 %, existuje 53 % šanca, že jeden z tria zdvihne trofej hore.

Ale kde je zábava pri vyberaní obľúbených?

Moje srdce hovorí Argentína, pretože by bola radosť sledovať malého maestra Lionela Messiho, ako odchádza do západu slnka s najväčšou cenou zo všetkých pod pazuchou. Ale keď sme doteraz sledovali, ako Argentínčania bojujú, ich 10% šanca na výhru sa zdá byť veľkorysá.

Pre mňa, vzhľadom na neprítomnosť mojej vlastnej krajiny na turnaji (Írska), fandím dvom juhoamerickým národom. Ako Európanovi som rád, že vidím dobre hrať Španielsko, Francúzsko a podobné, ale som pripravený vidieť Juhoameričanov, ako si vezmú späť svoju korunu.

V hĺbke duše si však myslím, že Španielsko alebo Francúzsko to dokážu. Neviem, prečo neverím Brazílii, je talentovaný ako ich tím. Nepomôže ani ťuk na Neymara.

Ale hej, ktovie. Asi preto sledujeme zápasy.